Espana agencias

Ayuso reivindica a Madrid como una región "sin sectarismo" que pone freno "a los totalitarios y las ideologías"

Desde un parque de bomberos en Alcalá de Henares, la mandataria madrileña destacó la unidad y respeto a la pluralidad, aludiendo al valor de la diversidad y citando el mensaje del rey sobre la importancia de compartir proyectos comunes

En su alocución de Fin de Año, Isabel Díaz Ayuso hizo referencia a las palabras recientes del rey Felipe VI, quien en su mensaje navideño recalcó que los españoles pueden alcanzar sus metas cuando participan unidos y se sienten orgullosos de su proyecto común. Este recordatorio de colaboración y esfuerzo colectivo sirvió como marco para las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien defendió el valor de la diversidad y la necesidad de respeto mutuo entre los ciudadanos. Según informó 'Telemadrid', el discurso se transmitió desde el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, un espacio simbólico elegido por su papel en la seguridad y el servicio público.

La mandataria subrayó que Madrid representa una región donde, a su juicio, no existen sectarismos y se frena el avance de los totalitarismos y de las ideologías divisivas. Díaz Ayuso expresó que cada persona cuenta con particularidades que la hacen única e insustituible, aunque todas están en igualdad de condiciones ante la ley y el acceso a las oportunidades. Esto, según puntualizó la presidenta, fundamenta la convivencia y el respeto en la comunidad. El medio 'Telemadrid' detalló que la presidenta considera esencial atender tanto las aspiraciones personales como la libertad de decisión de cada individuo, defendiendo la pluralidad social como herramienta para afrontar los retos futuros.

Durante su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió el papel de la región como “la más viva del momento” y señaló que, desde su perspectiva, Madrid consigue vincular el respeto a las tradiciones con la capacidad de adaptarse e incorporar nuevas tendencias. Según publicó 'Telemadrid', Díaz Ayuso enfatizó la importancia del equilibrio entre la conservación de los valores históricos y la apertura a proyectos innovadores, mostrándose optimista respecto al futuro inmediato de la comunidad.

Díaz Ayuso manifestó sus expectativas para el año 2026, deseando que este periodo traiga consigo oportunidades para desarrollar nuevos proyectos y fortalecer la ilusión por construir en común. Insistió en que, desde la pluralidad, la sociedad madrileña puede afrontar tanto los desafíos como las oportunidades que surjan. A lo largo de su discurso, la presidenta reiteró su llamado a la unidad y al trabajo conjunto, alineando su visión con el mensaje transmitido por Felipe VI.

“La región más viva del momento” fue la expresión que utilizó Díaz Ayuso para definir a Madrid, y afirmó que en la comunidad se da cita una ciudadanía dispuesta a avanzar sin dejar de lado la identidad compartida. Según consignó la emisión de 'Telemadrid', la presidenta añadió: “Madrid es la España de siempre, con más ganas que nunca”, destacando el papel de la capital como motor del país y punto de encuentro de la diversidad.

En su análisis del presente y el futuro de la Comunidad, Díaz Ayuso defendió la importancia de un respeto profundo por cada vida, así como por las decisiones y las singularidades personales, argumentando que solo desde ese reconocimiento se puede potenciar una convivencia duradera y afrontar los desafíos en armonía. Al delinear la perspectiva de Madrid como ejemplo de integración y coexistencia entre distintas formas de pensar, la presidenta propuso una región abierta que, según su opinión, se posiciona en contra de los intentos de imposición ideológica.

El discurso, transmitido por 'Telemadrid', fue acompañado por un mensaje de optimismo en torno al próximo año, con referencias constantes al principio de compartir proyectos comunes y unir esfuerzos. La presidenta cerró su intervención reiterando la aspiración de que Madrid siga siendo un referente en la conexión entre tradición e innovación, y expuso su compromiso con la igualdad ante la ley y el fomento de oportunidades para todos sus habitantes, en línea con los valores mencionados por el monarca en su mensaje navideño.

Isabel Díaz AyusoComunidad de MadridMadridRey Felipe VITeleMadridAlcalá de HenaresPluralidadSectarismoParque de BomberosTradicionesEUROPAPRESS

