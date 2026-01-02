Espana agencias

Patrimonio Nacional recibe un récord de visitantes en todos sus espacios en 2025

Madrid, 2 ene (EFE).- Patrimonio Nacional ha recibido un total de 7.450.828 visitantes en 2025, lo que supone un récord histórico respecto a los años anteriores. Las visitas al conjunto de espacios gestionados por la institución han crecido un 3,8 por ciento con respecto a 2024, con abril como mes estrella, con 796.588 visitas.

Según ha comunicado este viernes Patrimonio Nacional, los Palacios Reales ha tenido un 4.351.915 visitas; los Reales Monasterios y Reales Patronatos, entre los que destaca el Palacio Real de Madrid, han aumentado en un 11,6 por ciento más que en 2024, con 1.769.167 visitas.

Le siguen la Galería de las Colecciones Reales con 741.589 visitantes y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial con 450.077 visitas.

La Galería se consolida como espacio cultural y turístico de referencia con un crecimiento de 741.589 visitantes durante el año que acaba de finalizar, un 12,5 por ciento más que en 2024.

Las exposiciones temporales de la Galería han recibido a lo largo de 2025 a 194.597 personas. La exposición de Victoria Eugenia, abierta al público desde el 3 de diciembre, y Juguetes Reales, inaugurada el día 16, han recibido ya 47.830 visitantes.

Por otro lado, los espacios naturales gestionados por la institución han registrado 3.098.913 visitas, un 7 por ciento más que el año anterior.

Los favoritos del público han sido El Jardín de Príncipe y el Jardín de la Isla, del Palacio Real de Aranjuez, con 1.237.157 visitantes. Le siguen los jardines del Campo del Moro, en el Palacio Real de Madrid, con un total de 681.483 visitantes y los jardines del Real Sitio de la Granja, con 476.734 turistas. EFE

