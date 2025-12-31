Espana agencias

El PSPV tilda de "decepción total" el discurso de Llorca: "Estamos ante un proyecto acabado"

El portavoz socialista en Les Corts critica duramente las palabras de Pérez Llorca, acusa falta de credibilidad y mantiene que sólo una opción progresista podrá dar respuesta a los desafíos y necesidades de la Comunitat Valenciana

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, rechazó el discurso de fin de año del president Pérez Llorca al considerarlo una repetición de las estrategias y políticas vinculadas a Carlos Mazón. Además, Muñoz sostuvo que la alternativa progresista, liderada por Diana Morant, se encuentra en condiciones de asumir la presidencia de la Generalitat Valenciana en un futuro próximo. Así lo reportó el medio, que también recogió el planteamiento del portavoz socialista, quien calificó la intervención presidencial como el discurso “del número dos de Carlos Mazón”.

De acuerdo con el medio, Muñoz afirmó que Pérez Llorca no resulta confiable en sus declaraciones sobre lealtad institucional, solicitudes de perdón a las víctimas de la DANA o diálogo político, bajo el argumento de que sus propios actos los contradicen. El dirigente socialista enfatizó que la falta de credibilidad se extiende al conjunto del Partido Popular, poniendo como ejemplo la postura de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Según consignó la publicación, Feijóo se ha negado a comparecer ante los tribunales de Catarroja y tampoco ha facilitado las comunicaciones mantenidas con Carlos Mazón el 29 de octubre, cuestiones que, a juicio del PSPV-PSOE, erosionan la autoridad moral de sus pronunciamientos en torno al perdón a las víctimas.

Sobre políticas públicas, el PSPV-PSOE cuestionó la defensa del Plan Vive en materia de vivienda, presentado por el president Pérez Llorca, e insistió en que este programa ha sido fallido. Según detalló el medio, los socialistas subrayaron que el PP rechaza aplicar la limitación de precios del alquiler recogida en la Ley Estatal de Vivienda, lo que, en la visión del grupo parlamentario, revela incoherencias y una falta de iniciativa para atender los retos habitacionales de la Comunitat Valenciana.

Otro de los aspectos señalados por el síndic socialista tiene que ver con la financiación autonómica. El portavoz afirmó que la oposición del PP a la condonación de 11.000 millones de euros que beneficiaría a todos los habitantes de la Comunitat Valenciana constituye un obstáculo para lograr una solución estable a los problemas financieros de la región. Según mencionó el medio, Muñoz reprochó que, mientras se habla de apoyo institucional, se frena el avance de acuerdos encaminados a mejorar las finanzas de la autonomía.

Muñoz también aludió a lo que considera una estrategia de desinformación y enfrentamiento político contra el Gobierno de España, presuntamente promovida desde el Partido Popular. Según informó la misma fuente, el portavoz del PSPV-PSOE señaló que en la misma semana del discurso presidencial se evidenció una organización deliberada de acciones encaminadas a deteriorar la relación entre la Generalitat Valenciana y el Ejecutivo central, alejándose, a su parecer, de la proclamada lealtad institucional.

Por último, de acuerdo con la información publicada, José Muñoz envió un mensaje dirigido a la población valenciana, subrayando el compromiso del PSPV-PSOE para gobernar la Generalitat Valenciana ante lo que definió como la “finalización del proyecto político de la derecha”. El portavoz reiteró la preparación y disposición del partido para afrontar los desafíos presentes y responder a las necesidades de la ciudadanía, mostrando su confianza en un cambio de orientación en las políticas de la Comunitat Valenciana bajo un liderazgo progresista.

