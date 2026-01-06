El Rey constata una "sensación de amenaza" y recalca el compromiso de España con el orden global basado en normas

La “sensación de amenaza” que predomina al final de 2025 fue señalada por Felipe VI como una de las principales preocupaciones en el discurso ofrecido durante la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid. Según informó el medio original, el Rey destacó que España mantiene su compromiso constante con la seguridad internacional, el multilateralismo y el sostenimiento de un orden global apoyado en normas consensuadas, en un contexto signado por desafíos geopolíticos complejos y una inseguridad en aumento, especialmente en el continente europeo.

Durante su intervención, Felipe VI advirtió sobre el incremento de riesgos internacionales, según consignó la fuente, y enfatizó la necesidad de invertir de forma sostenida en defensa y en el desarrollo de tecnología militar puntera. El Rey subrayó que el cierre de 2025 está marcado por crisis, conflictos bélicos y tragedias humanitarias repartidas en distintos escenarios mundiales, lo que refuerza la sensación de amenaza en Europa. Aunque su intervención se produjo después de la actuación militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, el monarca evitó hacer mención directa a este suceso específico.

El monarca repasó las misiones internacionales en las que participan tropas españolas. El medio detalla que Felipe VI mencionó operaciones en el flanco oriental de la OTAN, así como el despliegue en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, territorios que él mismo visitó en junio de 2025. Entre las misiones destacadas incluyó el operativo de Policía Aérea y defensa del espacio aéreo de la Alianza, reforzado este año con la nueva iniciativa denominada ‘Centinela Oriental’ en respuesta a amenazas con drones procedentes de Rusia. También aludió a las agrupaciones navales permanentes de la OTAN y a la participación del Grupo de Combate Expedicionario ‘Dédalo’.

En el ámbito de Naciones Unidas, el Rey resaltó el papel de los 670 efectivos españoles en la misión de Líbano, una de las más prolongadas en el tiempo con significativa participación nacional, según publicó el medio. Igualmente, recordó la labor de los observadores militares en Colombia y las operaciones desarrolladas bajo la órbita de la Unión Europea en Bosnia, Somalia, República Centroafricana y Mozambique, sin olvidar la operación ‘Atalanta’ contra la piratería en el océano Índico y la misión en Irak para respaldar la lucha contra Estado Islámico, así como la capacitación de militares ucranianos y la ayuda proporcionada a Ucrania frente a la ofensiva rusa.

Felipe VI definió esta presencia en el exterior como “constante” y subrayó, según reportó la fuente, la implicación de la Guardia Civil en escenarios como Eslovaquia, Líbano, Colombia e Irak. Destacó así la importancia de contar con unas Fuerzas Armadas dotadas de elevada formación, capacidad de adaptación y recursos materiales adecuados para responder a desafíos inéditos en el ámbito de la seguridad y defensa internacional.

En cuanto a la estrategia para el futuro inmediato, el Rey puso énfasis en la necesidad de mantener e incrementar las inversiones en defensa. El medio explicó que recordó el acuerdo firmado en marzo por las instituciones de la Unión Europea para aumentar la inversión común en materia de seguridad, así como el compromiso adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en junio, destinado a asegurar los recursos requeridos para una disuasión efectiva y una defensa de largo plazo.

A juicio de Felipe VI, el sector industrial vinculado a la defensa desempeña un papel central en la dotación de medios para las Fuerzas Armadas. Elogió la integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y sistemas de drones de diverso tipo, considerándolas un factor determinante para garantizar solidez y capacidad operativa en los escenarios actuales y futuros.

El Rey también valoró el esfuerzo y el compromiso de las unidades militares en territorio nacional, que, según detalló el medio original, son esenciales para la preparación y alistamiento efectivos. Mencionó especialmente ejercicios exigentes realizados, como el ‘Steadfast Dar 25’, el mayor despliegue de la OTAN este año en el que se activó por primera vez la Fuerza de Reacción Aliada.

Otro aspecto destacado fue el reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en apoyo a la población civil tras catástrofes naturales, recordando intervenciones en las zonas devastadas por la dana de 2024 y los incendios forestales que afectaron varias regiones en verano, según publicó la fuente.

Durante la ceremonia, Felipe VI se dirigió a la Princesa de Asturias, presente como alférez alumna de la Academia General del Aire. El monarca expresó su convencimiento de que la formación y experiencias vividas por Leonor contribuirán a la asunción plena del compromiso y sentido del deber que caracteriza al ámbito militar y que, de acuerdo con lo consignado por el medio, serán valores fundamentales para el ejercicio de la función de heredera de la Corona y futura jefa del Estado.

El repaso histórico realizado por el Rey incluyó efemérides relevantes para las Fuerzas Armadas en 2025, como los 20 años de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en octubre, el cuarto de siglo desde la creación del Mando de Transmisiones del Ejército de Tierra, y el aniversario número cien del vuelo transatlántico del Plus Ultra, según consignó la fuente.

El acto comenzó a mediodía, con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Posteriormente fueron recibidos en la Plaza de la Armería por las autoridades militares y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ausentó al evento por encontrarse en una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París.

Concluidos los saludos protocolarios, la ceremonia continuó con la interpretación del himno nacional y una salva de 21 cañonazos, durante la cual Felipe VI pasó revista a la formación. Después, los asistentes accedieron al Palacio Real, donde el monarca, como capitán general de las Fuerzas Armadas, impuso condecoraciones a civiles y militares distinguidos el último año.

La Pascua Militar, instaurada por Carlos III, tiene como origen la conmemoración de la recuperación de la localidad menorquina de Mahón el 6 de enero de 1782, según recuerda el medio. El evento constituye una cita clave para la agenda institucional de las Fuerzas Armadas y sirve como espacio para el reconocimiento de la labor de sus miembros, así como para rendir homenaje a los caídos en acto de servicio pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).