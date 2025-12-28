Espana agencias

El delegado del Gobierno en Madrid acusa a Ayuso de "diferenciar entre migrantes de primera y de segunda"

Francisco Martín criticó las decisiones de la mandataria autonómica, señalando falta de solidaridad y gestión en la atención a personas extranjeras, y pidió colaboración para responder a la crisis, destacando la importancia de políticas centradas en derechos humanos

El foco en los derechos humanos y la necesidad de respuestas coordinadas a la gestión migratoria surgió como punto central en recientes declaraciones oficiales. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, sostuvo que en las políticas actuales sobre atención a personas extranjeras se observan diferencias notables en el trato, con impacto directo en los centros de acogida y en la vida de quienes requieren apoyo institucional. Según informó Europa Press, el representante estatal criticó particularmente las medidas impulsadas por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y enfatizó la urgencia de garantizar igualdad en la atención ofrecida a migrantes.

De acuerdo con la entrevista difundida por Radio Nacional de España (RNE) y recogida por Europa Press, Francisco Martín acusó a la mandataria madrileña de establecer una distinción entre "migrantes de primera y de segunda", utilizando como ejemplo el centro de acogida de Pozuelo. Martín señaló que las políticas defendidas por Díaz Ayuso adolecen de los principios de responsabilidad, solidaridad y una gestión centrada en los derechos humanos. En contraste, el delegado resaltó el enfoque del Gobierno central, al que atribuyó la implementación de medidas orientadas a la búsqueda de soluciones estructurales, más que a la creación de conflictos adicionales relacionados con la inmigración.

Martín insistió en que la realidad migratoria en España exige respuestas institucionales solidarias y una gestión adecuada, ya que la posición geográfica del país y las dinámicas internacionales obligan a involucrarse en la solución de estos desafíos. "Necesitamos atender a una realidad migratoria y nuestra posición en el mundo nos obliga y tenemos que estar en las soluciones. Ahí está el Gobierno de España y ahí tendría que estar la Comunidad de Madrid", expresó el funcionario, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

La polémica en torno a la gestión de la inmigración no se limita al municipio de Pozuelo. El delegado expuso, según consignó Europa Press, que también existen desacuerdos significativos relacionados con el centro de Alcalá de Henares. Según Martín, las acciones de la administración regional han propiciado situaciones adversas para la alcaldesa de ese municipio, quien resultó procesada por actuaciones que buscaban justificar la postura de la presidenta Díaz Ayuso respecto al tema migratorio.

En su intervención, Martín describió los constantes desencuentros entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central. Consideró que, con frecuencia, las iniciativas del equipo de Díaz Ayuso tienen la intención de mantener una confrontación con el Ejecutivo nacional. El delegado advirtió que esta estrategia afecta principalmente a los individuos migrantes, considerados como uno de los colectivos más vulnerables y necesitados de atención y protección institucional. "Siempre está la intención del Gobierno regional de confrontar con el de España al precio que sea, incluso complicando las cosas tanto para las personas más vulnerables y que más requieren de responsabilidad y de atención como son las personas migrantes," agregó Martín durante la entrevista, según detalló Europa Press.

El medio explicó que la entrevista tuvo lugar en el contexto de frecuentes debates políticos sobre la gestión de los centros de acogida para personas migrantes en la Comunidad de Madrid. Los conflictos mencionados han puesto en el centro del debate institucional la forma en que se diseñan y aplican políticas públicas para responder tanto a exigencias humanitarias como a necesidades de gestión local y nacional. El contraste entre las posturas del Gobierno central y la Comunidad de Madrid refleja la complejidad de afrontar la movilidad humana en el territorio, así como los retos de coordinación entre diferentes niveles de la administración.

La información recogida por Europa Press también indica que la cuestión de la solidaridad interinstitucional y el respeto a los derechos fundamentales ocupa un lugar destacado en la discusión pública madrileña. La tensión política se manifiesta tanto en la dinámica entre las administraciones estatal y regional como en el impacto concreto que estas disputas tienen sobre la vida cotidiana de las personas migrantes que residen en centros gestionados desde ambas instancias.

La controversia continúa a la espera de nuevos acuerdos o avances en la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, según dieron cuenta Europa Press y RNE. El debate sobre cómo abordar los retos relacionados al alojamiento, la atención social y la integración de personas migrantes en la Comunidad de Madrid permanece abierto, en medio de críticas cruzadas sobre la responsabilidad, la solidaridad y la gestión eficaz.

