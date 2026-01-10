Montero insta a los "ciudadanos progresistas" a votar en unas elecciones donde "Andalucía se lo juega todo"

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido este sábado de que el futuro económico, social y político de Andalucía "para la próxima década" se juega en las próximas elecciones autonómicas, en las que, según ha señalado, "Andalucía se lo juega todo", al tiempo que ha instado a los "ciudadanos progresistas" a votar.

"Tenemos que trasladarle a esos ciudadanos progresistas que en elecciones generales acuden a votar y votan opciones de progreso, tenemos que trasladarle con claridad que nos jugamos todo en las elecciones andaluzas", ha señalado la también ministra de Hacienda durante su intervención en la interparlamentaria del PSOE-A celebrada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

De esta manera, Montero ha subrayado que las elecciones andaluzas no pueden percibirse como comicios "de segundo nivel" frente a las generalesy ha llamado al partido a combatir la abstención.

La ministra ha señalado que lo que está en juego no es solo un cambio político, sino también un volumen concreto de recursos, en referencia al nuevo modelo de financiación autonómica que, según ha enmarcado, supone 4.850 millones de euros adicionales para Andalucía. En este sentido, ha emplazado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a explicar cuál es la alternativa del Partido Popular si rechaza este modelo. "Menos palabras y más números", ha reclamado.

"¿Qué excusa va a poner el señor Moreno ahora cuando en el mes de noviembre, y para eso están las hemerotecas, en el Parlamento andaluz dijo que lo que le pedía al modelo de financiación eran 4.000 millones de euros?", ha preguntado Montero

En este sentido, ha pedido "coherencia" al Gobierno autonómico, señalando que "si quiere ser coherente" debe decir "que este modelo de financiación es bueno para Andalucía y por encima de las expectativas del Parlamento de Andalucía". "Pero no lo vais a oír, no lo vais a escuchar, porque seguirán montados en la mentira", ha afirmado.

En referencia a la financiación autonómica, Montero ha defendido que Andalucía sería la comunidad más beneficiada de la reforma del sistema de financiación: "Ahora que pidan perdón todos aquellos que nos acusaron de estar haciendo un acuerdo que traicionaba Andalucía y que beneficiaba a otros territorios frente a Andalucía. Porque podrán esconderse en tecnicismo, en frases o lo que ellos quieran, pero la realidad es que el rendimiento del modelo de financiación, el resultado del modelo de financiación que se pone encima de la mesa proporciona a Andalucía más recursos que a ninguna otra comunidad autónoma. Y eso es imbatible", ha dicho.

Montero ha defendido que esos recursos son clave para garantizar servicios públicos de calidad, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y la formación, y ha subrayado que la ciudadanía percibe en su vida cotidiana las consecuencias del actual modelo de gestión del Gobierno andaluz.

Así, ha aludido a las demoras en la atención primaria, con citas médicas que se conceden "cuando ya se ha pasado la gripe", a las listas de espera quirúrgicas, a la incertiduymbre ante la tardanza en recibir resultados de pruebas diagnósticas o a las dificultades para acceder a plazas públicas de Formación Profesional, lo que, según ha dicho, obliga a algunos jóvenes a perder un año académico si no pueden permitirse centros privados.

La vicepresidenta ha criticado también la política universitaria de la Junta, señalando que mientras se suprimen unidades en las ujniversidades públicas y los rectores reclaman una financiación adecuada, "proliferan las universidades privadas", que ya suman cinco en Andalucía y que, en su opinión, suponen un "atentado a la igualdad de oportunidades cuando en paralelo no se está revitalizando el sistema público de universidades".

Frente a este escenario, Montero ha reivindicado un modelo de gobernanza basado en la valentía política y la asunción de responsabilidades. "No queremos gobernantes que den palmaditas en la espalda ni que aparenten que todo va bien, queremos gobernantes que se mojen, que sean valientes, que sean decididos y afronten los problemas", ha afirmado, criticando los intentos de "manipular" la información para que no trasciendan las deficiencias de la gestión pública.

Además, Montero ha hecho un llamamiento a la movilización del conjunto del partido y de sus cargos publicos, en el contacto directo con la ciudadanía. Ha pedido una estrategia "de ofensiva política" para explicar "por qué el voto en Andalucía importa" y ha apelado especialmente a la juventud, a la que ha descrito como "la generación mejor preparada de nuestra historia".

Finalmente, ha asegurado que el PSOE está preparado para afrontar las próximas elecciones autonómicas cuando el presidente de la Junta decida convocarlas y ha proclamado que el partido saldrá "a por todas" para recuperar el Gobierno andaluz. "Vamos a ganar las elecciones por el bien de Andalucía", ha concluido.

MONTERO AFEA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PP

Además, la ministra ha extendido sus críticas al Partido Popular por su gestión de los distintos casos de corrupción y por lo que ha considerado un uso partidista de las mayorías parlamentarias. En este sentido, ha criticado que el PP utilice su mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía para bloquear comisiones de investigación sobre sanidad o corrupción, mientras que emplea su mayoría en el Senado para impulsar investigaciones que, según ha afirmado, solo buscan desgastar al Gobierno de España.

Montero se ha referido de manera específica a la situación política en Algeciras, donde ha reprochado al PP que "se desentienda de un alcalde condenado y actualmente investigado por violencia de género". "¿Cómo que el Partido Popular no puede hacer nada?", ha cuestionado, defendiendo que existen mecanismos democráticos para promover un cambio de alcaldía.

En este contexto, ha respaldado de forma expresa a la concejala socialista Rocío Arrabal, a quien ha agradecido su valentía pese a las amenazas y denuncias recibidas, y ha asegurado que contará con el apoyo del partido. Montero ha defendido que la política exige asumir costes cuando se actúa con firmeza y ha asegurado que el PSOE no permitirá campañas de "deshumanización".

La vicepresidenta ha vinculado estos episodios a una estrategia del PP basada en la apariencia y la propaganda, que, según ha dicho, "ya no logra ocultar las ineficiencias, la falta de empatía y los problemas de gestión del Gobierno andaluz".

AMAMA

Por otro lado, la ministra de Hacienda ha criticado el trato que, según ha afirmado, la Junta de Andalucía ha dispensado a la asociación Amama y a als mujeres que alertaron de irregularidades en el programa de cribado del cáncer de mama.

La ministra ha calificado de "injustificable" e "inhumano" que, tras las denuncias de retrasos de más de dos años en comunicar a mujeres la existencia de lesiones compatibles con un cáncer, aún no se conozcan "datos fundamentales" sobre las consecuencias de esta situación.

Montero ha cuestionado los estudios que la Junta asegura haber realizado sobre este asunto, subrayando que no se han hecho públicos datos que permitan evaluar su alcance real. "La supervivencia se juega en el diagnóstico precoz", ha recalcado, incidiendo en que este caso afecta al "corazón del sistema sanitario" y al funcionamiento de un programa clave de salud pública.

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno andaluz no solo no haya ofrecido transparencia, sino que haya "perseguido" a las asociaciones y a las mujeres que avisaron de la situación, lo que, a su juicio, evidencia "cómo actúa el Ejecutivo autonómico cuando los ciudadanos señalan fallos en los servicios públicos". "Así se las gasta este Gobierno", ha advertido.