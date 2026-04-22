Libros raros, curiosos e interesantes, en la biblioteca del marqués del Museo del Greco

Por Silvia Bejarano

Toledo, 22 abr (EFE).- Ejemplares raros, curiosos e interesantes forman parte de los tesoros bibliográficos que guarda la biblioteca del marqués del Museo del Greco, en Toledo, que abren sus páginas con motivo de la conmemoración del Día del Libro para que se puedan admirar, por primera vez, estas auténticas joyas históricas que recorren desde el siglo XVI al XX.

Más de 1.100 ejemplares atesora el mueble original que el propio marqués de la Vega-Inclán mandó construir, similar al de la biblioteca del monasterio de El Escorial, en la biblioteca y museo que él mismo fundó y que hoy día es de titularidad estatal.

Libros de esta rica colección histórica que, según ha relatado a EFE el bibliotecario del Museo del Greco, Israel Marín, están especializados en arte, historia, temáticas locales de Toledo, temas humanísticos, si bien el marqués decidió que también hubiese libros de otras de otras materias, como botánica, lo que le confiere a la colección "un carácter más enciclopédico".

Dado que esta es la biblioteca del Museo del Greco, también muchas de las publicaciones de monografía histórica y antigua están dedicadas a la figura del pintor cretense.

El libro más antiguo, ha explicado Marín, de los que están ubicados en el mueble de la biblioteca es del año 1595, aunque el más antiguo que tiene el museo es el Xenophontis Opera omnia editado por Filippo Giunta en Florencia en 1516, que contiene las obras completas del autor griego Jenofonte, que fue donado por la Biblioteca Nacional y está en sala de exposición permanente.

La última incorporación a la biblioteca histórica es un libro de Manuel Bartolomé Cossío que trata la figura del Greco y es "relativamente importante porque supone la base fundacional del propio museo", donado por la Asociación de Amigos del Museo del Greco o Círculo Greco.

La historia de la biblioteca se remonta a la propia historia del Museo del Greco, para lo que en 1905 el marqués de la Vega-Inclán compró unas casas arruinadas cercanas a la Sinagoga del Tránsito con la intención de recuperar un ámbito característico del Toledo del siglo XVI y convertirlo en una recreación de lo que pudo haber sido la casa del Greco.

Marín ha señalado que el marqués decidió que hubiera una biblioteca dentro de las instalaciones y nació como un espacio "de suscriptores, como una biblioteca más bien personal, pero con una organización mínima para poder tener los ejemplares catalogados, clasificados y ordenados".

Es una biblioteca especializada en investigación y en sus orígenes estuvo solamente abierta a personas muy cercanas al propio marqués, a su círculo de confianza y a determinados investigadores con necesidades informativas muy concretas.

Hoy día, la biblioteca histórica forma parte del recorrido del museo, de modo que los visitantes que van a ver las obras pictóricas y escultóricas también pueden entrar en esta sala y observar el mueble que el mismo marqués mandó hacer para ubicar el fondo histórico de la biblioteca, el 90 por ciento de cual es el fondo inicial al que luego se han añadido incorporaciones y donaciones.

Además, el museo trabaja también con el fondo moderno para que "de aquí a unos meses" pueda ser consultado por investigadores, estudiantes y todo aquel que esté interesado en estas materias.

Los participantes en la actividad que la biblioteca del marqués ha preparado para conmemorar el Día del Libro, este jueves 23 de abril, podrán observar hasta 16 libros entre los que se encuentra el único manuscrito, los dos libros más antiguos de 1595 y 1600, y un recorrido siglo por siglo hasta llegar a principios del XX.

Desde fichas bibliográficas, manuscritas y a máquina, libros del siglo XVI con encuadernaciones del XX que cuentan con el sello original de la biblioteca y, por ejemplo, el escudo de Alfonso XIII; hasta un grabado de san Jerónimo o el último libro donado por el Círculo Greco.

Para su correcta conservación, la colección se somete cada año a un tratamiento especial que permite que en pleno siglo XXI puedan seguir admirándose como auténticas joyas bibliográficas. EFE

(Foto) (Vídeo)