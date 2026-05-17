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Carles Gil lanza al Revolution y Hugo Cuypers es cada vez más máximo artillero de la MLS

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Chicago (EE.UU.), 16 may (EFE).- El español Carles Gil prolongó este sábado el gran momento del New England Revolution al anotar su quinto gol en los últimos siete partidos en la victoria 2-1 contra el Minnesota, en una jornada de la MLS en la que el belga Hugo Cuypers se confirmó como el máximo artillero de la liga con su décimo gol consecutivo en el triunfo del Chicago Fire.

Gil, exjugador del Valencia y del Aston Villa, entre otros, impulsó el triunfo 2-1 del Revolution contra el Minnesota, que ya no cuenta con el colombiano James Rodríguez, convocado con la selección cafetera para preparar el Mundial.

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Gil anotó un penalti en el minuto 5 y, tras el momentáneo empate del italiano Kelvin Yeboah, también desde el punto de penalti, el argentino Luca Langoni anotó el definitivo 2-1 en el 49.

El Revolution ocupa la segunda plaza en el Este, empatado con el Inter Miami, a dos puntos del Nashville.

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El Inter Miami de Leo Messi jugará este domingo contra los Portland Timbers y el Nashville, líder, se medirá con el Los Ángeles FC.

A dos puntos del Revolution y del Inter Miami está el Chicago Fire, que logró un valioso 2-0 en su visita al Montreal, con dianas decisivas del danés Philip Zinckernagel y de Hugo Cuypers.

El belga, exdelantero del Gent, lleva ya trece goles en esta temporada de la MLS y vio puerta en sus últimos diez partidos.

Acabó con empate 1-1 el derbi de Nueva York entre los New York Red Bulls y el New York City. Se adelantaron primero los Red Bulls, con gol del mexicano Jorge Rubalcava, antes de que el estadounidense Andreas Perea igualara para los visitantes.

Está muy lejos de la zona noble de la tabla el Atlanta United del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino, penúltimo en el Este. Este sábado su equipo rescató un 1-1 en la visita al Orlando City con gol de Ajani Fortune en el minuto 86.

En el Oeste, el Houston Dynamo dio la sorpresa contra los líderes del Vancouver Whitecaps, finalistas el año pasado, al imponerse por 1-0 con gol decisivo del brasileño Guilherme en el 97.

Entre los demás resultados, el Charlotte ganó 3-1 al Toronto con gol incluido del español Pep Biel, mientras que Los Ángeles Galaxy se impuso por 2-0 a los Seattle Sounders con goles de los brasileños Gabriel Pec y Matheus Nascimento. EFE

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EFE

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