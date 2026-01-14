Alegría estalla contra Abascal tras llamarla "mujer objeto": "Ojalá se queden solos los machistas"

Durante la celebración de un mitin en Utebo, Zaragoza, Santiago Abascal, presidente de Vox, se refirió públicamente a la socialista Pilar Alegría como “mujer objeto”. Este comentario, que fue emitido durante la campaña electoral para la presidencia de Aragón, no generó el apoyo de los asistentes al acto, según reflejaron las imágenes y testimonios recogidos. Según informó El Mundo, la reacción mayoritaria ante las palabras de Abascal fue el silencio, sin que se produjeran los aplausos que el líder de Vox aparentemente esperaba.

De acuerdo con lo publicado por El Mundo, Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia aragonesa, respondió con contundencia. A través de un vídeo difundido en redes sociales, la dirigente reconoció el impacto negativo del comentario y lo situó en el marco de actitudes que, según afirmó, denotan machismo y misoginia. Alegría expresó: “Ojalá se queden solos los machistas y ojalá Abascal aprenda la lección de sus seguidores”. La socialista insistió en que este tipo de manifestaciones no solo le afectan a ella personalmente, sino que forman parte de una problemática más amplia que afecta diariamente a muchas mujeres.

El medio El Mundo añadió que Alegría destacó el carácter humillante y vejatorio de las agresiones verbales y físicas a las que están expuestas un gran número de mujeres. Refirió que “esta vez me ha tocado a mí, pero cada día le toca a muchas mujeres que sufren agresiones verbales, agresiones físicas y que, además, deben soportar humillaciones y vejaciones”. Por otra parte, la candidata del PSOE expuso que, a pesar del desprecio sentido por el comentario, invitó a quienes la siguen a revisar el vídeo del discurso, subrayando la falta de apoyo del público ante las palabras del dirigente de Vox. Aseveró que tras la “provocación zafia” y el insulto, sobrevino “un triste silencio vergonzante que se apodera del auditorio”, y remarcó que incluso “las caras son un poema, una muestra de que sus votantes son más sensatos que él”.

Al pronunciar su respuesta, reflejada también por El Mundo, Alegría trasladó su preocupación por lo que define como un proceso de deshumanización en vida política. Expresó su deseo de que la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 8 de febrero en Aragón no se vea enturbiada por este tipo de actitudes. Pidió que ni en los actos públicos ni en espacios virtuales asociados al anonimato se reproduzcan insultos y descalificaciones de este carácter. La candidata afirmó que estos episodios representan una degradación del debate político, e hizo un llamado explícito a rechazar la violencia de género y las actitudes discriminatorias.

El Mundo reportó también que Alegría no limitó su intervención a la denuncia del comentario, sino que puso énfasis en la responsabilidad colectiva de rechazar este tipo de episodios. En su mensaje, planteó la necesidad de que los líderes políticos aprendan de las respuestas de la ciudadanía, interpretando el silencio ante el insulto como una señal de que sus propios seguidores no respaldan tales formas de comunicación. La situación creada tras las palabras de Abascal generó una reacción visible tanto entre la militancia socialista como en otros sectores políticos y sociales, que utilizaron las redes sociales para manifestar su rechazo.

Los hechos ocurren en una campaña caracterizada por el aumento de la tensión y el intercambio de reproches entre partidos en Aragón, marco en el que el asunto del machismo y la deshumanización del discurso político vuelve al centro del debate. Según reiteró El Mundo, la candidata socialista vinculó el caso a una problemática estructural, insistiendo en que la violencia de género y los ataques verbales se extienden más allá de la arena política y afectan a miles de mujeres diariamente en distintos ámbitos.

En la misma línea, la intervención de Alegría también abordó el papel que juegan las redes sociales en la propagación de mensajes ofensivos. Señaló el “ruin y cobarde anonimato digital” como otra vía en que estos discursos encuentran eco, manifestando su preocupación por la posible extensión de estos comportamientos a nuevos niveles de hostilidad durante la campaña electoral. La candidata sostuvo que solo una respuesta firme y activa puede frenar la normalización de estas actitudes en las instituciones y en la sociedad.

El incidente registrado y difundido por El Mundo no solo repercute en la candidatura de Pilar Alegría, sino que sugiere implicaciones más amplias para el ambiente electoral y el debate público en Aragón. La respuesta dada por la socialista, unida a la reacción de la audiencia del mitin organizado por Vox, coloca nuevamente el tratamiento de la igualdad y la prevención de la violencia de género en el centro de la discusión política aragonesa en las jornadas previas a las elecciones autonómicas.