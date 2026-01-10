Landaluce formaliza su baja como miembro del PP de Algeciras (Cádiz), pero se mantiene en la alcaldía

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado en un mensaje difundido a los medios de comunicación de que el alcalde-presidente, José Ignacio Landaluce, ha formalizado el pasado viernes, 9 de enero, su baja como miembro del Grupo Municipal Popular tras comunicarla de forma voluntaria el pasado 2 de enero, manteniendo "en todo momento su compromiso de apoyo político y disciplina de voto con dicho grupo".

Tal y como ha detallado el Consistorio local, tras esta comunicación, el Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz y primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, reforzado por todos los miembros del grupo, ha trasladado formalmente --mediante escrito dirigido al secretario general del Consistorio y registrado el día 9 de enero de 2026-- que el grupo "respeta y acepta la decisión adoptada por el alcalde, reiterando su respaldo al actual alcalde-presidente de la ciudad".

De esta forma, ambas partes han coincidido en subrayar que esta situación no afecta al normal funcionamiento de la Administración local, ni altera la hoja de ruta del gobierno municipal, "garantizando en todo momento la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto político que viene desarrollándose en Algeciras".

Asimismo, desde el Grupo Municipal Popular se ha expresado el deseo de que esta situación sea temporal, reafirmando al mismo tiempo "su apoyo al alcalde y su compromiso con los intereses generales de la ciudad y de sus vecinos".

En suma, el Consistorio de Algeciras quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, "asegurando que la gestión municipal continúa con plena normalidad, estabilidad y coordinación entre el alcalde y el Grupo Municipal Popular", con el objetivo común de "seguir trabajando por el progreso y bienestar de Algeciras".

En contexto, registró formalmente su baja como senador del Grupo Popular después de que él mismo suspendiera temporalmente su militancia por la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual. José Ignacio Landaluce lleva siendo senador 'popular' desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias.