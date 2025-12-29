Prisión provisional para el hombre acusado de apuñalar a su pareja en Ayamonte (Huelva) el día 9

El historial de antecedentes por violencia de género de la persona detenida, vinculado a un hecho ocurrido en 2021 contra la misma víctima, se reflejó en el proceso judicial abierto recientemente. De acuerdo con Europa Press, el hombre fue arrestado el 9 de diciembre en Ayamonte, provincia de Huelva, por la presunta agresión con arma blanca a su pareja sentimental, una mujer de 57 años, en el interior de una vivienda de la localidad. La Audiencia de Instrucción del Tribunal de Instancia número 6 de Ayamonte determinó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Según detalló Europa Press en base a la información aportada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el acusado permaneció hospitalizado bajo custodia policial hasta el 24 de diciembre, fecha en la que fue puesto a disposición judicial. El hombre ingresó en el hospital tras intentar suicidarse lanzándose al vacío desde un tejado, poco después de los hechos por los que fue detenido. Su recuperación tras ese intento permitió que fuera trasladado y presentado ante la autoridad judicial, la cual resolvió su encarcelamiento preventivo sin posibilidad de salir bajo fianza.

La secuencia de lo ocurrido se inició cuando la víctima fue atacada supuestamente por su pareja en el interior de su domicilio el 9 de diciembre. Señaló Europa Press que la mujer recibió atención médica de los servicios sanitarios y fue trasladada a un hospital. El parte emitido indicó que sus heridas, aunque serias, no pusieron en riesgo su vida.

Tras conocer el incidente, la Guardia Civil activó un operativo de búsqueda para localizar al presunto autor del apuñalamiento. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el hombre fue encontrado poco después de que intentara poner fin a su vida y fue detenido de inmediato, permaneciendo durante varios días bajo custodia policial en el centro sanitario mientras se recuperaba de las lesiones derivadas del intento de suicidio.

El medio Europa Press informó que el detenido ya contaba con un antecedente penal previo correspondiente a un episodio de violencia de género que implicó a la misma víctima en el año 2021. En ese entonces, las autoridades procedieron a su arresto y dictaron medidas de protección. No obstante, en el momento del reciente ataque, tales medidas no se encontraban vigentes, y la situación de convivencia entre ambos había sido restablecida.

Respecto a la salud de la mujer, Europa Press aseguró que pese al gravedad inicial del suceso, la herida de 57 años permanece fuera de peligro y recibe actualmente atención médica apropiada. La investigación del caso continúa bajo la supervisión del Tribunal de Instancia número 6 de Ayamonte, en funciones de guardia, que instruye el sumario por tentativa de homicidio.

El caso de Ayamonte reaviva el debate sobre la efectividad de las medidas judiciales de protección y el seguimiento en situaciones de reiteración de violencia de género. Según el recuento de los hechos publicado por Europa Press, el restablecimiento de la convivencia entre víctima y agresor ocurrió tras el cese de la orden judicial previa. La agresión registrada este mes evidencia los desafíos existentes en la prevención de casos reincidentes, así como la importancia del seguimiento efectivo de las situaciones de riesgo.

Por el momento, el hombre se mantiene en prisión provisional mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento total de los hechos y en la definición de responsabilidades penales derivadas del ataque perpetrado el pasado 9 de diciembre. La víctima, aunque fuera de peligro, continúa recuperándose de las lesiones físicas sufridas.