Catorce comunidades en alerta por nevadas, oleaje, vientos y lluvias fuertes

Madrid, 9 ene (EFE).- Catorce comunidades autónomas están en alerta meteorológica este viernes por nieve, temporal marítimo, fuertes vientos o lluvias, de las cuales la mitad se encuentra en nivel naranja (con riesgo importante) por nevadas o mala mar, que en el caso del litoral cantábrico dejará olas de hasta 8 metros de altura.

Están hoy en nivel naranja de riesgo las siguientes comunidades: por nevadas, Aragón, Cataluña y Navarra; y por oleaje, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

Se producirán además lluvias y fuertes vientos en muchas zonas del país, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), publicadas en su página web.

Está previsto que se acumulen hoy más de 20 centímetros de nieve en 24 horas en el Pirineo oscense por encima de los 1.000-1.200 metros y asimismo en el valle de Arán (Lérida).

En el caso del Pirineo navarro se podrán alcanzar esos espesores desde cotas de 800-1.000 metros.

Soplarán vientos marítimos de hasta 74 kilómetros por hora en zonas de Galicia y en el litoral de Asturias, Cantabria y País vasco, con olas de hasta 8 metros.

Se prevén lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la vertiente cantábrica de Navarra y litoral de Guipúzcoa​.

Junto a las comunidades en alerta naranja, otras siete están hoy en nivel amarillo. Se trata de Andalucía y Baleares, por vientos y oleaje; Castilla y León, por vientos y nieve; y Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, por fuertes vientos.

Por otra parte la ciudad autónoma de Melilla está en alerta amarilla por temporal marítimo.

Se alcanzarán espesores de nieve de más de 5 centímetros en 24 horas en la cordillera y Picos de Europa en Asturias, a partir de 900-1.000 metros.

Asimismo en la cordillera cantábrica de León, por encima de 1.200 metros, y en el Pirineo de Lérida, desde cotas de 1.200-1.300 metros, con probabilidad de ventisca.

Soplarán vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora en amplias zonas del país. Se alcanzarán rachas máximas de 80 kilómetros por hora en la Ibérica, en las laderas de Burgos, Soria, La Rioja o Zaragoza.

Asimismo en el interior de Valencia y de Alicante, litoral sur de Tarragona y en zonas de Teruel como Albarracín, Jiloca, Gúdar o Maestrazgo. También en el valle de Arán y Pirineo de Lérida y de Huesca.

Se prevé temporal marítimo además en áreas del Mediterráneo. EFE