Ibon Navarro: "Audige ha estado muy bien y esta victoria va por su madre"

Valencia, 10 ene (EFE).- El entrenador del Unicaja de Málaga, Ibon Navarro, valoró el partido del exterior Chase Audige, que perdió a su madre en las horas previas al encuentro que disputó este sábado en el Roig Arena y que terminó siendo el mejor de su equipo con 20 puntos.

"Quería venir a jugar y nosotros le íbamos a apoyar en lo que decidiera. Iba a ser el descarte. No sé si ha sido una decisión buena por mi parte que jugara, pero el instinto te dice que vale la pena correr el riesgo. Ha estado muy bien y esta victoria va por su madre. Le agradecemos enormemente que en momentos tan duros haya decidido estar con su otra familia", destacó Navarro en rueda de prensa.

Sobre la victoria de su equipo, Navarro reconoció que trató de convertir el partido en un encuentro más físico de lo habitual: "Es una victoria de muchísimo prestigio en un espacio maravilloso y ante un equipazo. Hemos empezado por recuperarnos del buen inicio de Valencia y nuestro partido pasaba por hacer un encuentro muy demandante en el plano físico en cuanto a ritmo y el equipo ha hecho un gran trabajo".

"El objetivo era hacer que el Valencia Basket no tuviera piernas ni frescura, que no estuvieran acertados, que tomaran malas decisiones y así ha sido. El Valencia Basket no ha estado a su nivel habitual porque este calendario es tremendo para ellos, pero hemos hecho que no se viera a ese Valencia Basket", insistió.

El técnico del Unicaja también valoró el hecho de haber sido el primer equipo de la acb en ganar en el Roig Arena: "Parecía misión imposible y pensábamos que a ver si no nos cae de mucho... Cuando vienes aquí esperas un aluvión, pero siempre hay que contextualizar cómo llegamos los equipos. Es un orgullo, pero no creo que hayamos marcado el camino para nadie. Tenemos que estar contentos, más allá del escenario". EFE

