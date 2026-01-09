Espana agencias

Unas 30 empresas de alimentación españolas participarán en la feria Winter Fancy (EE.UU.)

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Casi una treintena de empresas españolas de alimentación estarán presentes en la feria Winter Fancy Faire en San Diego (Estados Unidos) del 11 al 13 de enero a través del Pabellón Agrupado Español, según ha informado la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

FIAB participa en esta feria de la mano del Pabellón Agrupado Español, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), donde también colaboran la Xunta de Galicia, IPEX y la Junta de Castilla y León.

El objetivo es reforzar la presencia y visibilidad de los productos alimentarios españoles en el mercado estadounidense, ha precisado la federación en un comunicado.

Durante el evento, FIAB facilitará reuniones con potenciales importadores, distribuidores y socios comerciales para impulsar oportunidades de negocio y facilitar la entrada y consolidación de los productos españoles en el mercado estadounidense.

Además, ha organizado una visita institucional al pabellón español, en la que participarán la Oficina Económica y Comercial de España en Los Ángeles y de Alimentaria con el objetivo de reforzar el apoyo institucional a las empresas participantes.

Como parte de las actividades, FIAB celebrará un evento que reunirá a las empresas españolas con compradores estadounidenses y un segundo encuentro con las empresas del grupo Food Link SPAIN–USA, destinado a fomentar la colaboración entre las empresas.

La industria alimentaria española ha reafirmado así su "compromiso" con la internacionalización del sector de la alimentación y las bebidas y el apoyo a las empresas en su acceso a mercados "clave". EFECOM

