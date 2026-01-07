Prisión para el detenido por agresión sexual a una menor en un hostal de Málaga en Nochevieja

El juzgado a cargo del caso permitió que la joven pudiera relatar lo sucedido mediante una declaración preconstituida, recurso legal que evita que la víctima tenga que comparecer presencialmente en el juicio, informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta medida se adoptó en el marco del proceso abierto tras la detención de un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 16 años durante la pasada Nochevieja en un hostal de Málaga.

Según consignó el TSJA, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, en funciones de guardia, ordenó el 1 de enero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza para el investigado. El arrestado permanece encarcelado mientras avanza la instrucción del caso, que está tipificado como delito de agresión sexual sobre una menor de edad.

El episodio bajo investigación habría ocurrido en un hostal donde tanto la víctima como el detenido, ambos de nacionalidades distintas, estaban hospedados. El medio detalló que las instalaciones del establecimiento presentaban distribución de baños fuera de las habitaciones, lo que significó que el uso de estos espacios era compartido por los huéspedes. De acuerdo con la información entregada por el TSJA, el presunto agresor habría aprovechado la circunstancia cuando la menor acudió al baño común para seguirla y, sin su consentimiento, realizar tocamientos en zonas íntimas.

La causa fue admitida por el juzgado malagueño de Violencia sobre la Mujer, que impulsó la toma de declaración preconstituida a la joven afectada. Esta declaración permitió recoger el testimonio de la denunciante, de manera que este se utilice como prueba principal durante la tramitación judicial, sin exponer a la víctima a la revictimización mediante su presencia en el juicio, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ambos implicados en la causa son extranjeros con nacionalidades diferentes, precisaron fuentes judiciales citadas por el TSJA. La víctima, de 16 años, se encontraba residiendo temporalmente en el establecimiento donde ocurrieron los hechos, en coincidencia con el acusado.

El procedimiento abierto por las autoridades judiciales andaluzas sigue curso con el hombre en situación de prisión provisional, luego de que el juzgado consideró que existían indicios suficientes para adoptar esta medida, en el contexto de una presunta agresión sexual a menor de edad ocurrida la noche del 31 de diciembre, detalló el TSJA.