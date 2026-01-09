Espana agencias

El PPC no acudirá a la reunión convocada por Illa para explicar la nueva financiación

Barcelona, 9 ene (EFE).- El PP de Cataluña no asistirá a la reunión convocada por el Govern de Salvador Illa para este viernes con los grupos parlamentarios catalanes para explicar el acuerdo alcanzado con ERC en torno al nuevo modelo de financiación.

Para las cinco de la tarde hay convocada, en el Palau de la Generalitat, una reunión del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y de la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, con representantes de los grupos parlamentarios catalanes para explicar el acuerdo de financiación cerrado ayer jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

En un comunicado, el portavoz del PPC en el Parlament, Juan Fernández, ha avanzado que no acudirá a la cita, para "no blanquear un pacto que nace del chantaje y la corrupción política".

"Rechazamos frontalmente el pacto sobre financiación autonómica impulsado por el inhabilitado Junqueras y el perdedor de las elecciones, Pedro Sánchez, porque es un acuerdo de corrupción política", ha denunciado.

Según Fernández, el acuerdo de financiación "nace del chantaje político y se negocia al margen de los mecanismos multilaterales que garantizan la igualdad entre territorios".

A su entender, "es un pacto partidista diseñado para sostener a Pedro Sánchez y contentar a sus socios, especialmente a ERC, utilizando una vez más a Cataluña y a los catalanes como moneda de cambio". EFE

