Entre el 70 y el 80 % de profesionales sanitarios agredidos en España son mujeres

Tarragona, 8 ene (EFE).- Entre el 70 y el 80 % de profesionales sanitarios agredidos en España son mujeres, según la Universitat Rovira i Virgili (URV), que lidera un proyecto pionero para prevenir las agresiones a miembros del sector de la salud y enfocar el problema desde la perspectiva de género.

El proyecto, denominado VIOGENSALUT, quiere identificar los factores de riesgo y predicción de las agresiones, reducir su incidencia y mejorar la protección tanto del personal sanitario como del personal administrativo que trabaja en la atención primaria.

También pretende aumentar la conciencia social sobre esta problemática y contribuir a impulsar políticas de prevención, intervención y acompañamiento más efectivas.

"Las agresiones a profesionales del ámbito sanitario son un problema creciente y complejo que afecta a la calidad asistencial y la salud y bienestar de profesionales. El objetivo del proyecto es aportar datos que mejoren el conocimiento del problema y al mismo tiempo formular propuestas para transformar esta realidad", afirma el investigador del departamento de Enfermería de la URV Francesc Valls.

Según la universidad tarraconense, los registros más recientes apuntan que entre el 70 y el 80 % de profesionales sanitarios agredidos son mujeres, mientras que la mayoría de los agresores son hombres, ya sean pacientes o familiares de pacientes.

"Por tanto, es necesario incorporar la perspectiva de género y abordar cómo influye en la violencia ejercida contra las profesionales", señala el profesor Ángel Belzunegui, uno de los responsables del proyecto.

La investigación se basará en una encuesta cuantitativa a un millar de profesionales de centros de atención primaria de Cataluña para cuantificar y caracterizar las agresiones.

También se harán entrevistas y grupos focales a más de un centenar de profesionales para comprender las vivencias y el impacto de los episodios de violencia y, finalmente, se diseñarán y validarán medidas preventivas y protocolos de apoyo, que se pilotarán en 15 centros de salud de Cataluña.

El estudio se llevará a cabo hasta 2028 y ha recibido el apoyo institucional de colegios profesionales y sociedades científicas de referencia, como el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona o la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria. EFE

