Compromís dice que Mazón codirigió el CECOPI de la dana a través del jefe de gabinete y preguntará a Feijóo si lo sabía

Águeda Micó, diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, ha reclamado el acceso a los mensajes intercambiados en el grupo de WhatsApp del Consell entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024, y también ha solicitado que el expresidente valenciano Carlos Mazón aporte sus conversaciones con el exjefe de gabinete José Manuel Cuenca. La finalidad de esta petición radica en esclarecer la actuación de las autoridades autonómicas durante la emergencia provocada por la dana en Valencia, así como identificar la cadena de mando que operó esos días. Esta demanda surge después de que la propia Micó participara en una comparecencia en el Congreso, en la que calificó como un avance significativo lo sucedido en el juzgado de Catarroja, en referencia al careo entre la exconsellera Salomé Pradas y Cuenca, ya que ambos han sido señalados en el proceso de investigación. Según informó Europa Press, la diputada considera que la imputación de Mazón en la investigación judicial debe materializarse dada su implicación en la toma de decisiones, o en la ausencia de estas, durante esos momentos críticos.

En este contexto, el diputado de Compromís en el Congreso y adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, sostiene que Carlos Mazón codirigió el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) durante la gestión de la dana en Valencia a través de su jefe de gabinete. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Ibáñez dirigirá sus preguntas al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la comisión de investigación del Congreso para obtener claridad sobre si tenía conocimiento del papel de Mazón y, en caso afirmativo, por qué contradijo la información recibida relacionada con la tragedia durante la emergencia. Ibáñez además ha solicitado, tras confirmarse el respaldo del PSOE a la propuesta de Compromís, que Feijóo comparezca ante la comisión parlamentaria la última semana de este mes. El martes 27 es una de las fechas que se consideran, aunque la Mesa de la comisión —donde los partidos que forman parte del Gobierno ostentan la mayoría— tendrá que hacerlo oficial. No obstante, fuentes parlamentarias citadas por Europa Press advirtieron que coincidiría con la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Congreso, lo que podría modificar la fecha de la comparecencia.

Ibáñez argumenta que la comparecencia de Feijóo ante la comisión servirá para determinar el grado de conocimiento y responsabilidad del líder del PP sobre la actuación de Mazón respecto a la dirección del Cecopi desde El Ventorro y a través de Cuenca, y para esclarecer por qué ofreció declaraciones donde aseguraba poseer información “en tiempo real” sobre la emergencia cuando, según sostiene el diputado de Compromís, Mazón no le proporcionó ninguna información sustancial. Según lo reportado por Europa Press, Ibáñez criticó que se haya ocultado lo que el gobierno central hizo en favor de la Comunidad Valenciana, manteniendo la versión de que el Ejecutivo no ofreció asistencia, y cuestionó la permanencia de Mazón al frente del gobierno valenciano durante aquellos días, aun con la constatación de que no se encontraba en su puesto y de que había mantenido conversaciones con representantes del Gobierno central.

La coalición de gobierno ya había barajado la posibilidad de hacer comparecer a Feijóo el pasado viernes, coincidiendo con su declaración como testigo ante la jueza a cargo de la investigación penal relacionada con la gestión de la dana. En ese contexto, Ibáñez expresó su intención de que Feijóo, como “presidente de una organización criminal que se sustenta en mentiras y en protegerse unos a otros,” explique ante la comisión parlamentaria los motivos por los que presuntamente ocultó información sobre el liderazgo ejercido por Mazón durante la tragedia.

Durante la comparecencia ante la prensa desde la Cámara Baja, Ibáñez detalló su posición sobre la cadena de mando durante la emergencia, enfocándose principalmente en la supuesta intervención de Mazón a través de Cuenca. En esa misma dirección, Micó subrayó que Salomé Pradas, durante el careo judicial del lunes, señaló directamente a Cuenca como el interlocutor encargado de transmitir las directrices de Mazón de modo directo. Además, Micó hizo referencia a los problemas técnicos que alegó el exjefe de gabinete para justificar la ausencia de mensajes en su teléfono móvil, tras haberse reiniciado el dispositivo.

Las peticiones de Compromís incluyen que la comisión de investigación tenga acceso no solo a los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell relacionados con el episodio de la dana, sino también a los mensajes personales entre el expresidente Mazón y Cuenca, con el objetivo de aclarar la dinámica real de la toma de decisiones durante la crisis. Europa Press consignó que Micó formalizará estas solicitudes el próximo 20 de junio durante la reunión de la Mesa de la comisión, en una sesión que contará con la presencia de Cuenca y del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos imputados en el procedimiento judicial del juzgado de Catarroja junto a Pradas.

Los hechos investigados por la comisión se sitúan entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024, periodo en el que la emergencia causada por la dana afectó a la Comunidad Valenciana. En esa coyuntura, Pradas apuntó que las instrucciones remitidas por Mazón llegaban de forma directa a través de Cuenca, y Micó insistió en que la supuesta falta de respuestas efectivas durante la jornada de la emergencia respondió más a un entramado de poder y dirección política que a situaciones de improvisación. Según lo planteado ante el Congreso y en las diligencias judiciales, Compromís pretende determinar si la organización de la cadena de mando pudo haber influido en las consecuencias que tuvo la emergencia y si existió ocultamiento de información entre los distintos niveles de administración.

El desarrollo de los distintos frentes judiciales y parlamentarios sigue abierto, a la espera de las comparecencias de los implicados y del acceso de la comisión a la documentación solicitada, en medio de la investigación por la gestión política y operativa durante la catástrofe.