Montero (Podemos) pregunta a Alegría si viene a Aragón a "tapar la corrupción" del PSOE

La denuncia de presiones sobre técnicos y responsables aragoneses para favorecer el proyecto del Clúster del Maestrazgo centró una parte significativa del acto de Podemos en Zaragoza, donde Marta de Santos, ex coordinadora general de la formación regional, se refirió a la “intensidad” de las presiones y a la supuesta anulación de informes desfavorables sobre el impacto ambiental de esa iniciativa, situación que desde 2021, cuando formaban parte del gobierno de Javier Lambán, habría llevado a presentar denuncias por posible corrupción. El evento, realizado en el Centro Cívico La Almozara y recogido por el medio Europa Press, contó también con la participación de Irene Montero, eurodiputada de Podemos, quien vinculó dicho proyecto ambiental con el “lucro” y lo señaló como un “grave atentado medioambiental” en una de las zonas consideradas emblemáticas de Aragón.

Durante el acto, Irene Montero se dirigió a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y candidata a la presidencia de la comunidad, preguntándole si acudía “a defender esta tierra o a tapar la corrupción del PSOE”. Según publicó Europa Press, Montero solicitó expresamente al Gobierno de Aragón que suspendiera el trámite de las declaraciones de impacto ambiental del Clúster del Maestrazgo antes de la fecha electoral del 8 de febrero. Argumentó que la propuesta está “manchada por la corrupción” socialista, citó los riesgos para el territorio y los habitantes, y criticó el apoyo del PSOE y la inacción de PP y Vox respecto a esta y otras iniciativas controvertidas —entre ellas el ‘hub’ de Defensa y el Plan Pirineos— además de compararlas con la política de privatización sanitaria, agregando que en su opinión el Partido Popular representa “la peor corrupción”.

En su intervención, Montero defendió que Podemos hace campaña “sin pedir un euro a los bancos”, insistiendo en que el partido no mantiene vínculos financieros con grandes empresas ni entidades bancarias. Calificó a la derecha de estar imponiendo un “régimen de terror y sufrimiento” y subrayó la independencia ética de su formación frente a quienes exigen apoyo para proyectos como el Clúster del Maestrazgo o acuerdos comerciales como Mercosur. Reiteró la voluntad de quedarse, en palabras de Europa Press, “donde hay que estar” y actuar bajo principios. Apeló a la dignidad colectiva y relacionó las luchas políticas en Aragón con conflictos globales, citando el “dominio imperial”, la situación política venezolana y lo que definió como un peligro universal ante la imposición autoritaria promovida por potencias.

Montero también criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por sus relaciones diplomáticas y por haber saludado al presidente sirio, a quien calificó de “ex terrorista del ISIS”, según destacó Europa Press. Además, reclamó la salida de España de la OTAN y reclamó políticas más feministas y un mayor compromiso ambiental.

El evento incluyó la participación de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien respaldó la postura de su partido respecto al Clúster del Maestrazgo y consideró fundamental la presencia y actuación oportuna de los responsables aragoneses en su rechazo. Aseguró que esta propuesta era “extractivista” y planteada, según Europa Press, para “robar las riquezas a las aragonesas”. Belarra pidió “valores mínimos de humanidad y respeto”, condenando lo que denominó “el peor genocidio del siglo” vivido por los palestinos y reprochando la preeminencia global de la “ley del más fuerte” y lo que describió como un “fascismo” asociado a las políticas de Donald Trump.

La líder nacional de Podemos criticó también el rol de Estados Unidos y lo que denominó secuestros de presidentes soberanos, aludiendo a Venezuela, y asoció esas prácticas con lo que ocurre en Gaza, Colombia, México y territorios como Aragón. Según Belarra, “la derecha lacaya y lamebotas” responde a intereses ajenos a los ciudadanos, mientras los partidos tradicionales colaboran con el poder económico y político extranjero. Acusó igualmente a la dirigente del PP Isabel Díaz Ayuso de disfrutar de inmuebles financiados con fondos de dudosa procedencia y afirmó que Podemos permanece libre de casos de corrupción desde su fundación, en contraste con lo que atribuyó tanto al PSOE como al PP y Vox, a los que agrupó bajo el calificativo de “corrupción y mentiras”.

De acuerdo con Europa Press, Belarra mencionó supuestas presiones dentro del PSOE para que proyectos como el Clúster del Maestrazgo y Mina Muga obtuvieran autorización. Hizo responsables directos a cargos como Santos Cerdán y José Luis Ábalos por el control de las decisiones dentro del partido socialista. Defendió que la corrupción debe denunciarse en todos los casos y exigió que tanto PP como PSOE dejaran de incurrir en prácticas ilícitas vinculadas al manejo de recursos públicos.

Por su parte, la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, consideró que las cinco décadas de alternancia entre PP y PSOE en Aragón se tradujeron en numerosos casos de presunta corrupción. Señaló especialmente el Clúster del Maestrazgo, del que detalló que la formación morada ya había presentado denuncia ante la Fiscalía. En su análisis, Goikoetxea advirtió sobre supuestas connivencias entre instituciones públicas y sectores empresariales, afirmando que las empresas energéticas convertían a los gobiernos autonómicos en una “cantera” para sus intereses.

Marta de Santos, con experiencia en la gestión autonómica desde Podemos, puntualizó que la justificación para sacar adelante el proyecto del Maestrazgo radica únicamente en la búsqueda de beneficios. Aludió a la elaboración de informes de impacto ambiental negativos durante su gestión, que según relató fueron luego ignorados o revertidos por el consejero Joaquín Olona, quien habría asegurado un resultado positivo desde el Instituto de Gestión Ambiental. Para De Santos, la decide el aval del PSOE, el gobierno central y la plataforma Sumar, implica responsabilidades políticas, subrayando que enfrentó ofertas y presiones de muy diversa índole por su postura contraria al proyecto.

Durante el mismo acto, Juantxo López de Uralde, representante de Alianza Verde, orientó sus críticas hacia la política ambiental de PP y Vox en Aragón. Afirmó que ambas formaciones están impulsando una “destrucción sistemática” de espacios como el Maestrazgo, el Pirineo y el Moncayo, apoyados por empresas como Repsol. Aludió a Josu Jon Imaz, presidente de esa firma, cuestionando su respaldo a Donald Trump. López de Uralde ilustró el contexto ambiental actual con referencias a Venezuela y Groenlandia, asociando el panorama global de crisis ecológica con la actuación de grandes intereses económico-empresariales y gubernamentales.

El acto de Podemos, conforme señaló Europa Press, reunió a unas trescientas personas y reflejó una estrategia de campaña centrada en denunciar la trama de intereses políticos y empresariales alrededor de grandes proyectos en Aragón, reforzando un discurso de independencia frente a presiones financieras y a los partidos históricamente dominantes en la región.