PSOE-A defiende la "contundencia" de Montero y rechaza "lecciones" de Moreno cuando "tiene su mesa llena" de corrupción

María Márquez, portavoz socialista en Andalucía, subraya la firmeza de Montero frente a la corrupción y cuestiona a Juanma Moreno por su gestión de investigaciones en el PP-A, en medio de tensiones políticas por recientes casos en ambas formaciones

El caso de la detención de Javier Aureliano García, ex presidente de la Diputación y del Partido Popular en Almería, ha servido como ejemplo en el debate político andaluz sobre la corrupción. María Márquez, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE-A, cuestionó la actuación del presidente andaluz y líder del PP-A, Juanma Moreno, en torno a investigaciones por supuestos delitos vinculados a miembros de su partido. Márquez consideró que la reacción del Partido Popular ante estos hechos ha sido insuficiente e incluso criticó que Moreno, según afirmó, “aplaudía a los dirigentes del Partido Popular investigados”. Además, señaló la decisión de incluir en su equipo a miembros bajo investigación y la presencia de altos cargos del PP-A en reuniones con los detenidos tras quedar en libertad con cargos, poniendo en duda la transparencia de estas actuaciones, de acuerdo con información publicada por Europa Press.

Según destacó Europa Press a través de la entrevista concedida por Márquez, la dirigente socialista insistió en que la gestión de supuestos casos de corrupción por parte del PSOE-A contrasta con la postura del PP-A. Márquez resaltó que el PSOE ha actuado con “contundencia” y responsabilidad ante situaciones similares y rechazó cualquier intento de “lecciones” por parte del Partido Popular en materia de integridad política. La portavoz defendió que el PSOE no tolera actitudes que comprometan la ética interna de la organización, argumentando que la respuesta ha sido rápida frente a cualquier sospecha o irregularidad. Márquez argumentó que la reacción del PSOE se ha regido por la obligación de preservar la integridad, haciendo hincapié en la importancia de la actuación inmediata y la condena a comportamientos ilícitos.

La representante socialista hizo referencia a casos recientes en los que exsecretarios de Organización del PSOE, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han estado implicados en investigaciones, y expuso que la dirección del partido intervino de forma directa en cuanto se conocieron los hechos. “A la mínima de cambio, hemos actuado de manera contundente y responsable”, declaró Márquez según consignó Europa Press, enfatizando que forman parte de una organización cuyos principios históricos se fundaron en la defensa de los derechos y el progreso social. El Partido Socialista, expuso la dirigente, no puede “permitirse ni una mancha”, motivo por el cual rechazan y condenan de forma expresa cualquier conducta inapropiada dentro de sus filas.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Márquez recalcó que los responsables de tapar presuntas irregularidades asumen una responsabilidad política contraria al interés público. Remarcó que, a diferencia de otros partidos, en su organización no se encubren casos de corrupción sino que se actúa de manera visible. La portavoz acusó al Partido Popular de “encargarse de tapar la corrupción”, ejemplificando con el caso de Almería, donde según explicó, la investigación llevaba varios años sin que se adoptaran decisiones contundentes por parte de la dirección popular. En ese contexto, cuestionó la reunión entre el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y los detenidos de la Diputación de Almería, preguntando públicamente qué acuerdos se habrían tomado y con qué objetivo se produjo.

Márquez sostuvo, conforme relató Europa Press, que la corrupción representa uno de los mayores peligros para las organizaciones políticas, pues compromete la credibilidad y la confianza ciudadana. Insistió en que el PSOE-A no aceptará reproches del PP-A, argumentando que este último partido se encuentra supuestamente inmerso en pactos y encubrimientos con personas investigadas por la justicia. La líder parlamentaria continuó su intervención mencionando a dirigentes municipales del Partido Popular, como la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el de Algeciras, José Ignacio Landaluce, sugiriendo que estos casos ejemplifican la doble vara de medir de la oposición en Andalucía.

Por otro lado, Márquez defendió la imagen de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, remarcando la “contundencia” que, en su opinión, Montero ha mostrado ante cualquier indicio de corrupción. Argumentó que la credibilidad de los dirigentes públicos se determina por la firmeza en la respuesta ante estos hechos, reiterando que el PSOE exige responsabilidades de forma inmediata y visible. Contrapuso la respuesta de Montero y del PSOE con la gestión del presidente de la Junta, quien, a su entender, acumulaba numerosos casos por esclarecer en su administración y en la estructura interna del Partido Popular en Andalucía.

El medio Europa Press informó además que Márquez expresó su pesar por la existencia de casos de corrupción incluso en su propia organización, y declaró sentir “vergüenza” ante estos episodios, motivo por el cual, asegura, el partido actúa sin demora ni contemplaciones. Consideró que la diferencia clave entre formaciones políticas radica en la disposición para afrontar y denunciar irregularidades, frente al encubrimiento o la pasividad.

La dirigente socialista también subrayó que el origen del Partido Socialista estuvo marcado por la lucha de los trabajadores y el compromiso con el avance social, lo que, según ella, exige estándares especialmente altos en materia de ética. Por ese motivo, justificó la política de tolerancia cero y la autocrítica cuando surgen problemas al interior del partido. Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, marcan la posición oficial del PSOE-A, que busca diferenciarse en la gestión de las crisis de integridad institucional.

El pulso político andaluz evidencia la tensión en torno a los recientes episodios de corrupción tanto en el PSOE como en el PP, con acusaciones cruzadas y llamados a la transparencia y la ejemplaridad pública. Según el relato de Márquez, el enfoque de la dirección socialista prioriza enfrentar el problema en vez de relegarlo, empleando la transparencia como principio rector. Frente a este planteamiento, la portavoz del PSOE-A sostuvo que las acciones del PP-A, bajo la dirección de Moreno, ofrecen un contraste sostenido por una serie de decisiones discutidas en los últimos meses.

La dinámica expuesta por María Márquez, en declaraciones recogidas por Europa Press, refleja el debate político en Andalucía, donde la gestión de los casos de corrupción adquiere protagonismo en la confrontación entre el PSOE-A y el PP-A. Las preguntas sobre la actuación de los líderes políticos ante este tipo de casos y la respuesta ante las investigaciones abiertas permanecen en el centro de la discusión, según expone la información difundida a través de la citada entrevista.

