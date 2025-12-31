Clavijo reivindica el "diálogo" frente al "ruido" estatal para construir "una Canarias para los canarios"

El presidente regional subrayó la relevancia de reconocer tanto a quienes han decidido quedarse en Canarias como a los que, residiendo en el exterior, continúan identificándose con las islas y manteniendo viva la identidad isleña. Según informó Europa Press, en su mensaje de Fin de Año, Fernando Clavijo destacó la importancia del compromiso colectivo y de la protección de los derechos como eje central de la canariedad, presentando como noticia principal el llamamiento a establecer acuerdos basados en el diálogo y la serenidad para afrontar los retos de la región, en contraste con la situación política estatal, y enumerando avances y dificultades en sectores clave.

De acuerdo con Europa Press, Clavijo recalcó que la identidad isleña trasciende el nacimiento en el territorio, extendiéndose a quienes eligen establecerse, respetar y cuidar el entorno, así como a quienes sienten Canarias como parte de ellos, independientemente de su lugar de residencia. En sus palabras: “Ser canario es amar a estas islas y ser parte de nuestras costumbres... cuidar lo que hemos heredado y lo que vamos a dejar a quienes vienen detrás, es vivir, trabajar y algún día descansar en esta tierra que pisamos con orgullo”. Incluyó en este reconocimiento a los llamados “hermanos” del exterior y afirmó la necesidad de que todos sean protegidos y escuchados, ya que, como indicó, “Canarias no se construye excluyendo”.

El presidente enfatizó que el año 2025 estuvo marcado por la “tensión política y el abandono” hacia Canarias, según consignó Europa Press, remarcando que, en su opinión, la administración central “sigue sin ver claramente a las islas en el horizonte” y que Madrid ha dejado solos a los canarios ante retos que, a su juicio, no corresponden solamente a la comunidad, como la gestión de la inmigración y la falta de financiación estatal para obras e infraestructuras fundamentales. De acuerdo con el medio, Clavijo argumentó que Canarias afronta esta situación con sus propios recursos y mediante el esfuerzo fiscal de la ciudadanía, en contraste con lo que describió como una dinámica de enfrentamiento político “estéril” en la capital estatal.

En su discurso, el presidente también anunció la perspectiva de una “batalla dura” a nivel europeo por un posible recorte de fondos para la agricultura, anticipando que 2026 será decisivo, dado el debate pendiente sobre la financiación autonómica. Según publicó Europa Press, Clavijo hizo referencia a la importancia de la negociación en el seno de la Unión Europea para defender los intereses insulares, particularmente del sector primario, que consideró prioritario para la economía y la autosuficiencia alimentaria local.

En cuanto al balance del año, Clavijo resaltó, según Europa Press, diversos progresos, como el avance en la construcción de vivienda tanto pública como privada, la reducción de las listas de espera en el sistema de salud, y la mejora de los indicadores relacionados con la ley de dependencia, aspectos que atribuyó a la capacidad de resistencia y gestión del archipiélago a pesar de las carencias en apoyo externo. Destacó también que 2025 finalizó con un récord en la creación de empleo y un ritmo de crecimiento económico superior a la media estatal, atribuyendo estos resultados al tejido productivo regional.

No obstante, el presidente admitió que se han detectado fallos y errores en la gestión, explicando, en referencia a quienes se han sentido insatisfechos, que “gobernar es también reconocer lo que no funciona y comprometerse a mejorarlo, sin excusas”, conforme reportó Europa Press. Clavijo dirigió sus palabras en especial a quienes, según manifestó, han contribuido con esfuerzo al desarrollo de Canarias, asegurando que el Gobierno regional se debe a quienes sostienen la comunidad.

Por último, el tradicional mensaje de Fin de Año se realizó desde una finca situada en la zona afectada por la erupción volcánica del Tajogaite en La Palma, un emplazamiento que, según destacó Europa Press, simboliza la capacidad de la sociedad canaria para afrontar situaciones adversas y mantener la esperanza en la reconstrucción y el futuro. Clavijo concluyó su intervención expresando su esperanza de que el año entrante traiga “serenidad, diálogo y acuerdos”, e instó a dejar atrás el “ruido” y centrarse en mejorar la calidad de vida de la población.