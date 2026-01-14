Basset dice que a las 18.13 del 29-O propuso un texto de Es Alert y que desconocía retirada de bomberos del Poyo

En el curso de la investigación sobre la gestión de la dana que azotó Valencia, José Miguel Basset, ex inspector jefe y antiguo responsable operativo del Consorcio Provincial de Bomberos, relató ante la jueza instructora que realizó una propuesta concreta de mensaje Es Alert para la población a las 18:13 del 29 de octubre. Indicó que no tuvo conocimiento de la posterior modificación de ese mensaje ni de la retirada de los bomberos desplegados en el barranco del Poyo la tarde de la emergencia. Esta información forma parte de las pesquisas judiciales abiertas tras las 230 víctimas mortales en la provincia, según informó Europa Press.

De acuerdo con el medio Europa Press, Basset compareció como testigo clave, llamado a esclarecer dos asuntos fundamentales para el caso: las razones detrás de la retirada de los efectivos que vigilaban el barranco del Poyo el día de la riada y la supuesta demora en la difusión del mensaje de alerta a la ciudadanía. El procedimiento mantiene como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Al ser preguntado por los periodistas al llegar a los juzgados de Catarroja sobre si puso objeciones a enviar el mensaje Es Alert, como aseguró el subdirector de Emergencias Jorge Suárez, quien mencionó supuestos temores de generar “alarmismo”, declaró que sus explicaciones las daría en sede judicial. Posteriormente, ante la misma cuestión, señaló que el envío era indiscutible: “Estaba claro que había que hacer un envío”. Negó también cualquier tipo de discusión o enfrentamiento con Suárez por el envío del aviso.

Ya en su declaración, Basset aclaró que, durante la tarde del episodio de lluvias extremas, desconoció la retirada de los efectivos del Consorcio en el Poyo y que se enteró días después a través de la prensa. Señaló que aquella mañana había estado en su despacho en la Central de Bomberos centrado en los primeros rescates, que diferenció de la labor desempeñada en la sala de Comunicaciones, lugar desde donde se ordenó la retirada citada.

Relató que acudió al Centro de Emergencias de L’Eliana una vez informado de la convocatoria del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), el cual inició su reunión a las 17:00. En ese grupo, cada miembro expuso la situación de su respectiva área. En cuanto a la visita de Pradas a Carlet previa al Cecopi, declaró que “desde un punto de vista técnico hay que estar encima de la gestión de la emergencia. No aportaba nada que Pradas fuese a Carlet”.

Narró que, sobre las 17:30, se informó a los presentes sobre el grave riesgo de rotura en la presa de Forata y la potencialidad de desbordamiento. Suárez propuso entonces enviar un mensaje de alarma que aconsejaba a la población trasladarse a alturas elevadas, mensaje al que nadie respondió. Basset argumentó que, por los protocolos existentes, los mensajes a la ciudadanía son asunto del grupo de comunicación especializado, y que la herramienta Es Alert está estandarizada y disponible desde hace tiempo.

El testigo explicó que redactó en su ordenador la propuesta de Es Alert pasadas las 18:13, consensuada con Suárez, que sugería a la población permanecer en sus domicilios y seguir los canales oficiales. Destacó que después perdió contacto con el seguimiento y desconoció las razones por las que el mensaje fue finalmente modificado ni por qué se optó, dos horas más tarde, por una versión diferente que recomendó simplemente evitar desplazamientos a toda la provincia. Recalcó también que el Cecopi no tomó la decisión de emitir ese texto a toda la provincia ni discutió el segundo mensaje Es Alert despachado a las 20:57.

Según precisó Europa Press, durante la declaración tampoco confirmó la existencia de objeciones a la propuesta original de confinarse en los hogares; nadie consideró que equivalía a un confinamiento ni debatió sobre la competencia de la Delegación del Gobierno para adoptar tal medida.

En relación a la percepción de riesgo durante la mañana del 29 de octubre, Basset subrayó que ya se reconocía peligro mortal, especialmente en las localidades de la Ribera Alta y Carlet, donde se realizaban intervenciones. Ante el Cecopi, el alcalde de Requena comunicó que había ciudadanos en peligro crítico por ahogamiento en su municipio, sabiendo que al menos una persona falleció en Utiel durante el transcurso entre las 18:30 y las 19:00. Respecto a la posibilidad de que Pradas conociera sobre alguna víctima anteriormente, respondió que no tenía ese conocimiento. Sobre la interacción con los medios regionales, respondió negativamente, añadiendo que existía un intenso tráfico del gabinete de prensa de la consellera pero que desconocía su contenido exacto.

En torno al barranco del Poyo, Basset indicó que no existía conciencia de riesgo en ese punto en el Cecopi. Consultado por un vídeo donde se le observa revisando mapas del Poyo sobre las 19:12, contestó que estaba buscando información sobre las aguas bajas de Utiel.

Fuentes del entorno de Pradas citadas por Europa Press resaltaron que, en sede judicial, Basset confirmó los puntos esenciales planteados por la exconsellera. Subrayaron que nadie en el Cecopi supo del desbordamiento del Poyo ni la exconsellera intervino en el cambio de redacción del Es Alert, pues se trató exclusivamente de cuestiones operativas. Las mismas fuentes remarcaron que, hasta las 19:00, no existió una versión de borrador del Es Alert presentada ante el Cecopi, apoyando la afirmación de Basset de que todas las propuestas pasaron por la intervención colectiva de los asistentes, incluida la del director del Puesto de Mando Avanzado, quien ostentaba facultades técnicas para proponer medidas.

En lo relacionado a la visita a Carlet, según detalló Europa Press en base a estas fuentes, la decisión de desplazar a la exconsellera se tomó antes de que se tuviera noticia de las inundaciones de Utiel, momento en que la atención prioritaria se centraba en la Ribera. Añadieron que, una vez advertidos sobre el agravamiento en Utiel, se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME), se declaró la situación 2 y se convocó al Cecopi para gestionar la emergencia.