El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales

Madrid, 8 ene (EFE).- El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. EFE

Compartir nota: