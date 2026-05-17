Espana agencias

Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas

Guardar
Google icon

Sevilla, 17 may (EFE).- Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.

A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad.

PUBLICIDAD

Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura -PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-.

Las otras formaciones que han registrado candidaturas en las ocho provincias andaluzas son Escaños en Blanco, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Por un Mundo Más Justo, Falange de las JONS, Nación Andaluza y Andalucistas-Pueblo Andaluz.

PUBLICIDAD

Por provincias, en Sevilla votarán 1,55 millones de personas; en Málaga, 1,21 millones; en Cádiz, un millón; en Granada, 726.517; en Córdoba, 627.117; en Jaén, 500.798; en Almería, 484.643; y en Huelva, 398.829.

Para ello, se han dispuesto 3.757 colegios electorales con 10.403 mesas electorales, que estarán atendidas por 31.209 miembros titulares y 62.418 suplentes.

Por provincias, Almería contará con 849 mesas electorales, en Cádiz serán 1.547; 954, en Córdoba; 1.142, en Granada; 662, en Huelva; 869, en Jaén; 1.772, en Málaga, y 2.607 en Sevilla.

Del total de personas que pueden votar, 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 están inscritas en el extranjero.

De los electores residentes en Andalucía, hay 368.858 nuevos que podrán participar por primera vez en unas andaluzas al haber cumplido 18 años desde junio de 2022.

Para todo ello, se han impreso más de 686 millones de papeletas y unos siete millones de sobres.

Han solicitado el voto por correo 178.541 personas, de las cuales 510 lo han hecho desde el extranjero.

Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con "infraestructura tecnológica duplicada" para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio.

En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.

El operativo se completará con la participación de miembros de las diferentes policías locales y de 206 agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El escrutinio se podrá seguir en la página web https://eleccionesparlamentoandalucia2026.es, al igual que las comparecencias de presentación de los avances de participación y resultados que ofrecerá el Gobierno andaluz, así como consultar el desarrollo del escrutinio de los municipios, por provincias y el total autonómico. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santa Fe y Junior igualan y Nacional gana a Tolima en primera ronda de semifinales

Infobae

Carles Gil lanza al Revolution y Hugo Cuypers es cada vez más máximo artillero de la MLS

Infobae

Conor McGregor regresará 5 años después con una pelea contra Max Holloway

Infobae

El Cruz Azul vence al Guadalajara y va a la final del Clausura mexicano

Infobae

Tormentas en las sierras del centro, este y sur peninsular y Cataluña para este domingo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

ECONOMÍA

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

DEPORTES

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas