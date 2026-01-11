Espana agencias

Felipe Orts y Sofía Rodríguez revalidan sus títulos nacionales

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- Felipe Orts (Ridley Racing), el auténtico rey de la especialidad, y Sofía Rodríguez (Nesta) revalidaron este domingo en Tarancón (Cuenca) los títulos de campeones de España de ciclocrós.

El corredor alicantino logró su octava corona consecutiva de forma incontestable, sin dar opción a sus rivales. Aventajó en 1:05 a Kevin Suárez (Nesta-MMR) y en 1:46 a Mario Junquera (Unicaja Gijón), que apenas pudieron plantar batalla al campeón en el circuito de la Ermita de la Virgen de Riánsares.

Orts, que se convierte en el corredor con más títulos al superar a Aida Nuño, que logró siete, hizo una carrera aparte del resto. Suárez, de menos a más en la prueba, superó a Junquera para alzarse con el subcampeonato.

En féminas volvió a producirse un duelo entre Sofía Rodríguez (Nesta) y Lucía González (Nesta) después de que ambas se deshicieran de la compañía de Sara Cueto (Unicaja Gijón).

Como el pasado año, Sofía Rodríguez dio el golpe de gracia a la prueba en la última vuelta para vencer con 16 segundos de ventaja sobre Lucía González. Cueto cerró el podio a 0:31 y Lorena Patiño, con el cuarto puesto, se proclamó campeona sub-23. EFE

