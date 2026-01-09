Espana agencias

Baleares ve "horrorosa" la reforma del sistema de financiación e irá a los tribunales si obliga a subir impuestos

Guardar

El Govern balear ha calificado de "horrorosa" la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica y ha advertido que la llevará a los tribunales si se aprueba con la obligación de subir impuestos en Baleares.

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por la propuesta que ha presentado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los anuncios de poner algún límite al dumping fiscal que, según Montero, están acometiendo algunas comunidades autónomas, son la "única línea roja" que pone el Govern. "Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero si quieren subir los impuestos --especialmente el de Sucesiones y Donaciones-- no hay nada que negociar", ha dicho.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha continuado Costa, "lo tiene clarísimo" y, por ello, previsiblemente se opondrán "radicalmente" a la propuesta en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que Hacienda ha convocado para el próximo miércoles.

El conseller ha criticado también que la propuesta no recoge ni una petición de Baleares, como las variables de la población flotante o el crecimiento poblacional y que, "para rematar", se baja la ponderación de la variable de insularidad.

Se trata, según Costa, del un planteamiento "absolutamente contrario" al posicionamiento que defiende el archipiélago. "Se nos anuncia que la ordinalidad es para Cataluña y que el resto vayan circulando", ha espetado. "¿Quieren reírse de nosotros?", ha añadido.

Otro aspecto que ha censurado es que "el que negocie" el sistema de financiación autonómica sea el líder de ERC, Oriol Junqueras. "Es absolutamente indignante", ha sostenido, agregando que Junqueras no representa a los ciudadanos de Baleares.

En esta línea, ha defendido que los sistemas de financiación que afectan a todos los ciudadanos se deben negociar en los foros multilaterales y no de forma bilateral con un partido.

Costa ha valorado positivamente que se haya presentado una nueva propuesta y que esta se vaya a debatir el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). No obstante, ha sostenido, "aquí se acaban las buenas noticias".

Preguntado por los 412 millones de euros más al año que recibiría Baleares, el conseller ha apuntado que el Govern nunca ha pedido una cifra en concreto. "No es cuestión de cuantías, sino de reformar el sistema y defender los intereses de los ciudadanos de Baleares", ha expuesto.

Sobre la posibilidad de llevar la reforma a los tribunales, ha indicado que se trata de un futurible, ya que primero se tiene que aprobar la norma en rango de ley, una situación que ha dudado teniendo en cuenta que el Gobierno no ha sacado adelante presupuestos.

Así, ha defendido que en un primer lugar el Ejecutivo autonómico hará "todo lo posible" desde el punto de vista política para que la reforma no salga adelante.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE extremeño no se plantea la abstención para dar la gobernabiliad a Guardiola

Infobae

Detenido en Qatar por orden de la Audiencia Nacional un colaborador del Pollo Carvajal

Infobae

La mujer agredida en Calella no estaba en el servicio municipal de violencia machista

Infobae

Sanidad levanta las medidas preventivas que había fijado con el medicamento Lipoplus 20%

Infobae

Las obras del metro de Sevilla sacan a la luz restos de la época medieval andalusí

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”