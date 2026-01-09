Espana agencias

0-1. Senegal se clasifica para semifinales por la mínima y contra diez

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- La selección de Senegal alcanzó este viernes las semifinales de la Copa África con una victoria por la mínima contra Mali, a la que doblegó con un gol de Iliman Ndiaye en la primera parte tras un error del portero Diarra, que después fue el mejor de su equipo, al que sostuvo con opciones en inferioridad numérica hasta el final (0-1).

Con el marcador en contra, después de la expulsión de Bissouma, quizá su mejor futbolista, con todo el segundo tiempo por delante, Mali aún tuvo la capacidad de rebatir el triunfo de Senegal con dos remates a los que respondió el portero Mendy con solvencia.

El partido surgió bajo los parámetros previstos: Senegal propuso, dominó y atacó; Mali esperó, se defendió y se encomendó al contragolpe.

Pero, al minuto 27, un fallo del portero Diarra aprovechado por Ndiaye adelantó al conjunto senegalés y cambió todos los condicionantes del encuentro.

Mali soportó cada contratiempo desde entonces. No sólo fue el gol en contra, sino que después se quedó con diez al borde del descanso, por la expulsión de Bissouma por una segunda amarilla en el medio campo en una pugna, y luego perdió por una lesión en el hombro izquierdo a Haidara, que aguantó como pudo, pero el dolor lo apartó del choque ya en el minuto 55, por más empeño que puso para continuar con su dañada articulación.

El 0-1 siguió vigente entonces y más allá por hasta cuatro paradas salvadoras de Diarra, que enmendó su error anterior con una actuación imponente después para evitar el segundo tanto en contra y sostener vivo a Mali con el paso de los minutos.

También hizo una formidable parada a un remate del jugador del Rayo Vallecano Pathe Ciss, que sufrió una brecha en ese lance.

Pero incluso Mali apuntó al empate en determinados momentos, frustrado entonces por el guardameta contrario: Mendy salvó un remate de Diaby y después, ya en los instantes finales, una volea de Camara que a punto estuvo de forzar la prórroga en Tánger.

Senegal ya es el primer semifinalista. Espera rival del Egipto-Costa de Marfil.

Ficha técnica:

0 - Mali: Diarra; Hamari Traoré, Camara, Diaby, Gassama; Coulibaly (Mahmadou Doumbia, m. 83), Dieng (Diakite, m. 69), Bissouma; Haidara (Nene, m. 55), Sinayoko (El Bilal Toure, m. 82), Sangare (Kamary Doumbia, m. 82).

1 - Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Habib Diarra (Pathe Ciss, m. 62), Idrissa Gueye, Pape Gueye (Camara, m. 62); I. Ndiaye (Mbaye, m. 75), Diallo (C. Ndiaye, m. 75), Mané.

Gol: 1-0, m. 27: I. Ndiaye.

Árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica). Expulsó por doble amarilla a Bissouma, de Mali (m. 23 y 49+). Amonestó a los senegaleses Pape Gueye, Diarra y Diallo.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final del la Copa Africana de Naciones, disputado en el estadio Ibn-Batouta de Tánger ante unos 20.000 espectadores. EFE

