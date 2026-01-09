Espana agencias

El exrector de la Carlos III, al banquillo por presuntas irregularidades en un proceso de selección

El exrector de la Universidad Carlos III de Madrid Juan Romo Urroz se sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa relacionado con un proceso de selección de personal de la universidad.

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal solicita la absolución de Romo y otros cinco altos cargos de la universidad por las supuestas irregularidades en la adjudicación de plazas de trabajo en la institución académica.

Según el relato, el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III constituyó el 13 de febrero de 2018 un Comisión de Selección integrada por los otros cinco investigados. Esta comisión tenía como finalidad seleccionar a través de un concurso a profesores de los cuerpos docentes de dicha Universidad.

No consta impugnación, según destaca la Fiscalía. Las pruebas de selección se celebraron según las bases previstas en la convocatoria para concluir finalmente con una resolución publicada en el BOE por la que se seleccionan tres candidatos.

El querellante, candidato en este concurso universitario, no resultó seleccionado, "entendiendo que sus méritos fueron postergados por razones espurias, consistentes sustancialmente en presumir relaciones personales de colaboración asidua entre los miembros de la comisión examinadora y las candidatas seleccionadas, abriéndose la vía de impugnación en el orden administrativo y contencioso-administrativo, pero él optó asimismo por ejercer la acción penal".

La causa se inició con una querella en 2019 por un particular. La acusación particular solicita hasta 13 años de inhabilitación para Romo.

