Llorca reclama "dejar de lado la crispación" y "trabajar juntos por una financiación justa, agua y vivienda"

La reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias torrenciales ha avanzado, según ha destacado el presidente valenciano, quien reafirmó el compromiso de la administración autonómica con hechos y recursos para lograr una recuperación total y definitiva. En su mensaje de Fin de Año, Juanfran Pérez Llorca subrayó la importancia de colaborar con todas las administraciones públicas, sin distinción de color político, con el objetivo de que la ciudadanía no sufra nuevamente situaciones de riesgo. Sobre este trasfondo, planteó como línea central la necesidad de unidad institucional y entendimiento político para enfrentar los retos fundamentales que afronta la Comunitat Valenciana: la equidad en la financiación autonómica, la gestión adecuada del agua y el acceso a la vivienda.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Llorca instó a que el debate público abandone la crispación y reclamó trabajo conjunto entre todas las fuerzas sociales y políticas. Su intervención se realizó desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena, en Utiel, lugar elegido por el fuerte impacto que tuvo la dana —depresión aislada en niveles altos— en la comarca, y por simbolizar tanto la dureza del desastre como la capacidad de recuperación comunitaria. Allí, el presidente autonómico quiso recordar —con palabras dirigidas a las víctimas y afectados— el compromiso de la Generalitat para que la reconstrucción se materialice, e incidió en la coordinación institucional para convertir en realidad obras en cauces y barrancos que permitan prevenir futuros daños.

Durante su intervención, el president destacó el establecimiento de un clima político nuevo que, según detalló el medio, comenzó hace más de dos años, caracterizado por la apuesta por la convivencia y el rechazo a la confrontación ideológica. “La polarización de nuestras vidas no es sostenible. No lo puede ser. Entre todos tenemos que colaborar a rebajar el tono. A escucharnos más. Yo me comprometo a hacerlo y espero que todos trabajemos para que se pueda conseguir”, señaló Pérez Llorca en su alocución, que alternó en valenciano y castellano.

El jefe del Consell resaltó también su política de memoria hacia las víctimas de la violencia, en especial las cuatro mujeres asesinadas durante 2025 en la región, víctimas de sus parejas. El presidente calificó este hecho como una realidad dolorosa que debe ser erradicada entre todos los sectores sociales. Hizo hincapié, según informó Europa Press, en la necesidad de reforzar la convivencia social y el rechazo categórico de cualquier tipo de violencia, sea cual sea su origen.

Pérez Llorca abordó logros y retos en materia de políticas sociales y económicas, presentando como ejemplo central la reducción de la presión fiscal sobre rentas bajas y medias y el impulso a la inversión y el empleo en la Comunitat Valenciana. El recorte de listas de espera en sanidad y dependencia, la extensión de la gratuidad en la educación de cero a tres años y la libertad educativa formaron parte del balance de gestión ofrecido. El president remarcó además que, por primera vez, los alumnos universitarios que aprueben todas las materias de primer curso quedarán exentos del pago de la matrícula, como parte del esfuerzo por facilitar el acceso a la educación superior.

Dentro del capítulo dedicado al acceso a la vivienda, la Generalitat impulsó iniciativas como el Plan Vive, cuyo objetivo es desarrollar miles de viviendas de protección pública e incentivar medidas como la reducción del IVA en la compra de inmuebles, petición que extendió al Gobierno de España para fortalecer el alcance del programa. También mencionó la bajada de impuestos asociada a la compra de viviendas, buscando aliviar el esfuerzo económico de las familias jóvenes y de rentas medias, según publicaron medios como Europa Press.

El president vinculó estos avances a la estabilidad institucional conseguida a través del pacto de Les Corts, que permitió sacar adelante reformas y proyectos orientados al fortalecimiento económico y social del territorio. Expuso, según recogió Europa Press, que el consenso y el diálogo son las únicas vías para avanzar en asuntos como la reforma de la financiación autonómica. Para Pérez Llorca, el acceso a recursos equitativos representa una prioridad que debe afrontarse de manera unitaria, en defensa de los servicios sociales fundamentales para el bienestar de la población.

En cuanto a la gestión hídrica, el presidente regional defendió la aplicación de rigor técnico y científico, subrayando que los regantes reclaman soluciones desligadas de ideologías políticas y que resulten viables y eficaces ante la escasez de recursos. “Nuestros regantes necesitan una solución técnica -que no política-, asequible y efectiva”, enfatizó Llorca, según informó Europa Press.

La defensa de los sectores productivos tradicionales también ocupó espacio en la intervención de Llorca. Según detalló Europa Press, mencionó la importancia de fomentar la competitividad y la innovación en industrias como el calzado, juguetes, textil, cerámica y turismo, este último subrayado por el rechazo a tasas adicionales que, a su juicio, podrían afectar su dinamismo. Manifestó su respaldo a agricultores, ganaderos y pescadores de la Comunitat, a quienes reconoció como “los primeros protectores del territorio”, demandando que las políticas nacionales y europeas se adapten mejor a la realidad del sector primario regional.

El presidente autonómico puso, además, el foco en la necesidad de continuar con la simplificación administrativa para facilitar la actividad económica, el refuerzo de la calidad de los servicios públicos y la defensa del derecho constitucional a la vivienda, que describió como una necesidad insatisfecha para numerosas familias y jóvenes valencianos. Europa Press recogió que Llorca abogó por que el esfuerzo de las familias tenga justo reconocimiento y que los avances en indicadores económicos generales se reflejen también en los aspectos cotidianos, como el coste de la cesta de la compra, situación que a su entender todavía requiere mejoras.

El mensaje concluyó con el deseo de consolidar la cercanía del ejecutivo autonómico con toda la sociedad valenciana. Pérez Llorca expresó que su propósito para el próximo ciclo político reside en “escuchar todas las voces de nuestra sociedad y trabajar para los intereses de cada una de ellas”. El presidente transmitió su intención de mantenerse próximo a la ciudadanía y recalcó que lidera un gobierno para todos “sin excepción”.