Tensión en Logroño entre manifestantes contra los ataques de EE.UU. en Venezuela y venezolanos que lo celebran

Entre los testimonios recogidos durante el enfrentamiento, Jennifer Mosquera, una venezolana presente en la concentración espontánea, compartió su experiencia personal sobre la persecución política y el sufrimiento vivido en su país. Mosquera expresó que quienes huyeron de Venezuela lo hicieron por la "difícil situación" que enfrentan sus familias y pidió a los manifestantes congregados que entendieran esa realidad. Este relato ilustró el trasfondo de las divisiones que se hicieron evidentes durante la protesta en El Espolón de Logroño, donde se desató una confrontación verbal entre grupos con posiciones opuestas por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, bajo una estricta vigilancia policial. Según informó el medio local, aproximadamente dos centenares de personas respondieron a la convocatoria de Izquierda Unida (IU) La Rioja en rechazo a las acciones estadounidenses y a la detención de Nicolás Maduro, mientras que alrededor de veinte venezolanos se sumaron espontáneamente para expresar su aprobación a esos acontecimientos.

Tal como publicó la prensa, la tensión se manifestó a través de gritos, intercambios de insultos y gestos entre ambos bandos. Las consignas de los sectores opuestos reflejaron la polarización existente. Los asistentes que rechazaron la intervención portaron pancartas con frases como ‘Contra el imperialismo, dignidad’, ‘Venezuela no está sola’, y ‘Yanquis go home’, en defensa de la soberanía nacional y en contra de cualquier acción militar extranjera. Por otro lado, el grupo de venezolanos, cuya presencia fue creciendo durante la concentración, improvisó carteles con mensajes favorables al cambio de gobierno y en rechazo a la administración de Maduro, con lemas como ‘Se está aclarando la mañana en Venezuela’, ‘Venezuela libre. No más dictadura Maduro asesino’, y referencias a la situación política en su país natal.

El medio indicó que las fuerzas de la Policía Nacional establecieron un fuerte dispositivo para prevenir que las disputas verbales degeneraran en incidentes mayores. Los agentes actuaron en distintos momentos para separar físicamente a los participantes y mantener el orden público, dada la intensidad de los cruces y la presencia creciente de manifestantes en ambos frentes.

Los discursos y testimonios ilustraron los contrastes en la interpretación del conflicto venezolano. Jennifer Mosquera, en declaraciones a los medios recogidas por la prensa durante la concentración, afirmó que comprendía la posición de los manifestantes convocados por IU, aunque, en su opinión, “la respuesta clara no la tienen” quienes encabezaron la protesta. Mosquera detalló que tanto ella como otros venezolanos presentes vivieron persecuciones y encarcelamientos en Venezuela, situación que los impulsó a buscar refugio en España. “Estamos en este país, no para quitarles nada, venimos huyendo”, explicó. Mosquera relató que su llegada a España ocurrió hace ocho años y solo logró regularizar su situación administrativa recientemente, después de soportar años en condición irregular.

Durante su intervención, Mosquera criticó el discurso sobre la explotación petrolera en Venezuela, subrayando que las extracciones y conflictos en torno a los recursos llevan más de dos décadas. Además, se refirió al reciente ataque en su país, señalando que “hasta ahora no hay muertos, no hay nada”, al referirse a que los bombardeos solo afectaron zonas y puntos militares estratégicos. Para Mosquera, el sufrimiento sostenido en Venezuela en los últimos 25 años, incluyendo la existencia de aproximadamente 800 presos políticos según su estimación, así como la escasez de alimentos y medicinas, provocó una crisis humanitaria continua que –en su opinión– minimiza otros hechos recientes. Terminó su alocución expresando que, lejos de celebrar acciones militares, los venezolanos se alegran por el fin de figuras a quienes identifica como responsables de la situación en el país: “Venezuela está contenta no por el bombardeo, está contenta porque nos libramos de dos plagas”.

Mientras tanto, la concentración impulsada por IU La Rioja se mantuvo fiel a la condena de la intervención militar extranjera. La portavoz de IU en el Parlamento riojano, Henar Moreno, declaró a los medios presentes que la coyuntura recordaba el clima político de los años setenta y la aprobación de la doctrina Monroe en América Latina. “Realmente es injustificable desde ningún punto de vista una invasión militar para derrocar a un Gobierno legítimamente elegido. Defendemos la soberanía de los pueblos”, afirmó Moreno, siempre según el medio. Añadió que, a su juicio, las declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump evidencian que el principal objetivo es el beneficio material a través de la explotación de recursos latinoamericanos.

Moreno remarcó que, desde su perspectiva, es inadmisible justificar la injerencia de un país sobre otro y consideró imprescindible exigir respeto a la autodeterminación y a la legalidad internacional. Señaló, de acuerdo con lo publicado, que la situación de pobreza en Venezuela tiene como causa principal el bloqueo económico y la sustracción de materias primas del país, aunque indicó leves señales de mejora económica “a pesar de esos bloqueos”. Para Moreno, solo el pueblo venezolano tiene la potestad de elegir o destituir a su presidente mediante el sufragio. Rechazó el apoyo a una oposición que, en su opinión, avala la intervención militar exterior con consecuencias fatales para la ciudadanía local.

Durante la concentración, algunos manifestantes reclamaron la legitimidad exclusiva de su protesta frente a la Delegación del Gobierno, demostrando disputas incluso sobre la atención de los medios de comunicación. Una persona del grupo pro-Maduro cuestionó a los periodistas por recoger declaraciones del grupo contrario, argumentando que solo los organizadores tenían derecho a expresarse en esa convocatoria.

El medio reportó que, tras más de media hora de enfrentamientos verbales, con eslóganes, cánticos y sucesivos forcejeos simbólicos, la presencia policial permaneció constante para evitar altercados más graves. Al concluir la convocatoria, algunos asistentes de ambos bandos intercambiaron palabras en un tono más conciliador y, según informó la prensa, concluyeron reconociendo el valor del diálogo mediante aplausos compartidos.

Las voces recogidas en ambas concentraciones evidenciaron la intensidad de la pugna por el relato sobre Venezuela, con unos sectores defendiendo el respeto a la soberanía nacional y rechazando la injerencia extranjera, y otros apelando al sufrimiento de quienes han abandonado el país, denunciando la represión, el exilio y la crisis provocada por el gobierno de Nicolás Maduro. Los hechos relatados por el medio muestran que la disputa por la legitimidad, así como la demanda de justicia y representatividad, persisten tanto entre la diáspora venezolana como entre los simpatizantes de diversas posturas en España.