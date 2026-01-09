Isidre Esteve y Txema Villalobos se retiran al sufrir un accidente en la sexta etapa

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El Rally Dakar 2026 acabó de forma prematura este viernes para los españoles Isidre Esteve y Txema Villalobos, quienes se vieron obligados a abandonar la competición durante la sexta etapa, disputada este viernes entre Ha’il y Riad, tras sufrir un accidente.

Según informó su equipo, ambos se encuentran fuera de peligro, aunque fueron evacuados en helicóptero para someterse a evaluaciones médicas, ya que Esteve presenta una fisura en el esternón, mientras que Villalobos sufre un latigazo cervical.

El accidente se produjo en el kilómetro 228 de la especial, cuando el Toyota DKR GR Hilux impactó frontalmente contra la pared de una duna. El fuerte golpe dañó de forma significativa la parte delantera del vehículo, imposibilitando que la dupla retomara la marcha.

“Comenzamos la etapa muy bien, pero en el kilómetro 228 impactamos contra la pared de una duna. Por suerte, Txema y yo estamos bien. Es una pena tener que retirarnos, sobre todo después de la gran etapa de ayer, en la que pudimos demostrar nuestro ritmo”, declaró Esteve tras el accidente.

Se trataba de la 21 participación de Isidre Esteve en el Dakar (10 en moto y 11 en coche) y el cuarto abandono en su trayectoria en la prueba más dura del mundo.

Hasta ahora, el piloto de Oliana (Lleida) había tenido que retirarse únicamente en dos ocasiones en moto, en 2003 y 2006, y una en coche, en 2020.

El infortunio se produce justo un día después de que el Repsol Toyota Rally Team firmara su mejor actuación en este Dakar 2026, alcanzando la 21 posición absoluta en la quinta etapa.

Antes del accidente, Esteve y Villalobos ocupaban la 27 plaza de la clasificación general de la categoría Ultimate, demostrando su regularidad y competitividad en un recorrido especialmente exigente.

El equipo confirmó que, pese al abandono, la prioridad sigue siendo la recuperación de piloto y copiloto, mientras que la organización del Dakar continúa con los controles médicos y la logística habitual tras incidentes en carrera. EFE

