Vandeson renueva con el Valdepeñas hasta 2028 y se va cedido al Kairat Almaty kazajo

Ciudad Real, 11 ene (EFE).- El portero brasileño Vandeson Manuel Pereira da Silva, Vandeson, ha renovado hasta el 2028 con el Viña Albali Valdepeñas, aunque va a jugar cedido en el Kairat Almaty, de Kazajistán, hasta el final de la temporada.

El Viña Albali Valdepeñas ha dado a conocer en un comunicado la renovación y la cesión de Vandeson, que llegó al equipo el pasado verano procedente del Riga FC letón, y le ha agradecido "su trabajo, compromiso y dedicación durante todo este tiempo", al tiempo que le ha deseado "todo lo mejor" en esta nueva etapa de su carrera en Kazajistán.

Ahora el club deberá de confirmar la llegada de otro portero brasileño, Vítor Springer 'Pato', de 22 años, procedente del Joinville, que complemente a Borja Puerta, que es el único portero que queda en el Viña Albali Valdepeñas.

Además, el Valdepeñas ya ha confirmado el regreso del ala zurdo, Gabriel Ribeiro dos Anjos, que ya jugó en el equipo en 2021, procedente de Minas Gerais.

Cabe recordar que el pasado día 29 de diciembre el pívot brasileño Gustavao causaba baja en el conjunto valdepeñero, al que había llegado el pasado 16 de junio, procedente del Family Cash Alzira, y que se ha incorporado al ATP Iluminación Ribera Navarra.

Por otra parte, el club trabaja en la incorporación de un pívot en el mercado invernal, tras la marcha del brasileño Gustavo al ATP Iluminación Ribera Navarra y la lesión de larga duración de Juanan. EFE

