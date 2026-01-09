Compromís juzga insuficiente la propuesta de Hacienda y exige acabar con la infrafinanciación y la deuda valencianas

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, aprecia aspectos positivos en el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, pero, a la espera de analizar la "letra pequeña", ya avanza que "no es suficiente" y exige ajustes concretos para poner fin a la "infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana y a la deuda que ésta le genera.

"El nuevo modelo acorta la distancia entre los mejor y peor financiados, pero no hay que acortarla, hay que eliminarla", ha subrayado la diputada adscrita al Grupo Mixto del Congreso en unas declaraciones difundidas por su formación.

Micó ha admitido que es "positivo" que se busque aumentar la capacidad tributaria de las autonomías e inyectar al sistema por un lado 16.000 millones adicionales --provenientes del incremento de la recaudación del IRPF y el IVA-- y, por otro, 19.000 millones más de la llamada nivelación vertical, que aporta la Administración General del Estado.

"Esto provoca que haya más capacidad económica para todos los territorios, pero esto, de entrada, no es suficiente", ha incidido Micó, quien quiere escudriñar "la letra pequeña". En concreto, Compromís va a analizar "cómo se aplica el concepto de población ajustada" que, según ha denunciado, hasta ahora ha generado una "discriminación muy grande" para su comunidad.

Y también van a estudiar cómo se van a aplicar los fondos de solidaridad para ver si el modelo planteado sirve o no para acabar con la "infrafinanciación" y permitiría a la Comunidad Valenciana "llegar a la media".

"Continúa habiendo una diferencia grande entre la comunidad mejor financiada y la peor", ha recalcado Micó, recordando que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido que puede darse una diferencia de hasta 700 millones por habitante.

FONDO TRANSITORIO DE NIVELACIÓN

Además, la diputada de Compromís ha subrayado que el nuevo modelo tendrá que ir acompañado de medidas para solucionar la "deuda por infrafinanciación", que asciende a más de 46.000 millones en el caso valenciano y que, a su vez, genera a esta comunidad una deuda total de casi el 100%.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de aplicar un fondo de nivelación hasta la entrada en vigor del nuevo modelo que, si logra ser aprobado en el Congreso, se fija para 2027. "La ministra ya ha explicado que hay recursos económicos suficientes, y esto debería de implementarse ya, para que ninguna comunidad autónoma esté por debajo de la media hasta que se apruebe un nuevo sistema".