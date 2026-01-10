Izquierda Unida y el Movimiento Sumar diseñan un programa para un Aragón "con más derechos y menos derechas"

Izquierda Unida Aragón ha celebrado, junto al Movimiento Sumar, una jornada abierta de trabajo programático en el Centro Cívico Almozara, enmarcada en el proceso de afinado y cierre de su propuesta política para el próximo ciclo electoral que pasa por un Aragón "con más derechos y menos derechas".

Un espacio concebido para poner en el centro a la militancia, a las personas simpatizantes y a colectivos sociales del territorio, reafirmando una forma de hacer política basada en la participación real y en el protagonismo de la gente, según han trasladado.

La jornada se ha iniciado con una presentación del marco general del programa a cargo de la coordinadora general de la IU Aragón, Marta Abengochea, quien ha subrayado que este proceso no es un "trámite interno", sino una apuesta política "consciente" cuyo objetivo es construir un programa útil, conectado con las condiciones materiales de vida y con los conflictos reales que atraviesan a la clase trabajadora y a la mayoría social en Aragón.

Representantes de las listas de las tres circunscripciones aragonesas y la militancia de las organizaciones se han reunido en una jornada programática abierta para definir las líneas que guiarán su propuesta.

Abengochea ha asegurado que "el programa es lo que nos impulsa y nos identifica, con una apuesta por un Aragón de derechos, construido por la gente organizada y movilizada, pero también por quienes, desde su vida cotidiana y con valores democráticos, defienden lo que realmente importa".

"Frente a un Aragón que se vende a intereses privados, ha proseguido, ponemos el foco en lo que no tiene precio ni está en venta: nuestros derechos, el medio rural, la educación, la sanidad y el derecho a la vivienda", ha reiterado para reivindicar, en este contexto de emergencia democrática y riesgo de retroceso, "el valor de la gente como garantía de que ningún derecho está asegurado sin lucha".

En su opinión, "esta jornada nos refuerza y nos da más impulso para defender ese Aragón que no se vende". A lo largo del encuentro, se han desarrollado dinámicas de recogida, contraste e incorporación de propuestas.

En ese espacio se han compartido demandas vinculadas a la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la sanidad y la educación públicas, el feminismo, el territorio y la necesidad de "frenar los retrocesos impulsados por las derechas" han articulado un debate colectivo marcado por la claridad, la honestidad y la voluntad de transformar.

LA CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN Y LA UNIÓN NO LOGRADA

Respecto a las expectativas sobre el camino de negociación y la capacidad de influencia en Aragón, Abengochea ha señalado que la expectativa de su formación política es seguir consolidando derechos y generar la ilusión suficiente "para movilizar a esa gente que está en la abstención o que se siente frustrada o que tiene ese hastío".

La también coordinadora general de IU Aragón ha reconocido que "no se ha consolidado la unidad de la izquierda a pesar de que se ha trabajado todo lo que se ha podido". Y ha reforzado la idea que "esto no quiere decir que en el futuro no pueda haber un trabajo común y tampoco que las izquierdas no podamos estar fuertes para disputar esa batalla".

Desde Izquierda Unida Aragón y el Movimiento Sumar se insiste en que estas elecciones del 8F van "del valor de la gente, de la capacidad colectiva para defender derechos que nunca fueron un regalo, de la valentía de quienes se organizan frente a los recortes, la privatización y los discursos de odio".

Frente a lo que definen como "el poder económico y un modelo que convierte los derechos en negocio", la organización reivindica "la fuerza de la gente organizada" como única garantía de avance democrático y social.

Abengochea ha señalado, además, que "Aragón es tierra de derechos y no de derechas", y que "solo una izquierda fuerte, coherente y enraizada en barrios y pueblos puede frenar la impunidad con la que hoy se gobierna desde el Pignatelli". Por ello, la coalición interpela a la abstención, a comprender el cansancio sin resignarse a él y a recordar que "cada voto es una herramienta para proteger lo común".

En este sentido, el candidato a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Pepe Paz, ha apuntado que el objetivo con el que concurre a las elecciones es construir "un Aragón positivo, centrado en avanzar en derechos y necesidades comunes, como salud, educación y vivienda, en lugar de defenderse de la derecha".

"El enfoque de la coalición con la jornada de hoy se basa en la participación de personas comprometidas en movimientos sociales con el objetivo de crear un programa que responda a las necesidades de toda la población aragonesa", ha subrayado.

Con este encuentro, Izquierda Unida Aragón, con el Movimiento Sumar, da un paso más en la construcción de un proyecto político fiable, que no se rinde y que entiende las instituciones como una puerta de entrada para que la gente defienda lo que es suyo.

Un programa que no habla de derechos en abstracto, sino del colegio del barrio, del centro de salud, del trabajo digno y de la vida cotidiana, y que se levanta desde la convicción de que cuando nos organizamos, somos capaces de cambiarlo todo.