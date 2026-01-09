Espana agencias

Catorce comunidades en alerta por nevadas, oleaje, vientos y lluvias fuertes

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- Catorce comunidades autónomas están en alerta meteorológica este viernes por nieve, temporal marítimo, fuertes vientos o lluvias, de las cuales la mitad se encuentra en nivel naranja (con riesgo importante) por nevadas o mala mar, que en el caso del litoral cantábrico dejará olas de hasta 8 metros de altura.

Están hoy en nivel naranja de riesgo las siguientes comunidades: por nevadas, Aragón, Cataluña y Navarra; y por oleaje, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

Se producirán además lluvias y fuertes vientos en muchas zonas del país, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), publicadas en su página web.

Está previsto que se acumulen hoy más de 20 centímetros de nieve en 24 horas en el Pirineo oscense por encima de los 1.000-1.200 metros y asimismo en el valle de Arán (Lérida).

En el caso del Pirineo navarro se podrán alcanzar esos espesores desde cotas de 800-1.000 metros.

Soplarán vientos marítimos de hasta 74 kilómetros por hora en zonas de Galicia y en el litoral de Asturias, Cantabria y País vasco, con olas de hasta 8 metros.

Se prevén lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la vertiente cantábrica de Navarra y litoral de Guipúzcoa​.

Junto a las comunidades en alerta naranja, otras siete están hoy en nivel amarillo. Se trata de Andalucía y Baleares, por vientos y oleaje; Castilla y León, por vientos y nieve; y Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, por fuertes vientos.

Por otra parte la ciudad autónoma de Melilla está en alerta amarilla por temporal marítimo.

Se alcanzarán espesores de nieve de más de 5 centímetros en 24 horas en la cordillera y Picos de Europa en Asturias, a partir de 900-1.000 metros.

Asimismo en la cordillera cantábrica de León, por encima de 1.200 metros, y en el Pirineo de Lérida, desde cotas de 1.200-1.300 metros, con probabilidad de ventisca.

Soplarán vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora en amplias zonas del país. Se alcanzarán rachas máximas de 80 kilómetros por hora en la Ibérica, en las laderas de Burgos, Soria, La Rioja o Zaragoza.

Asimismo en el interior de Valencia y de Alicante, litoral sur de Tarragona y en zonas de Teruel como Albarracín, Jiloca, Gúdar o Maestrazgo. También en el valle de Arán y Pirineo de Lérida y de Huesca.

Se prevé temporal marítimo además en áreas del Mediterráneo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los pros y los contras de Mercosur para la agroalimentación española

Infobae

La Bolsa de Shanghái gana un 0,92 % y la de Shenzhen, un 1,15 %

Infobae

Abonados de la Cultural Leonesa, descuento de al menos 50 % para la Copa ante el Athletic

Infobae

Leonardo Campana afirma que Ecuador buscará hacer historia en el Mundial

Infobae

Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño español desaparecido tras el naufragio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 9 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Las sanciones en la empresa son mucho más peligrosas que un despido”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 9 de enero

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”