El ex jefe de gabinete de Mazón devolvió a la Generalitat su móvil "reseteado" y con los datos "borrados"

El informe presentado al juzgado destaca que el teléfono móvil devuelto por José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete bajo la presidencia autonómica de Carlos Mazón, llegó con la configuración de inicio de fábrica tras un restablecimiento completo que eliminó cualquier registro previo. Esta información, según consignó la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana y reportó el medio, señala que los datos y aplicaciones almacenados en el dispositivo resultan irrecuperables, dejando sin acceso los registros del periodo de interés para la investigación sobre la gestión de la DANA.

Según detalló el informe reproducido por la magistrada de Catarroja que dirige la investigación, el móvil fue entregado a la administración regional el 7 de enero de 2026 a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio, correspondiente al terminal asignado a Cuenca desde el 9 de agosto de 2023. El informe oficial, según publicó la fuente, confirma que antes de la devolución el terminal se había sometido a un “reseteo”, por lo que “todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados”. En ese estado, el dispositivo únicamente conserva la configuración básica de fábrica.

A raíz de las conclusiones técnicas, el informe aporta que la herramienta de administración de dispositivos móviles MDM informó que el terminal tuvo instalada la aplicación WhatsApp, aunque el sistema no logró determinar el momento exacto de la desinstalación. Además, el móvil permaneció activo hasta el 9 de diciembre de 2025, pero desde el día siguiente dejó de conectarse automáticamente a MDM, lo que, según explicó el medio, ocurre de forma electrónica siempre que el terminal disponga de conexión de datos. Desde entonces, el móvil no ha retornado conexión y permanece actualmente bajo custodia de la Dirección General, a disposición de la magistrada.

El medio reportó que la jueza había solicitado previamente a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Generalitat un pronunciamiento sobre la viabilidad técnica de recuperar los mensajes de WhatsApp entre Cuenca y Carlos Mazón fechados el 29 de octubre de 2024, fecha relacionada con el episodio de la DANA. Además, la jueza requirió que dichos mensajes, en caso de ser recuperables, no fuesen eliminados durante el proceso.

La investigación, según consignó el medio, también examina la relación de Cuenca con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, en especial sobre el intercambio de instrucciones durante la emergencia. Durante su comparecencia judicial el 12 de diciembre, Cuenca negó haber trasmitido instrucciones de Mazón a Pradas en torno al episodio climático, rechazó haber ejercido como intermediario en ese contexto y defendió que los mensajes de WhatsApp incorporados por Pradas a la causa se encuentran “descontextualizados”. En declaraciones recogidas por el medio, afirmó: “A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera”.

Preguntado por la magistrada sobre la posibilidad de recuperar mensajes con Pradas, Cuenca respondió que era imposible porque no contaba con copia de seguridad de los mensajes. Además, aseguró que no entregaría su móvil personal para preservar su intimidad. Según recogió el medio, posteriormente aceptó que la Generalitat evaluara si técnicamente era viable la recuperación de los mensajes, y se mostró dispuesto a responder a una consulta sobre su consentimiento en caso de que fuera posible recabar dicha información.

El medio informó además que, a raíz de las peticiones de distintas partes acusadoras y siguiendo la declaración de Cuenca, la magistrada solicitó oficialmente a la Dirección General de Tecnologías de la Información su valoración técnica sobre las posibilidades de recopilar los mensajes relevantes utilizando el dispositivo corporativo de Cuenca asignado durante las fechas que atañen a la investigación.

El informe técnico incluye también un listado de los dispositivos asignados oficialmente a Cuenca por la Generalitat Valenciana. Entre ellos figuran un Iphone 16 Pro Max, entregado el 24 de junio de 2025; un Iphone 14 Pro, entregado el 2 de marzo de 2024; y un Ipad, además del Iphone Pro Max de agosto de 2023 al que se refiere la investigación actual. Estos registros administrativos, ya en poder del juzgado y trasladados a las partes, contribuyen a delimitar el ámbito y las posibilidades de recuperación o evaluación de datos para la investigación sobre la gestión de la emergencia.

De acuerdo con la información reseñada, la configuración de fábrica y la ausencia de conexión de datos posteriores al 10 de diciembre bloquean hipotéticamente cualquier intento de acceso posterior a información almacenada en el terminal, lo que limita significativamente la posibilidad de rastrear intercambios de mensajes u otros registros electrónicos relevantes para la investigación que realiza la jueza de Catarroja.