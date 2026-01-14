Espana agencias

Basset dice que a las 18.13 del 29-O propuso un texto de Es Alert y que desconocía retirada de bomberos del Poyo

El exjefe operativo del Consorcio de Bomberos declaró ante la jueza que propuso un mensaje para la emergencia a primera hora de la tarde y afirmó que desconocía modificaciones posteriores ni la retirada de efectivos del barranco del Poyo

Guardar

En el curso de la investigación sobre la gestión de la dana que azotó Valencia, José Miguel Basset, ex inspector jefe y antiguo responsable operativo del Consorcio Provincial de Bomberos, relató ante la jueza instructora que realizó una propuesta concreta de mensaje Es Alert para la población a las 18:13 del 29 de octubre. Indicó que no tuvo conocimiento de la posterior modificación de ese mensaje ni de la retirada de los bomberos desplegados en el barranco del Poyo la tarde de la emergencia. Esta información forma parte de las pesquisas judiciales abiertas tras las 230 víctimas mortales en la provincia, según informó Europa Press.

De acuerdo con el medio Europa Press, Basset compareció como testigo clave, llamado a esclarecer dos asuntos fundamentales para el caso: las razones detrás de la retirada de los efectivos que vigilaban el barranco del Poyo el día de la riada y la supuesta demora en la difusión del mensaje de alerta a la ciudadanía. El procedimiento mantiene como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Al ser preguntado por los periodistas al llegar a los juzgados de Catarroja sobre si puso objeciones a enviar el mensaje Es Alert, como aseguró el subdirector de Emergencias Jorge Suárez, quien mencionó supuestos temores de generar “alarmismo”, declaró que sus explicaciones las daría en sede judicial. Posteriormente, ante la misma cuestión, señaló que el envío era indiscutible: “Estaba claro que había que hacer un envío”. Negó también cualquier tipo de discusión o enfrentamiento con Suárez por el envío del aviso.

Ya en su declaración, Basset aclaró que, durante la tarde del episodio de lluvias extremas, desconoció la retirada de los efectivos del Consorcio en el Poyo y que se enteró días después a través de la prensa. Señaló que aquella mañana había estado en su despacho en la Central de Bomberos centrado en los primeros rescates, que diferenció de la labor desempeñada en la sala de Comunicaciones, lugar desde donde se ordenó la retirada citada.

Relató que acudió al Centro de Emergencias de L’Eliana una vez informado de la convocatoria del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), el cual inició su reunión a las 17:00. En ese grupo, cada miembro expuso la situación de su respectiva área. En cuanto a la visita de Pradas a Carlet previa al Cecopi, declaró que “desde un punto de vista técnico hay que estar encima de la gestión de la emergencia. No aportaba nada que Pradas fuese a Carlet”.

Narró que, sobre las 17:30, se informó a los presentes sobre el grave riesgo de rotura en la presa de Forata y la potencialidad de desbordamiento. Suárez propuso entonces enviar un mensaje de alarma que aconsejaba a la población trasladarse a alturas elevadas, mensaje al que nadie respondió. Basset argumentó que, por los protocolos existentes, los mensajes a la ciudadanía son asunto del grupo de comunicación especializado, y que la herramienta Es Alert está estandarizada y disponible desde hace tiempo.

El testigo explicó que redactó en su ordenador la propuesta de Es Alert pasadas las 18:13, consensuada con Suárez, que sugería a la población permanecer en sus domicilios y seguir los canales oficiales. Destacó que después perdió contacto con el seguimiento y desconoció las razones por las que el mensaje fue finalmente modificado ni por qué se optó, dos horas más tarde, por una versión diferente que recomendó simplemente evitar desplazamientos a toda la provincia. Recalcó también que el Cecopi no tomó la decisión de emitir ese texto a toda la provincia ni discutió el segundo mensaje Es Alert despachado a las 20:57.

Según precisó Europa Press, durante la declaración tampoco confirmó la existencia de objeciones a la propuesta original de confinarse en los hogares; nadie consideró que equivalía a un confinamiento ni debatió sobre la competencia de la Delegación del Gobierno para adoptar tal medida.

En relación a la percepción de riesgo durante la mañana del 29 de octubre, Basset subrayó que ya se reconocía peligro mortal, especialmente en las localidades de la Ribera Alta y Carlet, donde se realizaban intervenciones. Ante el Cecopi, el alcalde de Requena comunicó que había ciudadanos en peligro crítico por ahogamiento en su municipio, sabiendo que al menos una persona falleció en Utiel durante el transcurso entre las 18:30 y las 19:00. Respecto a la posibilidad de que Pradas conociera sobre alguna víctima anteriormente, respondió que no tenía ese conocimiento. Sobre la interacción con los medios regionales, respondió negativamente, añadiendo que existía un intenso tráfico del gabinete de prensa de la consellera pero que desconocía su contenido exacto.

