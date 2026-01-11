Entradas más baratas por 370 dólares, parrilladas y nevada: así Chicago vuelve a playoffs

Chicago (EE.UU.), 10 ene (EFE).- Un asiento en el Soldier Field de Chicago para el partido de este sábado entre los Bears y los Green Bay Packers se vendía por un mínimo de 370 dólares, en un ambiente de fiesta pese a la fuerte nevada por el regreso de la franquicia de la Ciudad del Viento a los 'playoffs' de la NFL.

Por primera vez desde 2021 Chicago volvió a clasificarse para la postemporada de la NFL y este sábado se medía con los Packers en uno de los grandes clásicos de la liga de fútbol americano estadounidense.

En las horas previas al encuentro hubo una fuerte nevada en Chicago, pero eso no estropeó la fiesta de los aficionados locales, que se reunieron en la zona del Soldier Field para parrilladas, cánticos y bailes.

Existe gran entusiasmo en Chicago por los Bears, una franquicia que se relanzó este año tras la llegada del técnico Ben Johnson, con el 'quarterback' Caleb Williams como líder dentro del campo.

El 'QB', en su segunda temporada, rompió en la última semana de la temporada regular el récord de yardas aéreas de los Bears, que se encomiendan a su liderazgo en el trascendental cruce de este sábado. EFE

(video)