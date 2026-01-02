Espana agencias

Telefónica entrega al juez del 'caso Begoña Gómez' correos que "reflejan la existencia de reuniones" sobre la cátedra

Guardar

Telefónica ha entregado al juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, un pendrive en el que incluye "correos electrónicos que reflejan la existencia de reuniones y algunos puntos tratados" en las mismas, y que guardarían relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva.

En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado encarga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore un informe sobre esos datos, relativos a los encuentros en los que la compañía participó de cara a desarrollar la plataforma digital de la cátedra que dirigió Gómez.

Fue el pasado mes de diciembre cuando el instructor solicitó a las patrocinadoras de la misma, entre las que se encontró Telefónica, que aportasen "las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org".

Se trata del dominio de la página web del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta apropiación indebida.

En su respuesta al juez, la empresa aclara que no cuentan "con agendas o actas propiamente dichas de las reuniones celebradas en el marco de la citada colaboración". "Sin embargo, el equipo de Telefónica que participó en el desarrollo técnico del proyecto conserva correos electrónicos que reflejan la existencia de reuniones (y en ocasiones algunos puntos tratados o que se pretendía tratar)", aclara.

Cabe recordar que el magistrado encargó precisamente en diciembre otro informe al Instituto Armado sobre los 38 correos electrónicos intercambiados entre Indra y Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Borja Iglesias y Durán reciben el alta; Carlos Domínguez y Ristic son baja

Infobae

El Ceuta firma al delantero Marc Domenech, que llega cedido por el Mallorca

Infobae

Flick: "Veo a Joan García centrado"

Infobae

El Gobierno expresa sus condolencias por la tragedia en Crans-Montana y ofrece ayuda a Suiza para acoger heridos

El Gobierno expresa sus condolencias

El Elche defiende su racha como local ante un Villarreal que busca a reaccionar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Tributaria devuelve 13.094

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”