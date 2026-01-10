Espana agencias

Landaluce formaliza su baja como miembro del PP de Algeciras (Cádiz), pero se mantiene en la alcaldía

Guardar

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado en un mensaje difundido a los medios de comunicación de que el alcalde-presidente, José Ignacio Landaluce, ha formalizado el pasado viernes, 9 de enero, su baja como miembro del Grupo Municipal Popular tras comunicarla de forma voluntaria el pasado 2 de enero, manteniendo "en todo momento su compromiso de apoyo político y disciplina de voto con dicho grupo".

Tal y como ha detallado el Consistorio local, tras esta comunicación, el Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz y primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, reforzado por todos los miembros del grupo, ha trasladado formalmente --mediante escrito dirigido al secretario general del Consistorio y registrado el día 9 de enero de 2026-- que el grupo "respeta y acepta la decisión adoptada por el alcalde, reiterando su respaldo al actual alcalde-presidente de la ciudad".

De esta forma, ambas partes han coincidido en subrayar que esta situación no afecta al normal funcionamiento de la Administración local, ni altera la hoja de ruta del gobierno municipal, "garantizando en todo momento la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto político que viene desarrollándose en Algeciras".

Asimismo, desde el Grupo Municipal Popular se ha expresado el deseo de que esta situación sea temporal, reafirmando al mismo tiempo "su apoyo al alcalde y su compromiso con los intereses generales de la ciudad y de sus vecinos".

En suma, el Consistorio de Algeciras quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, "asegurando que la gestión municipal continúa con plena normalidad, estabilidad y coordinación entre el alcalde y el Grupo Municipal Popular", con el objetivo común de "seguir trabajando por el progreso y bienestar de Algeciras".

En contexto, registró formalmente su baja como senador del Grupo Popular después de que él mismo suspendiera temporalmente su militancia por la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual. José Ignacio Landaluce lleva siendo senador 'popular' desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

CC rechaza los "favores políticos” en la nueva financiación autonómica y se opondrá a ella

Infobae

Merz celebra el respaldo a la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur

Infobae

Bernabé ve a Feijóo "retratado" tras declarar por la dana y recuerda que pidió que le echaran si mentía

Pilar Bernabé exige responsabilidades a Alberto Núñez Feijóo por sus contradicciones ante la justicia, lo acusa de faltar a la verdad durante meses y le recuerda su promesa usando la frase: "La puerta ya sabe dónde está

Bernabé ve a Feijóo "retratado"

El Gobierno refuerza con nuevas medidas el plan de control de calidad del aceite de oliva

Infobae

La Xunta critica que el Gobierno negocie con Esquerra un modelo de financiación "con recursos de todas las comunidades"

El responsable de Hacienda en Galicia expresa su rechazo a las conversaciones entre el Ejecutivo central y Esquerra, alertando sobre posibles perjuicios para el conjunto territorial y pidiendo transparencia antes de avanzar en la revisión de la financiación autonómica

La Xunta critica que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

El precio de la luz en España para este 11 de enero

A partir de qué mes de baja se deja de cotizar: superar el umbral provoca incluso la suspensión del puesto de trabajo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España