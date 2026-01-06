Feijóo critica el "desplante" de Sánchez al Rey en la Pascua Militar: "Un presidente digno de su país debería estar"

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, abordó la ausencia de Pedro Sánchez en la celebración de la Pascua Militar para cuestionar la actitud del presidente del Gobierno y señalar la necesidad de contar con una figura institucional que acompañe a los representantes de las Fuerzas Armadas en actos de este tipo. La crítica de Feijóo surgió en el contexto en que el presidente Sánchez programó un viaje a París con el objetivo de sumarse a una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania en el Palacio del Elíseo. Según publicó el medio, Feijóo utilizó la red social X para transmitir su posición y reafirmar su reproche.

Tal como informó la fuente, Feijóo calificó como un “desplante” la decisión de Sánchez de no asistir a la Pascua Militar, acto presidido por el Rey Felipe VI. De acuerdo con el líder del PP, la ausencia del presidente supone una falta de respeto tanto hacia el jefe del Estado como hacia el conjunto de las Fuerzas Armadas. La Pascua Militar reúne anualmente a la cúpula militar, representantes institucionales y líderes del Estado para conmemorar y reconocer el trabajo del Ejército.

El líder de la oposición atribuyó explícitamente al presidente la responsabilidad del momento institucional, al afirmar: “Un presidente digno de su país debería estar con el jefe del Estado en un día como el de hoy, el de la Pascua Militar, en el que nuestro Ejército ha recibido un nuevo desplante por parte del máximo representante del Ejecutivo”. Estas declaraciones, reproducidas por el medio, reflejan la opinión de Feijóo respecto a la importancia de la presencia presidencial junto al Rey Felipe VI en una jornada dedicada a las Fuerzas Armadas y la defensa nacional.

Feijóo insistió en que España merece un presidente “a la altura de los profesionales que defienden la seguridad de todos los ciudadanos desde las Fuerzas Armadas”. Según consignó la fuente, el líder popular remarcó que la ausencia del jefe del Ejecutivo no solo afecta las relaciones institucionales, sino que constituye un mensaje hacia los miembros del Ejército acerca del respaldo político y social de la máxima autoridad del país. En su mensaje, Feijóo aseguró: “Y la tendrá”, subrayando su confianza en un futuro relevo en la jefatura del Gobierno.

La Pascua Militar representa un acto de profundo significado para las instituciones del Estado y para las Fuerzas Armadas. Se trata de un evento histórico en que el Rey, como jefe supremo de los Ejércitos, pasa revista a las tropas y concede distinciones a quienes han prestado servicios destacados, rodeado de la alta jerarquía militar y de miembros clave del Ejecutivo. Según detalló el medio, la ausencia del presidente Sánchez ha interpretado en algunos sectores políticos como una alteración de la tradición protocolaria de máxima representación en la jornada militar más relevante del calendario institucional español.

De acuerdo con lo publicado, el viaje de Pedro Sánchez a Francia se enmarca en la participación de España en los esfuerzos internacionales coordinados en apoyo a Ucrania. Sin embargo, la coincidencia de fechas entre la Pascua Militar y la agenda internacional del presidente generó que la oposición, y en especial Feijóo, centraran sus discursos en enfatizar la relevancia institucional de estar presente en el acto junto al Rey.

Según reportó el medio, la crítica de Núñez Feijóo se encuadra también en el debate político sobre el papel simbólico de las instituciones y la imagen de unidad en actos de Estado. Feijóo utilizó el término “desplante” para definir la ausencia y subrayó que, en su opinión, el presidente del Gobierno debe acompañar al jefe del Estado en momentos fundamentales para el Ejército y para la sociedad.

A través de su mensaje en X, Feijóo amplió su crítica señalando que la sociedad española requiere liderazgo institucional que esté “a la altura de los profesionales que defienden la seguridad de todos los ciudadanos desde las Fuerzas Armadas”. Esta afirmación, recogida por la fuente, remite a la identificación de las Fuerzas Armadas como elemento central en la estabilidad nacional y refuerza la demanda de mayor implicación del presidente en eventos de relevancia militar y protocolaria.

El medio que publicó la noticia indicó que este cruce de declaraciones aparece en un marco político marcado por la confrontación y la búsqueda de señales hacia la opinión pública y a los cuerpos institucionales. Feijóo proyectó sus críticas como parte de una estrategia sostenida en reivindicar la centralidad de los actos institucionales y la necesidad de respetar las tradiciones asociadas a la jefatura del Estado y al reconocimiento de los miembros del Ejército.