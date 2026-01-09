Baleares ve "horrorosa" la reforma del sistema de financiación e irá a los tribunales si obliga a subir impuestos

El Govern balear ha calificado de "horrorosa" la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica y ha advertido que la llevará a los tribunales si se aprueba con la obligación de subir impuestos en Baleares.

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por la propuesta que ha presentado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los anuncios de poner algún límite al dumping fiscal que, según Montero, están acometiendo algunas comunidades autónomas, son la "única línea roja" que pone el Govern. "Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero si quieren subir los impuestos --especialmente el de Sucesiones y Donaciones-- no hay nada que negociar", ha dicho.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha continuado Costa, "lo tiene clarísimo" y, por ello, previsiblemente se opondrán "radicalmente" a la propuesta en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que Hacienda ha convocado para el próximo miércoles.

El conseller ha criticado también que la propuesta no recoge ni una petición de Baleares, como las variables de la población flotante o el crecimiento poblacional y que, "para rematar", se baja la ponderación de la variable de insularidad.

Se trata, según Costa, del un planteamiento "absolutamente contrario" al posicionamiento que defiende el archipiélago. "Se nos anuncia que la ordinalidad es para Cataluña y que el resto vayan circulando", ha espetado. "¿Quieren reírse de nosotros?", ha añadido.

Otro aspecto que ha censurado es que "el que negocie" el sistema de financiación autonómica sea el líder de ERC, Oriol Junqueras. "Es absolutamente indignante", ha sostenido, agregando que Junqueras no representa a los ciudadanos de Baleares.

En esta línea, ha defendido que los sistemas de financiación que afectan a todos los ciudadanos se deben negociar en los foros multilaterales y no de forma bilateral con un partido.

Costa ha valorado positivamente que se haya presentado una nueva propuesta y que esta se vaya a debatir el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). No obstante, ha sostenido, "aquí se acaban las buenas noticias".

Preguntado por los 412 millones de euros más al año que recibiría Baleares, el conseller ha apuntado que el Govern nunca ha pedido una cifra en concreto. "No es cuestión de cuantías, sino de reformar el sistema y defender los intereses de los ciudadanos de Baleares", ha expuesto.

Sobre la posibilidad de llevar la reforma a los tribunales, ha indicado que se trata de un futurible, ya que primero se tiene que aprobar la norma en rango de ley, una situación que ha dudado teniendo en cuenta que el Gobierno no ha sacado adelante presupuestos.

Así, ha defendido que en un primer lugar el Ejecutivo autonómico hará "todo lo posible" desde el punto de vista política para que la reforma no salga adelante.