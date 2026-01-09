Espana agencias

Wingo reanudará su operación desde y hacia Caracas a partir del 16 de enero

Bogotá, 9 ene (EFECOM).- La aerolínea colombiana Wingo anunció este viernes que reanudará sus vuelos desde y hacia Caracas a partir del 16 de enero, pues su operación estaba suspendida desde el 4 de diciembre pasado por las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos y mientras "se evaluaban las condiciones de seguridad operacional".

La compañía, cuya matriz es la aerolínea panameña Copa Airlines, informó en un comunicado que tomó esta decisión como "resultado del monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes, manteniendo como prioridad los más altos estándares de seguridad".

"Los pasajeros con tiquetes programados en las fechas impactadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales registrados en su reserva y pudieron autogestionar las opciones de protección disponibles. Wingo continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo, de la mano de autoridades locales e internacionales", agregó la información.

La empresa colombiana se suma así a Copa Airlines, que informó el jueves que reanudará, de forma escalonada, sus vuelos desde y hacia Caracas "tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo".

La aerolínea panameña ya había anunciado el pasado domingo de la reanudación de su vuelo a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que mantenía activa hacia Venezuela y cuya suspensión temporalmente había anunciado el sábado, horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado y sacado del país suramericano por EE.UU. bajo cargos de supuesto narcoterrorismo.

En la mañana del pasado sábado, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela "en apoyo al Departamento de Guerra", según las palabras del secretario de Transporte, Sean Duffy, y para "asegurar la seguridad del público en vuelos".

Estados Unidos lanzó un ataque contra varios puntos del territorio venezolano, incluida Caracas, y capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación de EE.UU. había instado a "extremar la precaución" al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona. EFECOM

