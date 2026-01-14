Espana agencias

IU afea al PSOE que "ha cogido el vuelo de la unilateralidad" y cree que "recogerá cable" con su propuesta de vivienda

Guardar

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha augurado este miércoles que el PSOE "va a recoger cable" en relación a su propuesta sobre los caseros y el alquiler de viviendas, que ha enmarcado en "el vuelo de la unilateralidad" por el que, en su opinión, se está decantando el ala socialista del Gobierno de coalición que conforma con Sumar.

En una atención a medios en Sevilla antes de mantener un encuentro sobre sanidad en el Parlamento andaluz en su condición de candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Maíllo se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en relación al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conceder incentivos fiscales a aquellos caseros que mantengan el precio del alquiler a los inquilinos, contra la que se han posicionado desde Sumar.

Maíllo ha señalado que le concede "drama cero" a que exista "discrepancia" en el seno de un gobierno de coalición que "forman organizaciones que somos diferentes", y que "unas veces coincidimos y otras no", si bien sí ha admitido que le "preocupa que el Partido Socialista ha cogido el vuelo de la unilateralidad".

En esa línea, el dirigente de IU ha comentado que se ha pasado de una fase de la vida del Gobierno del PSOE y Sumar, "al principio, en la que todo se escenificaba con las dos formaciones" del Ejecutivo, a otra en la que "se lanzaban globos sondas de manera unilateral, y ahora ya, de alguna forma, pues se hace el ridículo inicial con la posición ante el ataque criminal (de Estados Unidos) a Venezuela" que, "gracias a nuestra presión, se modifica y se modula su discurso, o se sale unilateralmente con una política de regalos fiscales absolutamente contraria a los intereses de la política de vivienda", ha abundado.

Maíllo ha reiterado que Sumar "no va a apoyar ese Real Decreto" que anunció el pasado lunes el presidente del Gobierno, y al respecto ha puesto de relieve que "hay ciudades como, por ejemplo, Málaga o Madrid, donde ha subido en estos últimos años el alquiler un 70%", y ha criticado que se pueda "bonificar fiscalmente a quien ha subido de 700 a 1.200 euros" el precio del alquiler de la vivienda de su propiedad "porque se queda en 1.200" euros.

"Eso es un disparate de tal calibre que no hay por dónde coger ese Real Decreto y, o se modifica, o no va a salir" aprobado, "porque no podemos ir al bulto de tratar como igual lo que no es igual", ha comentado Maíllo antes de defender que "hay que poner el foco sobre los fondos, los activos financieros que se dedican a comprar decenas y cientos de casas para especular con ellas".

De igual modo, el representante de IU ha dicho que tiene "la sensación" de que los socialistas "van a recoger cable" en relación a esta propuesta, y que "ha sido un anuncio precipitado", si bien ha considerado que "tiene como elemento positivo que ha abierto un debate en la vivienda que, producto de la inteligencia colectiva, va a orientarse y modularse en torno a propuestas mucho más sensatas, más proporcionadas y más adecuadas a lo que necesita la vivienda".

En concreto, ha señalado que en materia de vivienda se necesita "plantear un tope de alquiler, y, por tanto, intervenir en el mercado; prohibir que los fondos de inversión compren vivienda y, por tanto, no se pueda vender una vivienda si no es para el uso demostrado de que va a ser para vivir, y tercero, crear un parque público de viviendas con un objetivo, que es crear precios de alquiler asequibles", y "no el modelo 'Moreno Bonilla' --en alusión al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A--, que hace viviendas públicas a 250.000 euros", ha apostillado para concluir.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez autoriza el volcado de móviles de seis empresarios investigados en el caso 'Mascarillas' de Almería

La investigación judicial profundiza en una supuesta red de adjudicaciones fraudulentas vinculadas a instituciones públicas, que habría implicado a altos cargos y empresarios mediante contratos por más de dos millones de euros durante la pandemia y diversas operaciones financieras

El juez autoriza el volcado

Feijóo pide a Abascal no "equivocarse": "Voy a Moncloa por respeto a la Presidencia del Gobierno de España"

Feijóo pide a Abascal no

La Audiencia de Tarragona amnistía a exediles de Sant Carles de la Rapita por el 1-O

El tribunal deja sin efecto cualquier responsabilidad penal y civil sobre los antiguos responsables municipales, al considerar que los hechos juzgados quedan dentro del ámbito del proceso político protegido por la nueva normativa de amnistía en España

La Audiencia de Tarragona amnistía

El exjefe de Bomberos afirma que el 29-O no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos del Poyo: "Me enteré después"

José Miguel Basset, responsable operativo durante la emergencia en Valencia, declaró ante la jueza que desconocía el abandono del barranco por parte de los equipos, según él, solo accedió al dato posteriormente y ratificó su disposición a realizar el aviso a la ciudadanía

El exjefe de Bomberos afirma

Isabel Rodríguez no precisa si apoya la ordinalidad en la financiación de las CCAA: el debate es a qué dedican el dinero

Isabel Rodríguez no precisa si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España refuerza su cooperación con

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento

La Comisión Europea refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar 60 nuevos brotes

Feijóo niega que su reunión con Sánchez sobre el envío de tropas españolas a Ucrania sea un error: “No soy el líder de un partido antisistema”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Revisa esto de tu coche o puedes empezar a confundir las marchas mientras conduces”

Esto es lo que no debes hacer al quitar la nieve del coche: evita multas y problemas de seguridad

ECONOMÍA

España tiene suelo para construir

España tiene suelo para construir siete millones de nuevas viviendas, pero el 99,5% está bloqueado: el 87% carece de acceso a la red eléctrica

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Laura Vargas, colombiana trabajando en España: “Esta es la regla de oro para emprender en España”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”