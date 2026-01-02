Espana agencias

El Guggenheim Bilbao acaba 2025 con más de 1,3 millones de visitantes, el 69 % extranjeros

Guardar

Bilbao, 2 ene (EFE).- El Museo Guggenheim Bilbao ha cerrado 2025 con 1.305.003 visitantes, 3.660 más que en el ejercicio anterior (cerca de un 0,3 % más), y en su mayoría, el 69 %, ha procedido del extranjero, según el balance difundido este viernes por el centro.

Los datos que contiene, según ha resaltado, reflejan un balance "muy positivo" que confirma "el buen arranque" de la nueva etapa del museo con su nueva directora general, Miren Arzalluz, al frente.

Según ese balance, los meses de mayo, junio y julio han sido los mejores de la historia del museo y el verano se ha situado como el segundo mejor, tras el de 2023.

A lo largo del año, el Guggenheim Bilbao ha aumentado el porcentaje de visitantes extranjeros con respecto al año anterior (69 % del total), que proceden fundamentalmente de Francia (15 %), Alemania (9 %), Gran Bretaña (9 %), Estados Unidos (6 %) e Italia (5 %).

El 10 % de las visitas ha procedido del País Vasco, mientras que el porcentaje de visitantes del resto de España ha sido del 21 %, destacando, como en años anteriores, Cataluña (4 %) y Madrid (4 %).

Respecto a las exposiciones programadas, la muestra 'in situ: Refik Anadol', fue visitada por 891.460 personas entre los meses de marzo y octubre, lo que la convierte en la exposición más vista del Museo en cuanto a número total de visitantes.

El balance difundido destaca el impacto económico del museo, cuyo nivel de autofinanciación en 2025 se ha situado en torno al 78 %.

La aportación del centro al PIB ha sido de 676,7 millones de euros, mientras que el total de la demanda generada como consecuencia de su actividad en Euskadi ha sido de 782,3 millones de euros.

Por otro lado, durante el pasado año la web del museo registró un total de 2.722.205 visitas y 10.341.267 páginas vistas.

Los programas educativos que ha ofertado han contado con la participación de 81.220 personas.

Al término del año, han sido 426.143 las personas que forman parte de Community, la comunidad creada por el Museo en torno al arte y la cultura.

Desglosada por colectivos, está integrada por 24.393 Amigos del Museo, lo que supone la cifra más alta desde los inicios del centro, así como por 401.127 Seguidores, personas que reciben periódicamente información sobre las exposiciones y actividades ofrecidas por el Museo y otros beneficios de forma gratuita. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PSOE dice que "ha llegado el momento" de que el PP "eche" a Feijóo por "mentir" sobre la dana para proteger a Mazón

Patxi López insta a los conservadores a alejarse de su presidente, tras acusarlo de distorsionar información sobre desastres naturales para beneficiar a Carlos Mazón, y reclama transparencia ante los hechos sucedidos durante la riada de octubre de 2024

El PSOE dice que "ha

Hidalgo: "El Cádiz ha encontrado una idea y una solidez que lo hace más peligroso"

Infobae

Patxi López carga contra el PP por "ridiculizar" la auditoría sobre las cuentas del PSOE: ¿Dónde está la de su caja b?

El portavoz socialista afirma que la revisión externa encargada por su formación acredita integridad financiera y exige al principal partido de la oposición transparencia sobre las investigaciones judiciales que relacionan a sus exdirigentes con incentivos no declarados

Patxi López carga contra el

Alfon sufre una lesión en el sóleo izquierdo

Infobae

Un jugador de 19 años de la cantera del Metz está entre los heridos del incendio en Suiza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministerio de Igualdad, que

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”