Almeida 'va enchufado' y despejando dudas sobre su continuidad con 2026 como el año en el que rematará su legado

Durante el último año, José Luis Martínez-Almeida ha expresado repetidas veces su agradecimiento a la población madrileña por la paciencia y la comprensión ante los importantes proyectos de transformación urbana actualmente en marcha en la capital. Según reportó Europa Press, el regidor madrileño plantea el año 2026 como un periodo decisivo, en el cual prevé culminar obras de gran envergadura como el soterramiento de la A-5, el avance de Castellana Norte y la cubrición del tramo de Ventas en la M-30, ejes centrales del legado que aspira a dejar al frente del Ayuntamiento de Madrid, mientras disipa toda especulación respecto a su continuidad política.

De acuerdo con Europa Press, Martínez-Almeida ha reafirmado en diversas ocasiones ante la prensa su intención de aspirar nuevamente a la Alcaldía de Madrid en los comicios previstos para 2027. El alcalde ha enfatizado que la decisión de ser nuevamente candidato también recae en el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y, desde una perspectiva más personal, en la denominada "presidenta de su casa", en referencia a su esposa Teresa Urquijo. Almeida suele emplear términos como "ganas", "fuerza" e "ilusión" para describir su disposición ante el nuevo ciclo político, según detalló Europa Press, y asegura que no existe duda sobre su deseo de postularse otra vez si las circunstancias lo permiten.

Europa Press destacó en sus recientes publicaciones que el año 2025 ha resultado "intenso" para la administración de Martínez-Almeida, caracterizado por una inversión sin precedentes destinada a vivienda, políticas sociales, seguridad y desarrollo urbano. El propio alcalde asegura que la ciudad se encamina hacia "la culminación del gran proceso de transformación urbana que se inició con Madrid Río", insistiendo en que la inyección de recursos en infraestructuras durante la presente legislatura no tiene precedentes en la historia reciente de Madrid y que la meta es materializar los principales proyectos antes de que finalice 2026.

El medio Europa Press también detalló que la agenda de gobierno apunta a que 2026 represente el "año de la vivienda", con el objetivo de consolidar a Madrid como la ciudad líder en construcción de vivienda asequible tanto a nivel nacional como europeo. Para ello, se prevé la concreción de estrategias como la presentación de la Estrategia del Sur en enero, ligada al desarrollo de barrios y a la revitalización urbana de distintas zonas de la capital. Martínez-Almeida ha señalado que estas acciones permitirán garantizar que los madrileños cuenten con una mayor oferta residencial y mejores condiciones de vida, al tiempo que reivindicó el papel clave de las inversiones actuales en el refuerzo del tejido urbano.

En cuanto al clima político madrileño, Europa Press informó que el alcalde se ha dirigido tanto al resto de los grupos municipales como a sí mismo instando a un ejercicio de autocrítica y a responder con responsabilidad a la confianza ciudadana expresada en las elecciones. Martínez-Almeida remarcó la importancia de mantener la altura democrática y cuestionarse si, durante el transcurso de la legislatura, se ha estado a la altura del reto que implica la gestión pública, frente al mandato recibido por las urnas.

La relación del alcalde con la oposición ha atravesado momentos de particular tensión durante el año. Europa Press consignó que Martínez-Almeida rompió en marzo las relaciones con la portavoz socialista del Ayuntamiento y secretaria general del PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, tras una controversia asociada a las declaraciones de Maroto sobre la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia. Pese a la retractación y la judicialización del asunto, el alcalde limitó la interacción institucional con la representante socialista, quien a su vez acusó a Almeida de provocaciones y anunció que presentaría una querella si se reiteraban las acusaciones de corrupción en su contra. Ante estas advertencias, Martínez-Almeida respondió en el Pleno que no dejará de abordar la cuestión de la corrupción socialista debido a amenazas legales, según reportó Europa Press.

Europa Press también describió las relaciones complicadas del regidor con Javier Ortega Smith, portavoz municipal de Vox, cuyo distanciamiento con su partido es manifiesto tras quedar excluido de la Ejecutiva. En la última sesión plenaria del año, Almeida subrayó que "la premisa para generar confianza es que los del propio partido confíen en uno mismo", aludiendo explícitamente a la situación de Ortega Smith dentro de Vox. El contexto político se presenta así como una antesala de los debates electorales futuros, donde el Partido Popular, dirigido por Almeida en Madrid, aspira a mantener su hegemonía frente a la fragmentación opositora.

Otros aspectos de la vida reciente del alcalde, detallados por Europa Press, incluyen la transformación de su entorno personal tras el nacimiento de su primer hijo, Lucas. Esta vivencia llevó a una reordenación de prioridades en su agenda y consolidó su determinación de equilibrar los retos familiares y políticos, tal como él mismo explicó en entrevistas ofrecidas tras su baja de paternidad.

Al explicar cómo se presenta el panorama hasta los próximos comicios, Martínez-Almeida afirmó, según recopiló Europa Press, que "si mañana fueran las elecciones no tengan ustedes ninguna duda de que sería el candidato muy gustoso para tratar de revalidar por tercera vez la Alcaldía de Madrid". Reiteró que la confianza concedida por la ciudadanía en las elecciones de 2019 y 2023 puede mantenerse en el futuro, asegurando que el equipo de gobierno permanecerá centrado y alejado de los extremos políticos, posturas que han motivado las críticas tanto de Vox, que lo tilda de "globalista", como de Más Madrid y el PSOE, que lo acusan de "negacionista".

Tal como publicó Europa Press, será en enero cuando la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, retome su actividad en el Ayuntamiento tras su baja de maternidad, regresando a un escenario político marcado por la confrontación y la búsqueda de consensos. Mientras tanto, la gestión y los planes de transformación urbana avanzan bajo el liderazgo de Almeida, quien sigue consolidando su proyecto político con vistas a 2026 como un año clave para Madrid.