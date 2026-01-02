El Guggenheim Bilbao acaba 2025 con más de 1,3 millones de visitantes, el 69 % extranjeros

Bilbao, 2 ene (EFE).- El Museo Guggenheim Bilbao ha cerrado 2025 con 1.305.003 visitantes, 3.660 más que en el ejercicio anterior (cerca de un 0,3 % más), y en su mayoría, el 69 %, ha procedido del extranjero, según el balance difundido este viernes por el centro.

Los datos que contiene, según ha resaltado, reflejan un balance "muy positivo" que confirma "el buen arranque" de la nueva etapa del museo con su nueva directora general, Miren Arzalluz, al frente.

Según ese balance, los meses de mayo, junio y julio han sido los mejores de la historia del museo y el verano se ha situado como el segundo mejor, tras el de 2023.

A lo largo del año, el Guggenheim Bilbao ha aumentado el porcentaje de visitantes extranjeros con respecto al año anterior (69 % del total), que proceden fundamentalmente de Francia (15 %), Alemania (9 %), Gran Bretaña (9 %), Estados Unidos (6 %) e Italia (5 %).

El 10 % de las visitas ha procedido del País Vasco, mientras que el porcentaje de visitantes del resto de España ha sido del 21 %, destacando, como en años anteriores, Cataluña (4 %) y Madrid (4 %).

Respecto a las exposiciones programadas, la muestra 'in situ: Refik Anadol', fue visitada por 891.460 personas entre los meses de marzo y octubre, lo que la convierte en la exposición más vista del Museo en cuanto a número total de visitantes.

El balance difundido destaca el impacto económico del museo, cuyo nivel de autofinanciación en 2025 se ha situado en torno al 78 %.

La aportación del centro al PIB ha sido de 676,7 millones de euros, mientras que el total de la demanda generada como consecuencia de su actividad en Euskadi ha sido de 782,3 millones de euros.

Por otro lado, durante el pasado año la web del museo registró un total de 2.722.205 visitas y 10.341.267 páginas vistas.

Los programas educativos que ha ofertado han contado con la participación de 81.220 personas.

Al término del año, han sido 426.143 las personas que forman parte de Community, la comunidad creada por el Museo en torno al arte y la cultura.

Desglosada por colectivos, está integrada por 24.393 Amigos del Museo, lo que supone la cifra más alta desde los inicios del centro, así como por 401.127 Seguidores, personas que reciben periódicamente información sobre las exposiciones y actividades ofrecidas por el Museo y otros beneficios de forma gratuita. EFE