En torno al barranco del Poyo, Basset indicó que no existía conciencia de riesgo en ese punto en el Cecopi. Consultado por un vídeo donde se le observa revisando mapas del Poyo sobre las 19:12, contestó que estaba buscando información sobre las aguas bajas de Utiel.

Fuentes del entorno de Pradas citadas por Europa Press resaltaron que, en sede judicial, Basset confirmó los puntos esenciales planteados por la exconsellera. Subrayaron que nadie en el Cecopi supo del desbordamiento del Poyo ni la exconsellera intervino en el cambio de redacción del Es Alert, pues se trató exclusivamente de cuestiones operativas. Las mismas fuentes remarcaron que, hasta las 19:00, no existió una versión de borrador del Es Alert presentada ante el Cecopi, apoyando la afirmación de Basset de que todas las propuestas pasaron por la intervención colectiva de los asistentes, incluida la del director del Puesto de Mando Avanzado, quien ostentaba facultades técnicas para proponer medidas.

En lo relacionado a la visita a Carlet, según detalló Europa Press en base a estas fuentes, la decisión de desplazar a la exconsellera se tomó antes de que se tuviera noticia de las inundaciones de Utiel, momento en que la atención prioritaria se centraba en la Ribera. Añadieron que, una vez advertidos sobre el agravamiento en Utiel, se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME), se declaró la situación 2 y se convocó al Cecopi para gestionar la emergencia.

Temas Relacionados

DanaJosé Miguel BassetConsorcio Provincial de Bomberos de ValenciaSalomé PradasEmilio ArgüesoJorge SuárezValenciaBarranco del PoyoGestión de emergenciasEs AlertEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Gamarra destaca el compromiso del PP para que las agresiones a policías sean contempladas como "eurodelito"

La propuesta presentada en Bruselas busca que agentes sean reconocidos a nivel comunitario como grupo de alto riesgo, lo que permitiría reforzar su protección jurídica y mejorar condiciones laborales, tras recientes sucesos que han impulsado este debate en Europa

Gamarra destaca el compromiso del

El Congreso achaca infracciones graves a Vito Quiles y Bertrand Ndongo y decidirá si les suspende su acreditación

La Mesa analizará este jueves los expedientes por presuntas faltas detectadas tras incidentes ocurridos en la Cámara Baja, lo que podría derivar en la pérdida temporal de las credenciales periodísticas para ambos implicados según el reglamento vigente

El Congreso achaca infracciones graves

Ábalos y Koldo dejan de compartir celda en Soto del Real un día antes de que el Supremo decida si siguen en la cárcel

Fuentes jurídicas confirman que ambos implicados en la investigación dejan atrás la convivencia en la misma habitación tras solicitar su liberación ante el alto tribunal, el cual evaluará si continúa la detención preventiva mañana jueves

Ábalos y Koldo dejan de

Robles replica a Feijóo que "no sabe nada" de defensa y le pide que no la use para sacar rédito político

La titular de Defensa acusa al dirigente del PP de desconocer la situación internacional y cuestiona sus críticas sobre la política de seguridad, mientras pide evitar la instrumentalización partidista ante el inminente encuentro entre Sánchez y Feijóo en La Moncloa

Robles replica a Feijóo que

Prisión sin fianza para los cinco detenidos por el hallazgo de 200 kilos de cocaína en un contenedor del Puerto de Vigo

Fuentes judiciales confirmaron que los cinco arrestados, de nacionalidad extranjera, enfrentan cargos por tráfico de sustancias y pertenencia a grupo criminal tras la incautación de droga en un carguero procedente de Sudamérica en Galicia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía de la Audiencia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acuerda tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes de Julio Iglesias

Estos son los siete magistrados que formarán el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama: dos de ellos condenaron al ex fiscal general

España reclama a la Unión Europea “reaccionar” ante las amenazas de Trump a Groenlandia: “No puede ser un actor secundario”

La Policía Nacional detiene a uno de sus agentes por una presunta agresión sexual a una compañera en prácticas después de una comida de Navidad

La Policía Nacional detiene a un menor “muy radicalizado” con los postulados de la organización terrorista DAESH tras un altercado con los agentes

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Pedro Sánchez califica de “urgente” el problema del relevo generacional en el campo y propone destinar el 10% de la PAC a jóvenes agricultores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3 HOY 14 de enero 2026

Sorteo 2 del Super Once: números ganadores HOY 14 de enero 2026

Super Once: jugada ganadora del Sorteo 1 este miércoles 14 de enero 2026

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Albacete

El Real Madrid comparte la primera lista de convocados de Arbeloa para el partido de Copa del Rey: cuatro descansos sorpresa y cinco canteranos

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey