Maíllo afea a Moreno que hable de "tolerancia" en su discurso navideño cuando "ataca a Amama por defender la sanidad"

En medio de tensión política, el aspirante Antonio Maíllo denunció una contradicción entre el mensaje conciliador de Juanma Moreno y su actitud hacia defensores de la sanidad pública, cuestionando además su gestión y prioridades ante las próximas elecciones autonómicas

Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía para las próximas elecciones autonómicas, ha indicado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, prioriza la protección de su imagen con vistas a 2026, en vez de atender los problemas que enfrenta la ciudadanía. Maíllo, en declaraciones difundidas a través de un audio a los medios, cuestionó la coherencia entre el discurso de "tolerancia" pronunciado por Moreno en su mensaje navideño y las acciones que, según el candidato de la izquierda, contradicen ese llamamiento, principalmente los llamados "ataques a Amama por defender la sanidad pública". Según informó Europa Press, estas afirmaciones han situado el enfrentamiento político en primer plano de la actualidad andaluza.

El medio Europa Press detalló que Moreno ofreció su mensaje navideño desde Málaga, siendo esta la primera vez que el presidente de la Junta realizaba este discurso desde esa ciudad. En su intervención, Moreno se comprometió a "hacer todo lo posible" en 2026 para mantener a Andalucía en un clima de convivencia, lejos de la polarización y el enfrentamiento. "En estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo revolucionario es la tolerancia", aseguró el presidente andaluz, en un contexto marcado por una elevada tensión política y social.

Según consignó Europa Press, Maíllo criticó el contenido del mensaje emitido por Moreno, sosteniendo que el presidente de la Junta "vive en una realidad paralela". Para sustentar sus acusaciones, Maíllo mencionó el impacto de los errores detectados en el cribado de cáncer de mama y denunció la existencia de un supuesto uso fraudulento del fraccionamiento de contratos en el Servicio Andaluz de Salud. El candidato de Por Andalucía consideró que estos hechos demuestran una disonancia entre las palabras y los hechos del mandatario.

Por otra parte, Maíllo argumentó que Moreno "siempre ha intentado posicionarse por encima de los partidos y las ideologías", pero opinó que la actuación del presidente del Ejecutivo autonómico lo identifica, en su criterio, como "el causante de los problemas actuales de los andaluces". Las declaraciones de Maíllo fueron registradas por Europa Press y añaden una nueva crítica a la gestión del actual presidente en cuestiones como la vivienda, la educación, la política de agua y el medioambiente.

Europa Press recogió también la posición de Maíllo en cuanto a la supuesta falta de neutralidad de Moreno. El candidato afirmó que el presidente de la Junta "no es equidistante", pese a que procura promocionar esa imagen. Según Maíllo, la gestión gubernamental ha favorecido sistemáticamente a determinados sectores económicos que obtienen beneficios de áreas clave como la vivienda, la sanidad y la formación profesional.

Por último, en los audios recogidos por Europa Press, Maíllo manifestó su convicción de que 2026 representará un cambio en el liderazgo andaluz. En palabras del candidato de la coalición Por Andalucía, "a Moreno se le ha caído la careta" y vaticinó que este sería "el último año que dé un discurso como presidente de la Junta de Andalucía". Maíllo expresó el deseo de que, tras los próximos comicios, Andalucía cuente con "un presidente y un gobierno con los pies en el suelo, comprometido con su gente y su tierra", en línea con las aspiraciones de su coalición política.

El cruce de acusaciones entre el presidente andaluz y el aspirante de la coalición Por Andalucía, reportó Europa Press, refleja el clima de rivalidad y confrontación que rodea el inicio de la etapa preelectoral en la comunidad autónoma más poblada de España.

