El exjefe de Bomberos y testigo clave en la dana afirma que "estaba claro" que había que enviar el Es Alert

José Miguel Basset, quien fue inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y ejerció como jefe operativo durante la emergencia ocasionada por la dana, compareció este miércoles en los juzgados de Catarroja para testificar en el procedimiento judicial relacionado con la gestión de la emergencia. Según informó el medio, Basset llegó al órgano judicial poco después de las 9:15 y se espera que aclare diversas cuestiones sobre el operativo, entre las que se incluye la decisión de activar la alerta a la población a través del sistema Es Alert. De acuerdo con sus declaraciones previas recogidas por la prensa en el acceso a los juzgados, Basset sostuvo que la necesidad de emitir esa alerta "estaba clara", enfatizando así que en ningún momento dudó de la conveniencia de informar a la ciudadanía durante la dana.

El medio detalló que, en las puertas del juzgado y antes de prestar declaración, el exinspector jefe fue consultado por periodistas sobre si había retrasado el envío de la alerta. Esta pregunta surgió después de que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, manifestara que Basset había puesto inconvenientes para enviar el mensaje y supuestamente pidió evitar "generar alarmismo". Ante las preguntas sobre los motivos y la oportunidad del aviso, Basset insistió: "Voy a hacer las declaraciones en el juzgado", y reiteró que en relación a la claridad sobre el envío del Es Alert: "Estaba claro que había que hacer un envío".

Entre los temas por dilucidar durante la comparecencia de Basset figura la cuestión de quién decidió retirar a los bomberos que se encontraban vigilando el barranco del Poyo, una medida que ha generado interrogantes sobre la coordinación entre los diferentes responsables de la emergencia. Según consignó el medio, la investigación busca clarificar si Basset tenía conocimiento previo de la retirada de los efectivos y, en ese caso, por qué no habría comunicado esa información a los miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), instancia clave en la gestión de la crisis.

Preguntado acerca de un posible conflicto con el subdirector de Emergencias en torno a la gestión del operativo, Basset aseguró que "no" existió ninguna discusión con Jorge Suárez, según reportó el medio. Esta afirmación apunta a despejar dudas sobre discrepancias internas en el transcurso de esa jornada.

La comparecencia de Basset está prevista para celebrarse en dos sesiones: la primera, en la jornada de este miércoles, y la segunda, el próximo lunes. Durante estas, el exresponsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia deberá responder en profundidad sobre los factores que influyeron en las decisiones tomadas durante la emergencia, así como sobre la interacción y comunicación entre los diversos responsables y organismos involucrados.

El papel de Basset adquiere especial relevancia al ser considerado un testigo clave en torno a lo sucedido durante la dana y la implementación del protocolo de alerta de la población. Según publicó el medio, una de las líneas de investigación abiertas busca esclarecer si existieron retrasos injustificados en la activación del Es Alert y si estos pudieron tener impacto sobre el desarrollo de los acontecimientos durante la emergencia.

El procedimiento judicial aborda además otros aspectos relativos a la cadena de mando, la gestión operativa de los cuerpos de emergencia y el flujo de información entre las distintas instancias encargadas de la protección civil durante la dana. Según apuntó el medio, los testimonios de responsables como Basset son decisivos para reconstruir el conjunto de decisiones adoptadas durante aquella jornada y para determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales.