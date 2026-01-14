Espana agencias

El exjefe de Bomberos afirma que el 29-O no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos del Poyo: "Me enteré después"

José Miguel Basset, responsable operativo durante la emergencia en Valencia, declaró ante la jueza que desconocía el abandono del barranco por parte de los equipos, según él, solo accedió al dato posteriormente y ratificó su disposición a realizar el aviso a la ciudadanía

La información sobre cuándo se enteró José Miguel Basset de la retirada de los equipos del barranco del Poyo surgió después de que él ya ejercía sus responsabilidades como jefe operativo durante la emergencia por la dana. Durante su comparecencia como testigo ante la jueza encargada de investigar los hechos, Basset aseguró que no tuvo conocimiento de la retirada de los bomberos el día 29 de octubre de 2024 y que supo de la situación días más tarde, a través de los medios de comunicación. Según consignó el medio original, el exjefe de Bomberos ratificó que su acceso al dato fue posterior a la gestión del operativo, y que en ningún momento recibió información sobre esta retirada mientras era responsable de la coordinación aquel día, en la provincia de Valencia.

De acuerdo con lo publicado, el testimonio de José Miguel Basset se enmarca en la investigación que analiza la gestión de la catástrofe provocada por las fuertes lluvias, cuyo saldo dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. La jueza investiga, entre otros aspectos, si hubo negligencia en la reacción de los servicios de emergencia y se analizan particularmente dos cuestiones: el abandono de la vigilancia por parte de los bomberos en el barranco del Poyo y la decisión de enviar la alerta Es Alert a la población. El procedimiento involucra a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y a su exsubalterno Emilio Argüeso, quienes ostentan la condición de investigados.

El medio detalló que, al llegar a los juzgados de Catarroja sobre las 9:15 horas, Basset fue abordado por periodistas a la entrada, quientes le consultaron si había existido un retraso en el envío del Es Alert, señalando lo declarado previamente por Jorge Suárez, subdirector de Emergencias. Suárez indicó al juzgado que el entonces jefe operativo habría puesto objeciones y solicitado evitar “generar alarmismo” en la población. Frente a estos comentarios de Suárez, Basset limitó su respuesta a que haría declaraciones exclusivamente ante la jueza, evitando pronunciarse en los medios sobre el procedimiento.

Ya dentro del juzgado, y según reportó la fuente, Basset aclaró que descartó cualquier tipo de discusión con Jorge Suárez sobre el manejo del aviso de emergencia. Al ser interrogado sobre sus posibles dudas en cuanto a la pertinencia de emitir el Es Alert, Basset declaró: "Estaba claro que había que hacer un envío", descartando así cualquier resistencia a la notificación ciudadana sobre los riesgos relacionados con la emergencia meteorológica.

Sobre el conocimiento de la retirada de los equipos de bomberos, Basset sostuvo ante la instructora del caso que en ningún momento durante la tarde del 29 de octubre tuvo constancia de que los efectivos hubieran dejado de vigilar el barranco del Poyo, una de las áreas más amenazadas por las inundaciones. “Me enteré días después por la prensa”, explicó ante la sala, según reportó la fuente citada.

El testimonio de Basset se consideró clave para esclarecer la cadena de decisiones y la coordinación entre los diferentes mandos durante la jornada en la que se produjo el desastre. El medio añadió que la investigación mantiene como línea prioritaria el esclarecimiento sobre cómo y cuándo se decidió replegar parte del operativo en ese sector y cuál fue el proceso de comunicación interno que permitió —o limitó— la transmisión de la decisión al mando operativo en función en ese momento.

El caso ha suscitado expectación sobre las responsabilidades y los mecanismos de alerta a la población en situaciones de emergencia. La citación a Basset buscaba esclarecer tanto la secuencia de mandos como la información que recibió durante las horas críticas, y si existió alguna objeción de su parte al envío del Es Alert, herramienta utilizada para notificar riesgos inminentes a la ciudadanía.

En su relato, Basset manifestó que su postura ante el aviso público fue firme y que asumía, como responsable operativo, la validez y necesidad de informar a la población sobre los eventos meteorológicos que afectaron la región. Así, la investigación sigue su curso, con el foco puesto en la toma de decisiones y la comunicación entre los diferentes actores implicados en la gestión del desastre, según recogió el medio.

