El Juzgado rechaza el Plan de Reestructuración de Liwe (Inside), que estudia presentar concurso de acreedores

La empresa murciana Liwe Española cifra en la fortaleza de la última campaña de Navidad y en los ajustes internos realizados la base de su capacidad actual para sostener actividades y pagos a proveedores, pese a las dificultades financieras que atraviesa. Según informó Europa Press, tras la negativa del Juzgado de lo Mercantil a convalidar el Plan de Reestructuración presentado en noviembre, Liwe Española, dueña de la cadena de tiendas Inside, se plantea iniciar un concurso de acreedores como alternativa para reorganizar su deuda bancaria.

La compañía comunicó que esta medida sería la opción legal disponible para intentar un acuerdo con la banca y ordenar el pasivo financiero en el menor tiempo posible. Al respecto, reportó Europa Press, la empresa pretende garantizar la continuidad de sus operaciones y preservar el empleo. Liwe Española ha afirmado que la solicitud de concurso, si se concreta, no tendría consecuencias para los proveedores ni para acreedores comerciales, asegurando la vigencia de los pagos y de la colaboración vigente con estos grupos.

El medio Europa Press detalló que el plan de reestructuración rechazado por el tribunal había contado con el apoyo explícito de entidades como CaixaBank, Caja Rural Central y Caja Rural Granada, que representan la mitad del crédito bancario de la compañía. La dirección de Liwe Española interpreta este respaldo como muestra de la confianza del sector financiero en la viabilidad del proyecto empresarial.

El informe de Auren, especialista designado por el juzgado, también se manifestó de manera favorable hacia el plan, avalando los términos de la propuesta, según indicaron fuentes de la compañía en una comunicación oficial recogida por Europa Press. Pese a estos apoyos, la decisión judicial ha dejado al grupo sin la homologación necesaria para implementar la reestructuración diseñada.

En lo referente a su desempeño reciente, Liwe Española registró en el primer semestre de 2025 unas pérdidas de 18,3 millones de euros, resultado que significa multiplicar casi por nueve los 2,2 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Europa Press consignó que la facturación en el mismo periodo fue de 42,4 millones de euros, una disminución superior al 15% respecto al primer semestre de 2024.

Las fuentes corporativas, citadas por Europa Press, destacaron que durante el último año se realizó una reorganización profunda de la estructura operativa, que permitió ajustar costes, enfocar recursos en mercados y canales de mayor potencial y potenciar la eficiencia de las operaciones logísticas y comerciales. Según la empresa, estas medidas situaron el negocio en una posición más sólida en comparación con ejercicios previos.

A la espera de una solución definitiva para sus necesidades financieras, la dirección de Liwe Española expresó su pesar por la resolución judicial y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para alcanzar rápidamente una solución que permita preservar la normalidad operativa y el mantenimiento total de los puestos de trabajo.