Óliver Torres da la victoria a Monterrey

León (México), 21 abr (EFE).- El español Óliver Torres, exjugador de equipos como Atlético de Madrid, Sevilla y Villarreal, entre otros, consiguió el tanto de la victoria del Monterrey ante el Puebla (2-1) en partido de la decimosexta y penúltima jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

El futbolista extremeño compió justo antes del descanso el empate que reflejaba el marcador después de que el uruguayo Emiliano Gómez adelantara al Puebla y otro viejo conocido de la liga española, el argentino Lucas Ocampos, igualara al transformar un penalti.

Monterrey, undécimo en la clasificación, y Puebla, decimosexto, ya estaban eliminados y sin opción de entrar en los cuartos de final de la fase por el título, a los que se acercó el América del entrenador brasileño Andre Jardine tras derrotar por 2-3 al León.

El uruguayo Brian Rodríguez, Erick Sánchez y Alejandro Zendejas anotaron por los azulcremas, en tanto el colombiano Díber Cambindo y Fernando Beltrán lo hicieron por los locales.

América, necesitado de triunfos para no comprometer su acceso a la fase decisiva del campeonato, empezó impetuoso y tomó una ventaja de 2-0, con un gol de zurda de Rodríguez a pase de Israel Reyes, en el minuto tres; y un derechazo de Sánchez, con asistencia del colombiano Cristian Borja.

León no entró en pánico, adelantó líneas, emparejó las acciones y lo cual en el marcador. En el minuto 37, Cambindo anotó su séptimo gol del campeonato, de derecha, a pase del chileno Rodrigo Echeverría, y en el 45+3, Beltrán empató el duelo con un elegante golpe de diestra desde fuera del área.

León empezó mejor en la segunda mitad, pero cuando mejor estaba, el árbitro decretó un penalti, convertido por Zendejas en el minuto 77, el 2-3.

América se echó atrás y, aunque el León cerró mejor, estuvo errático en los centros al área y bajó al octavo lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos, uno menos que el Tigres UANL, que lo sacará de zona de clasificación si mañana derrota al Atlas. Con 25 unidades, las Águilas se acomodaron en el sexto escaño.

Un par de horas antes, el paraguayo Robert Morales anotó dos goles en los últimos minutos para darle a los Pumas UNAM un triunfo por 4-2 sobre el Juárez FC, que puso a los universitarios en el segundo lugar.

Juárez se fue delante con dianas de Francisco Nevarez y Jairo Torres, pero en el minuto 55 sufrió la expulsión de Eder López y los Pumas empataron con un par de anotaciones de Guillermo Martínez.

Morales confirmó su buen momento de forma al convertir de cabeza en el minuto 86 y hacerlo de derecha en el 90+8.

En el otro encuentro de este martes, Querétaro empató 1-1 con Cruz Azul, que llegó a nueve partidos sin ganar. Jeremy Márquez anotó por los Azules, pero luego metió un gol en propia puerta, lo cual extendió la crisis de los celestes del entrenador argentino Nicolás Larcamón. EFE

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