Espana agencias

A prisión el joven detenido por presunta agresión sexual a una chica de 19 años en Málaga en Nochevieja

Guardar

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga acordó el pasado día 3 de enero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un joven de 22 años por la presunta comisión de un delito de agresión sexual sobre una chica de 19 en plena calle durante la madrugada del pasado día 1 de enero.

Así lo han dado a conocer desde el Tribunal Superior Justicia de Andalucía (TSJA), que detalla que el presunto agresor se había ofrecido a acompañar a la joven agredida a su domicilio al encontrarse indispuesta durante la celebración de la Nochevieja en la capital malagueña.

El presunto caso de agresión ocurrió de madrugada. La víctima había estado celebrando junto a un grupo de amigos la despedida de año. En un momento dado, la joven se encontró mal y decidió retirarse a su domicilio para lo cual fue acompañada por un amigo y por el que después resultaría ser su presunto agresor.

En el transcurso de la marcha, la joven dijo a sus acompañantes que ya se encontraba en perfectas condiciones por lo que les insistió en que ya no era necesario que la acompañaran. Los dos acompañantes decidieron entonces regresar con intención de continuar de fiesta. Presuntamente, el presunto agresor decidió seguirla en solitario y, tras abordarla en un portal, la habría forzado sexualmente.

El joven de 22 años fue detenido por la Policía Nacional, según han confirmado fuentes del cuerpo de seguridad, en el que sería el segundo caso de presunta agresión sexual cometido en la capital malagueña en la última noche del año. En este sentido, cabe recordar que otro hombre permanece en prisión tras su detención como presunto autor de tocamientos a una menor de 16 años en un hostal de la ciudad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJ de Madrid rebaja a 20 años de cárcel la pena a uno de los autores de la muerte de la dueña de un prostíbulo

El TSJ de Madrid rebaja

Torres descarta opinar sobre la petición de que Ábalos pide que declare en su juicio: "Que la Justicia actúe"

Torres descarta opinar sobre la

La Comunidad de Madrid sale del consorcio de la Casa Árabe por diferencias con su gestión

Infobae

Redondo exige poner el foco en el agresor: un feminicio se condena con entre 15 y 25 años

Infobae

La Iglesia dice que el Gobierno se compromete también a reparar a otras víctimas de abusos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No habrá multas por no

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

Una veintena de turistas españoles siguen en Socotra a la espera de que se reestablezca el tráfico aéreo, cerrado por los enfrentamientos en Yemen

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí