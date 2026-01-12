Espana agencias

Pradas pide una reunión a las víctimas de la dana tras su careo con Cuenca: "Estoy con vosotras. Hoy lo he contado todo"

A la salida del juzgado en Catarroja, la exconsellera valenciana solicitó un encuentro con familiares de fallecidos en la dana, defendió su gestión, insistió en su transparencia y reafirmó que expuso “toda la verdad” ante las autoridades

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana, recibió a la salida del juzgado de Catarroja a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, quien se acercó para pedirle un encuentro futuro con las familias afectadas por las inundaciones. Durante el contacto, Pradas reiteró directamente a Álvarez su intención de dialogar: "Rosa, ¿hablamos? ¿quieres hablar conmigo?", una propuesta que la presidenta de la asociación aceptó ante la presencia de otras personas que también reclamaban explicaciones. Estas gestiones tuvieron lugar tras la comparecencia judicial en la que Pradas mantuvo un careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente autonómico Carlos Mazón, instancia durante la cual se abordaron detalles relacionados con la gestión de la emergencia. De acuerdo con la información difundida por diversos medios, entre ellos el medio que proporcionó los datos, la jornada se caracterizó por un ambiente tenso y la presencia de manifestantes que exigieron responsabilidades a ambos ex altos cargos.

Según consignó la fuente original, el ambiente frente a los tribunales de Catarroja estuvo marcado por la presencia de víctimas y familiares, quienes portaron pancartas y fotografías de personas fallecidas durante la dana. Mientras Pradas abandonaba el lugar custodiada por la Guardia Civil, se oyeron gritos como "asesina", "sinvergüenza" y "mentirosa". Varias personas la increparon pidiéndole que mirase "a los ojos de las víctimas" y le reprocharon su gestión durante la tragedia. Una de las presentes expresó que, tras la pérdida sufrida, "la alegría se ha ido de mi casa", mientras otros asistentes insistían en que Pradas debía marcharse del lugar con frases como "vete a llorar a tu casa" y acusaciones de mala gestión: "Lo habéis hecho mal y tarde. Eres una inútil y no sabes gestionar".

Tras ser interrogada por los medios de comunicación, Pradas defendió su actuación durante la crisis. Según detalló el mismo medio, la exconsellera expuso: "Hoy lo he contado todo", haciendo referencia a su declaración ante las autoridades judiciales. Añadió que había aportado información más allá del objeto específico del careo, explicando: "He hablado mucho más de lo que se decía, de muchas más cosas de lo que era el objeto del careo, y lo he hecho por vosotros, lo he aportado por vosotros. Necesito que me escuchéis vosotros también", enfatizó al dirigirse a los familiares. Reiteró además que "siempre estoy pensando en las víctimas. Cada día".

De acuerdo a lo informado, Pradas argumentó que su testimonio hace "evidente" que mantuvo informada a la Presidencia sobre la evolución de “todo” lo relativo al temporal. Apuntó que recibió la indicación de no contactar al entonces presidente Mazón de forma directa porque este "estaba de actos", según relató, y que estas directrices provinieron de Cuenca, el exjefe de gabinete. Según Pradas, Cuenca intentó contradecir su versión, asegurando que sólo se refería a un par de compromisos, algo que ella negó. Pradas subrayó la transparencia y colaboración de su parte, resaltando que aportó toda la documentación y detalles requeridos "de manera voluntaria" y que no pretende ocultar información alguna. Aseguró: "No quiero ocultar nada, voy a dar la cara, la he dado desde el principio".

Durante la atención a la prensa, Pradas negó que la Presidencia la influyera para evitar el confinamiento de la población durante la emergencia. Manifestó que, aunque intentaron persuadirla, ella mantuvo la postura de que el confinamiento era una opción viable y aseguró haberlo expuesto a Cuenca. Además, recalcó que no dependió de Mazón para tomar las decisiones que consideró necesarias y manifestó que, aunque estaban reunidos en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), habría preferido que el expresidente estuviera "informado o colaborando con la coordinación". En relación a la posible responsabilidad de Mazón por la gestión de la emergencia, Pradas señaló: "Lo determinará la justicia".

El medio también reportó que, antes de la salida de Pradas, José Manuel Cuenca enfrentó una situación similar, siendo recibido entre gritos de "asesino" y "sinvergüenza" por algunos de los asistentes cuando abandonaba el juzgado, protegido por la Guardia Civil. Durante su retirada, se produjo un incidente en el que una pancarta lo golpeó mientras se dirigía a un vehículo. Consultado por periodistas sobre las razones para haber reseteado su teléfono tras la dana, Cuenca manifestó que había acudido "a colaborar de nuevo, por tercera vez" y confirmó que ya había presentado su testimonio en instancias anteriores.

La presencia de familiares con imágenes de las víctimas y las muestras de descontento delinearon una jornada en la que Pradas insistió en la versión de que siempre actuó en pro de la transparencia y que su prioridad ha sido atender a las víctimas. La exconsellera destacó que ha ofrecido toda la información solicitada a la justicia y reiteró que nunca ha intentado eludir sus responsabilidades. En reiteradas ocasiones, según publicó el medio, Pradas insistió en que su gestión estuvo sustentada por la verdad y por su disposición a colaborar con las investigaciones judiciales.

Mientras tanto, la petición de encuentro con las víctimas y el compromiso manifestado de escuchar directamente a los familiares abren, según lo consignado por la fuente, un nuevo escenario en el proceso judicial y social abierto tras las consecuencias de la dana. Familiares continúan exigiendo explicaciones acerca de las actuaciones de los responsables políticos durante la tragedia, así como la asunción de responsabilidades en un proceso en el que la justicia deberá dictaminar los próximos pasos.

