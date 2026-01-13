Anthropic anuncia Claude Cowork, una función de su IA para optimizar el trabajo de oficina

La reacción en redes sociales al reciente anuncio de Anthropic subraya el impacto generado por la nueva función de inteligencia artificial dirigida a tareas administrativas. Según reportó EFECOM, la presentación de Claude Cowork en la plataforma X provocó más de 30 millones de visualizaciones en menos de un día, además de miles de interacciones de usuarios sorprendidos ante las posibilidades que abre en la automatización de procesos profesionales.

Anthropic, empresa centrada en el desarrollo de inteligencia artificial, introdujo Claude Cowork como una ampliación de las capacidades de su asistente IA, que ahora se orienta a facilitar el trabajo en oficinas. De acuerdo con información divulgada en X por la cuenta oficial de Claude AI, esta función permite realizar tareas como edición y creación de archivos sin requerir experiencia técnica en programación. El objetivo principal es optimizar el desempeño en labores administrativas, en particular donde se generan o analizan informes y hojas de cálculo.

La compañía detalló que Claude Cowork ofrece a los usuarios la posibilidad de que la inteligencia artificial acceda a una carpeta específica del ordenador, con la capacidad de leer, modificar o crear documentos en su interior. Tal como aclaró Anthropic, esta modalidad se dirige a personas sin formación en programación que buscan soluciones comparables a las que ofrece Claude Code para desarrolladores.

Una vez que se define una tarea, la IA genera un plan de acción y ejecuta los pasos necesarios, manteniendo al usuario informado a lo largo del proceso. Según lo señalado por Anthropic en su publicación en X, la función está disponible en modalidad de “vista previa de investigación” para quienes cuenten con una suscripción a Claude Max, cuyo costo mensual asciende a 100 o 200 dólares, en función del tipo de acceso adquirido.

La irrupción de Claude Cowork refuerza la competencia en el sector de inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial y el ámbito corporativo. EFECOM indicó que la herramienta ha sido valorada por brindar niveles de automatización similares a los que antes solo estaban al alcance de perfiles técnicos, ampliando el alcance de la IA a una base de usuarios más diversa.

En esa misma jornada, Anthropic dio a conocer otras innovaciones, incluyendo herramientas destinadas al cuidado médico para su asistente Claude AI. Este lanzamiento coincide con una tendencia en la industria, donde compañías como OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, han introducido funcionalidades enfocadas en el sector de la salud. EFECOM precisó que estas iniciativas buscan posicionarse en áreas especializadas donde la automatización y el análisis de datos tienen potencial para transformar procesos existentes.

La noticia surgió en un contexto de creciente interés por soluciones que integran inteligencia artificial y gestión documental, donde la promesa de reducir la carga de trabajo manual encuentra amplia repercusión entre profesionales de múltiples sectores. Según reconoció el anuncio de Anthropic, la automatización de tareas no técnicas podría modificar de manera significativa la dinámica tradicional de las oficinas, agilizando procedimientos y eliminando barreras asociadas a la falta de experiencia en programación.

La publicación en redes sociales y los posteriores comentarios evidencian el nivel de expectativa que suscita la incorporación de Claude Cowork, en especial por su capacidad para elaborar informes, editar documentos y completar tareas administrativas a partir de instrucciones simples. EFECOM señaló que esta herramienta representa un avance para los usuarios que buscan optimizar la gestión de archivos sin depender de conocimientos avanzados en tecnología.

Anthropic mantiene su apuesta por ampliar las capacidades de la inteligencia artificial en entornos laborales, intentando responder a la demanda de soluciones automatizadas y personalizadas. Según publicó EFECOM, este desarrollo demuestra la competitividad del sector y anticipa la incorporación de nuevas funciones orientadas a distintos campos laborales y profesionales.