Espana agencias

Feijóo critica el "desplante" de Sánchez al Rey en la Pascua Militar: "Un presidente digno de su país debería estar"

La ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar ha desatado críticas por parte de Alberto Núñez Feijóo, quien cuestiona la decisión del líder socialista y asegura que el país “merece una persona al frente del Gobierno a la altura”

Guardar

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, abordó la ausencia de Pedro Sánchez en la celebración de la Pascua Militar para cuestionar la actitud del presidente del Gobierno y señalar la necesidad de contar con una figura institucional que acompañe a los representantes de las Fuerzas Armadas en actos de este tipo. La crítica de Feijóo surgió en el contexto en que el presidente Sánchez programó un viaje a París con el objetivo de sumarse a una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania en el Palacio del Elíseo. Según publicó el medio, Feijóo utilizó la red social X para transmitir su posición y reafirmar su reproche.

Tal como informó la fuente, Feijóo calificó como un “desplante” la decisión de Sánchez de no asistir a la Pascua Militar, acto presidido por el Rey Felipe VI. De acuerdo con el líder del PP, la ausencia del presidente supone una falta de respeto tanto hacia el jefe del Estado como hacia el conjunto de las Fuerzas Armadas. La Pascua Militar reúne anualmente a la cúpula militar, representantes institucionales y líderes del Estado para conmemorar y reconocer el trabajo del Ejército.

El líder de la oposición atribuyó explícitamente al presidente la responsabilidad del momento institucional, al afirmar: “Un presidente digno de su país debería estar con el jefe del Estado en un día como el de hoy, el de la Pascua Militar, en el que nuestro Ejército ha recibido un nuevo desplante por parte del máximo representante del Ejecutivo”. Estas declaraciones, reproducidas por el medio, reflejan la opinión de Feijóo respecto a la importancia de la presencia presidencial junto al Rey Felipe VI en una jornada dedicada a las Fuerzas Armadas y la defensa nacional.

Feijóo insistió en que España merece un presidente “a la altura de los profesionales que defienden la seguridad de todos los ciudadanos desde las Fuerzas Armadas”. Según consignó la fuente, el líder popular remarcó que la ausencia del jefe del Ejecutivo no solo afecta las relaciones institucionales, sino que constituye un mensaje hacia los miembros del Ejército acerca del respaldo político y social de la máxima autoridad del país. En su mensaje, Feijóo aseguró: “Y la tendrá”, subrayando su confianza en un futuro relevo en la jefatura del Gobierno.

La Pascua Militar representa un acto de profundo significado para las instituciones del Estado y para las Fuerzas Armadas. Se trata de un evento histórico en que el Rey, como jefe supremo de los Ejércitos, pasa revista a las tropas y concede distinciones a quienes han prestado servicios destacados, rodeado de la alta jerarquía militar y de miembros clave del Ejecutivo. Según detalló el medio, la ausencia del presidente Sánchez ha interpretado en algunos sectores políticos como una alteración de la tradición protocolaria de máxima representación en la jornada militar más relevante del calendario institucional español.

De acuerdo con lo publicado, el viaje de Pedro Sánchez a Francia se enmarca en la participación de España en los esfuerzos internacionales coordinados en apoyo a Ucrania. Sin embargo, la coincidencia de fechas entre la Pascua Militar y la agenda internacional del presidente generó que la oposición, y en especial Feijóo, centraran sus discursos en enfatizar la relevancia institucional de estar presente en el acto junto al Rey.

Según reportó el medio, la crítica de Núñez Feijóo se encuadra también en el debate político sobre el papel simbólico de las instituciones y la imagen de unidad en actos de Estado. Feijóo utilizó el término “desplante” para definir la ausencia y subrayó que, en su opinión, el presidente del Gobierno debe acompañar al jefe del Estado en momentos fundamentales para el Ejército y para la sociedad.

A través de su mensaje en X, Feijóo amplió su crítica señalando que la sociedad española requiere liderazgo institucional que esté “a la altura de los profesionales que defienden la seguridad de todos los ciudadanos desde las Fuerzas Armadas”. Esta afirmación, recogida por la fuente, remite a la identificación de las Fuerzas Armadas como elemento central en la estabilidad nacional y refuerza la demanda de mayor implicación del presidente en eventos de relevancia militar y protocolaria.

El medio que publicó la noticia indicó que este cruce de declaraciones aparece en un marco político marcado por la confrontación y la búsqueda de señales hacia la opinión pública y a los cuerpos institucionales. Feijóo proyectó sus críticas como parte de una estrategia sostenida en reivindicar la centralidad de los actos institucionales y la necesidad de respetar las tradiciones asociadas a la jefatura del Estado y al reconocimiento de los miembros del Ejército.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoPedro SánchezRey Felipe VIPartido PopularEspañaParísPascua MilitarGobiernoFuerzas ArmadasCoalición de Voluntarios por UcraniaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Rey constata una "sensación de amenaza" y recalca el compromiso de España con el orden global basado en normas

Felipe VI advirtió sobre el aumento del riesgo internacional al cierre de 2025, destacando la contribución constante de las tropas españolas en conflictos globales y la importancia de invertir en tecnología militar para hacer frente a desafíos inéditos

El Rey constata una "sensación

Sánchez traslada a Canarias su "respaldo" para defender su estatus RUP ante el Marco Financiero Plurianual de la UE

El jefe del Ejecutivo español envió una carta al presidente canario confirmando el compromiso de defender a las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea, garantizando apoyo agrícola, pesquero y de cohesión territorial ante posibles recortes presupuestarios europeos

Sánchez traslada a Canarias su

Barrena (EH Bildu) pide a la UE que no guarde "silencio" ante "violaciones tan graves" como la de EEUU en Venezuela

En una carta conjunta a la Comisión Europea, varios eurodiputados demandan medidas firmes tras la incursión estadounidense en Caracas, advirtiendo que la falta de reacción europea socava la credibilidad internacional y genera dudas sobre el papel de la UE

Barrena (EH Bildu) pide a

Prisión para el detenido por un doble apuñalamiento en un domicilio de Avilés el sábado

Tras ser arrestado el fin de semana por causar heridas graves a dos personas, el principal sospechoso permanece en custodia en el penal asturiano bajo orden judicial, mientras la investigación continúa por lesiones agravadas y uso de arma blanca

Prisión para el detenido por

Partidos de izquierda exigen cancelar los partidos del Maccabi en Madrid y Barcelona para "no legitimar el genocidio"

Colectivos y líderes sindicales han impulsado la suspensión de los próximos encuentros de la Euroliga de baloncesto entre equipos españoles e israelíes, catalogando la celebración sin público como un intento por evitar que el deporte legitime políticas controvertidas

Partidos de izquierda exigen cancelar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los líderes europeos se unen

Los líderes europeos se unen para defender a Dinamarca y Groenlandia tras la insistencia de Trump en la anexión, pero recuerdan: “Estados Unidos es un socio esencial”

El rey Felipe VI pide un “orden global basado en normas” tras la acción de Trump en Venezuela y habla de la “sensación de amenaza en el corazón de Europa”

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

Aparece un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

La nieve de la borrasca Francis afecta a 56 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 6 enero

El español Hernández de Cos es el candidato favorito para sustituir a Lagarde en la presidencia del BCE

Listado completo de la Lotería del Niño 2026: todos los números premiados y dónde han caído

Dónde ha caído la Lotería del Niño 2026: mapa interactivo para comprobar si has sido premiado

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 6 enero

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas