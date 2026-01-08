El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales

Madrid, 8 ene (EFE).- El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. EFE
Últimas Noticias
Un homenaje a Godard y un tributo a Neil Diamond renuevan la cartelera de cine esta semana
Crecen un 23,4 % los detenidos por yihadismo en 2025, año récord de arrestos desde el 11M
Un centenar de tractores entran en París para protestar por Mercosur y la dermatosis
El viento y oleaje mantienen a Galicia en aviso naranja y otras 7 comunidades en amarillo
Pekín denuncia incautación de petrolero ruso y defiende cooperación energética con Moscú
MÁS NOTICIAS