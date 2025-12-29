Espana agencias

Prisión provisional para el hombre acusado de apuñalar a su pareja en Ayamonte (Huelva) el día 9

El arrestado en Ayamonte por presuntamente agredir a su novia el 9 de diciembre ingresó en prisión tras recuperarse en el hospital, mientras la víctima, de 57 años, recibe atención médica y permanece fuera de peligro

Guardar

El historial de antecedentes por violencia de género de la persona detenida, vinculado a un hecho ocurrido en 2021 contra la misma víctima, se reflejó en el proceso judicial abierto recientemente. De acuerdo con Europa Press, el hombre fue arrestado el 9 de diciembre en Ayamonte, provincia de Huelva, por la presunta agresión con arma blanca a su pareja sentimental, una mujer de 57 años, en el interior de una vivienda de la localidad. La Audiencia de Instrucción del Tribunal de Instancia número 6 de Ayamonte determinó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Según detalló Europa Press en base a la información aportada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el acusado permaneció hospitalizado bajo custodia policial hasta el 24 de diciembre, fecha en la que fue puesto a disposición judicial. El hombre ingresó en el hospital tras intentar suicidarse lanzándose al vacío desde un tejado, poco después de los hechos por los que fue detenido. Su recuperación tras ese intento permitió que fuera trasladado y presentado ante la autoridad judicial, la cual resolvió su encarcelamiento preventivo sin posibilidad de salir bajo fianza.

La secuencia de lo ocurrido se inició cuando la víctima fue atacada supuestamente por su pareja en el interior de su domicilio el 9 de diciembre. Señaló Europa Press que la mujer recibió atención médica de los servicios sanitarios y fue trasladada a un hospital. El parte emitido indicó que sus heridas, aunque serias, no pusieron en riesgo su vida.

Tras conocer el incidente, la Guardia Civil activó un operativo de búsqueda para localizar al presunto autor del apuñalamiento. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el hombre fue encontrado poco después de que intentara poner fin a su vida y fue detenido de inmediato, permaneciendo durante varios días bajo custodia policial en el centro sanitario mientras se recuperaba de las lesiones derivadas del intento de suicidio.

El medio Europa Press informó que el detenido ya contaba con un antecedente penal previo correspondiente a un episodio de violencia de género que implicó a la misma víctima en el año 2021. En ese entonces, las autoridades procedieron a su arresto y dictaron medidas de protección. No obstante, en el momento del reciente ataque, tales medidas no se encontraban vigentes, y la situación de convivencia entre ambos había sido restablecida.

Respecto a la salud de la mujer, Europa Press aseguró que pese al gravedad inicial del suceso, la herida de 57 años permanece fuera de peligro y recibe actualmente atención médica apropiada. La investigación del caso continúa bajo la supervisión del Tribunal de Instancia número 6 de Ayamonte, en funciones de guardia, que instruye el sumario por tentativa de homicidio.

El caso de Ayamonte reaviva el debate sobre la efectividad de las medidas judiciales de protección y el seguimiento en situaciones de reiteración de violencia de género. Según el recuento de los hechos publicado por Europa Press, el restablecimiento de la convivencia entre víctima y agresor ocurrió tras el cese de la orden judicial previa. La agresión registrada este mes evidencia los desafíos existentes en la prevención de casos reincidentes, así como la importancia del seguimiento efectivo de las situaciones de riesgo.

Por el momento, el hombre se mantiene en prisión provisional mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento total de los hechos y en la definición de responsabilidades penales derivadas del ataque perpetrado el pasado 9 de diciembre. La víctima, aunque fuera de peligro, continúa recuperándose de las lesiones físicas sufridas.

Temas Relacionados

Violencia de géneroPrisión provisionalAyamonteHuelvaTribunal Superior de Justicia de AndalucíaGuardia CivilEuropa PressTribunal de Instancia número 6 de AyamonteHomicidio en grado de tentativaCentro hospitalarioEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo se reafirma en su compromiso de gobernar en solitario pero avisa: "Mi cordón sanitario es Bildu, no será Vox"

Feijóo se reafirma en su

Feijóo dice que envió a la jueza de la dana lo que le pidió y que le mandará sus mensajes a Mazón si se los reclama

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende su colaboración con la investigación judicial sobre la dana y afirma que entregará cualquier conversación solicitada por la magistrada, mientras rechaza las críticas del Gobierno y la petición de dimisión

Feijóo dice que envió a

Archivada la causa contra el lotero de Lugo investigado por falsear un atraco de 400.000 euros

Archivada la causa contra el

El Gobierno publica un sello de Pablo Iglesias Posse en el centenario de la muerte del fundador del PSOE

El Ejecutivo anunció la emisión de una edición limitada de estampillas en homenaje al histórico líder socialista, con distribución prevista durante seis años y valor asociado a la Tarifa A, según información oficial recogida en el BOE

El Gobierno publica un sello

Feijóo enumera "10 fracasos" en la gestión del Gobierno y sentencia que 2025 ha sido "el colapso total del sanchismo"

Alberto Núñez Feijóo responsabiliza al Ejecutivo de provocar un grave deterioro institucional, acusándolo de escándalos, corrupción y mala gestión, mientras apela a la ciudadanía a recuperar la confianza colectiva y reivindica una alternativa de regeneración política

Feijóo enumera "10 fracasos" en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo deja la puerta abierta

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del B9 de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El oro y la plata alcanzan máximos históricos: los metales preciosos se benefician de la incertidumbre geopolítica

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 29 diciembre

La CNMC multa con 2,91 millones de euros a Viajes El Corte Inglés, Nautalia Viajes, Ávoris Retail e IAG7 por repartirse contratos del Banco de España y la Complutense

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Michael Schumacher y los 12

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición